В здоровом теле — здоровый дух. Всем известная и неоспоримая истина. А здоровый дух соперничества — это залог успеха любого спортивного праздника. Так, на минувшей неделе прошел открытый чемпионат по лыжным гонкам, организатором которого выступила Военная академия Республики Беларусь.

На старт вышли 64 спортсмена, представлявшие факультеты не только нашего военного вуза, но и военные факультеты в БГУ, БГМУ, а также в/ч 07147. В один спортивный строй встали и курсанты, и офицеры.

— Любые соревнования — это экзамен для спортсмена. Изнурительные тренировки, режим, физические нагрузки — все это фундамент для победы, — отметил на церемонии открытия начальник кафедры физической подготовки и спорта ведущего военного вуза страны полковник Александр Козловский. — Желаю вам не перегореть, сохранить бойцовский дух, сконцентрироваться и выложиться по максимуму.

…Перед стартом одни разминались, другие проверяли спортивную амуницию. После построения спортсмены-лыжники один за другим отправились покорять пятикилометровую дистанцию.

Несмотря на то что снег на лыжной трассе в Веснянке был хорошо укатан и уплотнен, лыжня идеально выровнена, длинные подъемы с крутыми выходами заставили спортсменов потрудиться. А вот спуски, наоборот, позволили лыжникам и раздышаться, и восстановиться — на них нет крутых виражей.

Впрочем, саму гонку долго описывать не буду, отмечу лишь то, что в последние годы на лыжи встает все больше спортсменов‑любителей. И борьба за чемпионство бывает порой жарче, чем у профессионалов.

— Сегодня постарался сделать все и даже больше, — поделился эмоциями после финиша курсант факультета военной разведки Военной академии Семён Боровик. — Пять километров — дистанция скоротечная, здесь нужно отрабатывать от старта до самого финиша. Секундная заминка приводит к потере драгоценного времени, а это может стоить места на пьедестале почета.

Завершились соревнования подсчетом результатов лыжных гонок и традиционным чествованием победителей.

Личное первенство:

1‑е место — курсант М. Брашивец;

2‑е место — курсант С. Боровик;

3‑е место — полковник медицинской службы Д. Ширко.

Юлия Гончар, «Ваяр», фото автора