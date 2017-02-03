«Это настоящее мужское дело…»

Сегодня гвардии старший лейтенант Александр Шиманский — заместитель командира по идеологической работе — преподаватель учебной мотострелковой роты 307‑й гвардейской школы подготовки специалистов мотострелковых и мобильных подразделений 72 ОУЦ. А не так давно он был архивистом Национального архива Республики Беларусь. Считаете, что это странные метаморфозы? Нет, то, что минчанин Александр стал офицером, — отнюдь не случайность. Да, его путь к профессии оказался не таким простым — что ж, у каждого своя судьба…

— С детства я полюбил историю, особенно военную, — признался Александр Шиманский. — Мой дед Александр Петрович во время Великой Отечественной войны был сержантом, пехотинцем. Сталинградская битва завершилась для него тяжелым ранением, госпиталем, инвалидностью. Я им так гордился! Еще бы: такой героический дед — живая история… К слову, он женился на бывшей малолетней узнице гитлеровцев. Бабушке Зинаиде Александровне было 16 лет, когда ее угнали в Германию. Она чудом выжила в фашистской неволе, в числе других узников ее освободили советские воины. Рассказы бабушки — это тоже страницы истории.

Срочная служба моего отца Геннадия Александровича прошла в железнодорожных войсках. Он умер, когда я был еще ребенком, но поскольку папа очень любил историю, он сумел мне передать по наследству это трепетное отношение к прошлому, уважение к человеку в военной форме. Помню, как отец играл со мной в солдатики и рассказывал о разных битвах, старался их смоделировать, чтобы было наглядно.

В школе мне и моим сверстникам повезло с учителем допризывной подготовки. Майор запаса Юрий Иванович Мороз не только учил нас азам военного дела, но и подкреплял теорию и практику примерами из собственной службы. Особенно запомнился учебно-полевой сбор на базе 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады.

Я учился в лицейском классе Белорусского государственного университета. Будущую свою профессию связывал с историей. Окончив БГУ (до красного диплома буквально чуть-чуть не хватило) по специальности «история (отечественная и всеобщая)», начал работать в Национальном архиве.

Через четыре месяца получил повестку. Срочную службу проходил в 83‑м центре радиосвязи особого назначения в течение полугода, потому что в вузе прошел обучение по программе подготовки младших командиров на военном факультете.

После срочной службы работал социальным педагогом в гимназии. Но это было не совсем то, к чему стремился. Когда присвоили звание лейтенант запаса, понял: вот он, перст судьбы. Говорю матери: «Хочу служить в армии». Она отвечает: «Ну и прекрасно! Быть офицером — настоящее мужское дело». К слову, в нашем роду я — не единственный офицер: муж старшей сестры Татьяны майор Виталий Рисник служит в 86‑й бригаде связи…

Так в 307 шпс Объединенного учебного центра появился новый военный педагог и идеолог. Его доброжелательно встретили коллеги-гвардейцы — подполковник Александр Клыбик, майор Александр Сибирцев, капитан Денис Одинцов, старший лейтенант Алексей Дылюк… Офицеры делились опытом, помогали советами. Так что с коллективом, влияние которого на новичков нельзя недооценивать, Александру Шиманскому, отвечающему за психологическую, информационную, пропагандистскую и культурно-досуговую работу с личным составом, повезло.

А курсантам школы, в свою очередь, думается повезло с новым преподавателем. Живой интерес к свежим новостям, крепкие знания по истории, дающей понимание механизма развития общества и цивилизации, политологии, социологии и экономике, которые он изучал в вузе, обусловили становление офицера в «учебке».

Однако чтобы стать таким же крепким военным педагогом, этого, к сожалению, недостаточно. Тут необходимы и искусство владеть вниманием аудитории, и умение найти индивидуальный подход, и желание добиться требуемого результата.

Говоря упрощенно, Александр Шиманский считает, что его задача как военного педагога будет выполненной, если его занятия помогут курсантам стать еще лучше во многих отношениях: в плане кругозора, пытливости, силы духа. Очень важным он считает и патриотическое воспитание:

— Говорю курсантам, что о родной земле можем по-настоящему позаботиться только мы сами. Если не вы встанете на защиту матери, отчего дома, страны, то кто?.. Поэтому уже сегодня учитесь это делать как можно лучше, проживайте каждый день с пользой, совершенствуйтесь как специалисты, чтобы от каждого часа, проведенного в армейской среде, был нужный результат. Я учу курсантов ценить товарищество, объясняю, насколько важно в жизни сохранить честь, оставаться человеком при любых условиях.

Понятно, я мог бы просто пробубнить ребятам лекцию, а потом хоть трава не расти. Но так нельзя. Чтобы был от нашей учебы результат, их надо заинтересовать темой. Исходя из того, что в 307 шпс занимаются будущие младшие командиры, изначально имеющие неплохую образовательную базу, обладающие определенными деловыми качествами, провожу учебные часы в виде беседы. В процессе динамичного общения знания усваиваются в разы прочнее. Например, такая тема: «Механизм психологической адаптации военнослужащих в условиях выполнения боевых задач». Предлагаю курсантам высказать собственную точку зрения. Вместе анализируем разные ситуации, всесторонне обсуждаем проблемы и пути их решения, делаем выводы.

Когда учишь и сам автоматически учишься…

В октябре нынешнего года заканчивается первый контракт гвардии старшего лейтенанта Александра Шиманского в качестве офицера Вооруженных Сил. Что же дальше?

— Контракт однозначно хочу продлить, — поделился Александр. — Мечтаю учиться заочно в магистратуре. А где и кем буду служить дальше — время покажет. Знаю одно: мое будущее — с армией. Зову недавних выпускников вузов присоединяться к нашему воинскому братству. Быть офицером, бесспорно, — настоящее мужское дело.

Елена Романова, «Ваяр», фото Александра Клыбика