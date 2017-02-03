Машина своего времени

В начале 1980‑х годов Совет Министров СССР принял постановление о начале работ над проектом «Бахча». Для официального документа название необычное. Так называют поле, где произрастают арбузы и дыни. Это и сбило с толку иностранные разведки, которые собирали информацию о военно-промышленном комплексе страны. Шпионы посчитали, что речь идет о программе вовлечения в сельскохозяйственный оборот полупустынь в южных республиках Советского Союза. На самом деле речь шла о разработке боевой техники.

В это время оборонные предприятия только налаживали массовый выпуск БМД‑2, а в секретных конструкторских бюро уже приступили к разработке боевой машины десанта третьего поколения. Возникает резонный вопрос: зачем понадобилось совершенствовать современную машину? Его не раз задавали руководству Министерства обороны… Военные нашли веские аргументы в пользу своего решения.

БМД‑2 — улучшенная версия своей предшественницы. От БМД‑1 она отличается комплексом вооружения и некоторыми улучшениями ходовой части. В остальном это практически та же «единичка» — надежная, быстрая, обладающая высокой огневой мощью… Однако активная эксплуатация в войсках, участие в боевых действиях в Афганистане выявили и слабые стороны БМД‑2.

— В первую очередь требовалось усилить бронирование. Советская разведка располагала достоверной информацией, что иностранные корпорации активно разрабатывают бронебойные боеприпасы для стрелкового оружия, — рассказал военный историк кандидат технических наук Владимир Геллер. — Задача заключалась в том, чтобы создать пулю из высокопрочного сплава, способную прошивать легкобронированные цели типа БМД, БТР, БМП. Второе направление — синтезирование новых взрывчатых веществ для производства компактных и мощных мин.

По прогнозам советских специалистов новинки вооружения должны были появиться не раньше чем через пять — семь лет. К этому времени конструкторы должны были создать машину, способную противостоять новым вызовам и угрозам. Проект по созданию новой БМД получил индекс «Объект‑950».

Прежде чем сесть за чертежные доски, конструкторы внимательно изучили рекламации из войск. Боевые офицеры предлагали башню БМД сделать двухместной, чтобы командир и наводчик в прямом смысле слова работали плечом к плечу. Новая компоновка решала сразу две задачи: упрощала постановку задач наводчику, позволяла командиру машины выполнять огневые задачи самостоятельно. Предложение десантников приняли к сведению. Инженерам предстояло решить и еще одну проблему. При стрельбе из пушки БМД‑2 сильно раскачивалась. Это снижало точность огня.

Увеличить огневую мощь БМД‑3 конструкторы решили за счет установки орудия — пусковой установки 2А70 калибра 100 мм. Это была одна из последних разработок КБ приборостроения, вобравшая в себя передовые технологии советского ВПК. Нарезной ствол одновременно использовался для стрельбы как осколочно-фугасными снарядами, так и противотанковыми управляемыми ракетами типа 9М117. Высокая бронепробиваемость — до 750 мм — позволяла успешно бороться с любыми танками.

Установка мощной пушки требовала увеличения габаритов корпуса. Расчетная масса БМД с орудием 2А70 составляла почти 20 тонн. В Сухопутных войсках на «лишний вес» даже не обратили бы внимания. В ВДВ же боролись за каждый грамм. Основной военно-транспортный самолет Ил‑76 должен был брать на борт три боевые машины. При заявленных габаритах места для них хватало. Однако ограничения по взлетной массе не позволяли загрузить больше двух двадцатитонных БМД. Поэтому скрепя сердце десантники отказались от 2А70 в пользу малокалиберной автоматической пушки 2А42 калибра 30 мм. Это позволило снизить расчетный вес БМД до 12 тонн и размещать в Ил‑76 три машины.

— За это решение командование ВДВ критиковали, мол, десантники погнались не за качеством, а за количеством. Однако время все расставило по своим местам, — рассказал Владимир Геллер. — Специалистам вооружения воздушно-десантных войск пушка 2А42 еще знакома под названием «авиационная». В качестве огневого средства это орудие устанавливают на современные вертолеты Ми‑28 и Ка‑50. Это самое надежное оружие в своем классе. Даже при отстреле всего боекомплекта — 500 снарядов — ей не нужно время для охлаждения ствола. БМД продолжает стрелять, когда пушки иностранных боевых машин заклинивает от перегрева. Боепитание — селективное из двух патронных ящиков, снаряжаемых бронебойными и осколочно-фугасными снарядами.

Огневую мощь БМД‑3 конструкторы увеличили за счет установки дополнительного вооружения. Новая просторная башня и корпус позволяли это сделать. Справа в лобовом бронелисте в шаровой установке был закреплен пулемет РПКС‑74 калибра 5,45 мм, а слева — автоматический гранатомет АГ‑17 «Пламя». Он способен вести стрельбу по навесной траектории, благодаря чему БМД‑3 может поражать цели, неуязвимые для остальных компонентов вооружения. Например, за высокими стенами зданий или на обратных скатах высот. Боекомплект гранатомета состоит из 280 выстрелов ВОГ‑70 в боеготовой ленте и 260 выстрелов в контейнере внутри корпуса.

Дополнительно для борьбы с бронетехникой БМД‑3 была оснащена противотанковым управляемым комплексом 9П135М и четырьмя ПТУР «Конкурс», эффективно поражающими бронированные цели на расстоянии до 4.000 м.

Проблема раскачивания машины при стрельбе была устранена доработкой подвески. На боевых машинах десанта она гидропневматическая, как на современных автомобилях премиум-класса. При необходимости механик-водитель может изменять клиренс в диапазоне от 200 до 600 мм. При ведении огня машина просто ложится «на брюхо».

При движении по шоссе машина развивает максимальную скорость 70 километров в час. БМД‑3 легко преодолевает подъем до 35 градусов, вертикальную стенку высотой 0,7 и ров шириной 2 метра.

Главное преимущество БМД‑3 — высокая аэромобильность. Из военно-транспортных самолетов типа Ил‑76 и Ан‑22 она десантируется с полным боевым комплектом и заправкой, а также с боевым расчетом (два человека экипажа и пять человек десанта), размещенным внутри машины. Десантирование производится как на сушу, так и на воду.

— Система десантирования состоит из двенадцати куполов общей площадью три тысячи квадратных метров. Длина строп — сорок один метр. Для сравнения: это высота двенадцатиэтажного дома. Нужно это для того, чтобы купола не зацепились за боевую машину, — рассказал майор запаса Сергей Куль. — Все работы производятся только вручную. В мире были попытки создать автомат по укладке парашютов, но от них отказались из-за большого количества допускаемых машиной ошибок. На подготовку системы к десантированию экипажу нужно… пять дней. Коэффициент надежности системы — один отказ на сто тысяч десантирований. Впрочем, если один из куполов не раскроется, машина приземлится и на оставшихся одиннадцати. При приземлении экипаж этого на себе даже не почувствует. Запускает двигатель — и в бой.

В моторно-трансмиссионном отделении БМД‑3 установлен многотопливный дизельный двигатель 2В-06-2, развивающий максимальную мощность 450 лошадиных сил. Для запуска в сильные морозы установлен предпусковой подогреватель. К примеру, при минус тридцати он разогревает силовой агрегат до плюс двадцати всего за пять минут.

Машина была принята на вооружение в 1990 году. По огневой мощи, маневренности и бронезащите она считалась лучшей в мире в своем классе. Расчеты советских конструкторов оказались верны. БМД‑3 полностью соответствовала своему времени.

Юрий Андреев