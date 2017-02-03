Сосредоточенные лица, короткие, отрывистые команды — и умелые, слаженные действия расчетов и пунктов управления. Подразделения 1‑го зенитного ракетного полка выполняют задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне Государственной границы Республики Беларусь в воздушном пространстве.

— В этом году на боевое дежурство наш воинский коллектив заступил уже во второй раз, — рассказал начальник штаба — первый заместитель командира воинской части подполковник Григорий Зудов. — Эта ответственная задача требует от личного состава максимальной собранности, уверенного владения вооружением, боевой и специальной техникой, четкого выполнения обязанностей должностными лицами дежурного боевого расчета. Военнослужащие отрабатывают также вопросы охраны и обороны мест несения дежурства.

Ритуалу заступления на боевое дежурство предшествовала тщательная подготовка. Все военнослужащие сдали зачет на допуск к выполнению задач в составе дежурных смен. В итоге каждый офицер и прапорщик, сержант и солдат, говоря словами Суворова, досконально знает свой маневр.

В день моего визита на командный пункт воинской части действиями дежурной смены руководил один из лучших оперативных дежурных майор Андрей Бузук. КП — святая святых зенитного ракетного полка, сюда непрерывно поступает информация о воздушной обстановке, здесь оперативно принимаются решения. И именно отсюда осуществляется руководство мощным, надежным и эффективным вооружением, стоящим на страже воздушных границ нашей страны: зенитными ракетными комплексами С‑300.

В составе дежурной смены самые разные специалисты — от планшетиста и оператора ручного сопровождения до телефониста и водителя-электрика. И все они в составе дежурной смены слаженно выполняют одну общую задачу. Водитель-электрик энергомеханического отделения ефрейтор Александр Бабаш обслуживает дизельную электростанцию и обеспечивает электропитание в ходе дежурства, водитель-электрик рядовой Максим Нерод осуществляет охрану и оборону командного пункта, водитель-телефонист рядовой Дмитрий Кунец несет службу на боевом посту, оборудованном автоматизированным телефонным коммутатором… Для многих воинов полка это уже не первое заступление на боевое дежурство. А новички старательно перенимают опыт у старших товарищей. Среди отличников боевого дежурства командир отделения — старший механик младший сержант Дмитрий Маскевич.

Начальник дежурной смены старший лейтенант Александр Трус сообщил, что большинство военнослужащих, выполняющих задачи боевого дежурства, имеют основательный практический опыт. В минувшем году они достойно прошли ратное испытание в ходе тактического учения с боевой стрельбой на российском полигоне Ашулук, успешно справившись со всеми задачами.

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора