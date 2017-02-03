Подведены итоги деятельности Госкомвоенпрома в 2016 году

Недавно под руководством председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Сергея Гурулёва прошло заседание коллегии, на котором были подведены итоги деятельности Госкомвоенпрома и организаций, входящих в его систему, за 2016 год.

В мероприятии приняли участие заместитель премьер-министра Республики Беларусь Владимир Семашко, министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков, представители взаимодействующих структур.

В ходе заседания ­Сергей Гурулёв выступил с докладом, который содержал подробный анализ хода выполнения программы развития оборонного сектора экономики Республики Беларусь и Госкомвоенпрома до 2020 года, реализации комплексных системных проектов по разработке, серийному производству и модернизации образцов (систем) вооружения, обеспечивающих решение на требуемом уровне задач обороны и безопасности государства (системы огневого поражения; средства подвижности систем вооружения; беспилотные авиационные комплексы военного и гражданского назначения; боевые геоинформационные системы; системы комплексного противодействия высокоточному оружию). Он подвел итоги выполнения мероприятий Государственной программы вооружения на 2016–2020 годы и Государственного оборонного заказа в 2016 году и обратил внимание присутствующих на новые направления деятельности Госкомвоенпрома. Кроме того, были определены основные задачи на 2017 год.

Как отметил Сергей Гурулёв, 2016‑й — первый год очередной пятилетки в развитии Госкомвоенпрома, и в целом он завершен успешно:

— Стоящие перед нами задачи по обеспечению деятельности и созданию условий для повышения конкурентоспособности оборонного сектора экономики, его возможностей по разработке и производству современных и перспективных образцов вооружения, продвижению их на внешний и внутренний рынки, выполнены. Сегодня важно, оценивая результаты, признавая успехи и недочеты, скорректировать и уточнить свою работу, перспективы развития как в целом по отрасли, так и по отдельным направлениям.

Значительным итогом работы в 2016 году явилось принятие на вооружение и поставка в Вооруженные Силы комплекса реактивной системы залпового огня «Полонез» с дальностью стрельбы до 200 км. Также начата разработка РСЗО с дальностью стрельбы до 300 км, в рамках которой в нынешнем году планируется достигнуть уровня локализации ее составных частей до 85 %.

Сегодня ведутся работы по разработке отечественного ЗРК средней дальности на базе системы «Бук», противотанкового ракетного комплекса и гранатомета, а также модернизации авиационных управляемых ракет класса «воздух — воздух» ближнего радиуса действия.

По направлению «Беспилотные авиационные комплексы» созданы тактические БАК ближнего действия «Беркут‑1», «Беркут‑2», «Москит» и «Гриф‑100». Отдельные образцы из них уже приняты на вооружение и используются в подразделениях Вооруженных Сил.

В 2016 году в интересах военного ведомства поставлены серийно производимые автомобили МЗКТ‑500200. По итогам испытаний дорабатываются тактические автомобили МЗКТ‑600100 и МЗКТ‑600200, которые также планируются к постановке на производство, в том числе и в интересах военного ведомства.

Завершается разработка и постановка на производство ОАО «МЗКТ» базового легкобронированного автомобиля (ЛБА) V‑1. В 2016 году разработано и выдержало предварительные испытания бронированное транспортное средство «Кайман», завершена модернизация БТР‑70МБ1.

Немаловажная роль в 2016 году была отведена средствам радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Продолжено серийное изготовление радиолокационного комплекса обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ», продолжается разработка трехкоординатной РЛС «Восток‑3D», а также станции помех УКВ‑радиосвязи «Гроза‑2», «Гроза‑6». В заключительной стадии разработки находится станция борьбы с БЛА «Гроза-С».

Также в рамках коллегии проходила выставка образцов продукции и разработок, выполненных организациями Госкомвоенпрома в прошедшем году. Тринадцать организаций представили инновационные системные и технические решения, которые базируются на передовых информационных технологиях. На стендах предприятий было продемонстрировано более 40 макетных и натуральных образцов, принимаемых либо планируемых к поступлению на вооружение (снабжение) в Вооруженные Силы и другие ведомства силового блока.

Среди выставленных разработок — портативный информационный комплекс ПИК‑15. Он предназначен для технического обеспечения информационной деятельности воинских формирований (подразделений рота, батальон) в полевых условиях. Комплекс обеспечивает оперативный сбор, обработку и распространение информации в сети Internet по LAN-порту и по сети сотовой связи, организации теле-, радиообслуживания личного состава посредством видеопроекционного оборудования, осуществление фото- и видеосъемок с последующим их монтажом. В стойком к различным воздействиям контейнере-чемодане находятся ноутбук, DVD-аудиорессивер, портативный TV-тюнер, модуль GSM, цифровая фотокамера, светодиодный проектор, акустическая стереофоническая система, микрофон и демонстрационный складной экран.

Среди перспективных разработок — белорусский вариант так называемой боевой экипировки «солдата будущего» — информационно-технический комплекс (ИТК) «Солдат — боевые системы», который позволяет придать военнослужащему статус самостоятельной боевой единицы в АСУ тактического звена с обеспечением его полной боевой ситуационной осведомленности в районе выполнения боевых задач. ИТК представляет собой интеграцию оборудования по технологии LTE с оптико-электронными и цифровыми средствами связи в экипировку военнослужащего. Отличительная особенность «Солдата» от иностранных аналогов — наличие специального оборудования, которое не сковывает действия военнослужащего на поле боя и обеспечивает ему полную ситуационную осведомленность: позволяет получать всю необходимую для успешного выполнения поставленной задачи голосовую и цифровую информацию. Датчик жизнедеятельности военнослужащего, который входит в экипировку, способен в случае ранения либо угрозы жизни передать эту информацию другим членам подразделения.

ОАО «КБ Радар» представил на выставке масштабную модель РЛК обнаружения маловысотных целей «Роса-РБ», трехкоординатную РЛС «Восток‑3D» и станции помех УКВ‑радиосвязи «Гроза».

Также посетители выставки могли ознакомиться с образцами колесных легкобронированных автомобилей «Кайман» и МЗКТ‑490100 производства ОАО «140‑й ремонтный завод» и ОАО «МЗКТ» и многими другими разработками Госкомвоенпрома.

Подготовил капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото Ирины Малиновской