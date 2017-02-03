На военном аэродроме в/ч 06752 постоянно кипит работа — такова специфика авиационной базы. Под руководством командира полковника Андрея Лукьяновича дружный коллектив авиаторов умело эксплуатирует как самолеты, так и вертолеты, состоящие на вооружении авиабазы. Помимо плановых полетов, такие ответственные задачи, как боевое дежурство в системе противовоздушной обороны, дежурство по поисково‑спасательному обеспечению полетов авиации, здесь выполняются ежедневно.

С началом комплексной проверки уровня боевой готовности Вооруженных Сил авиационной техники на аэродроме этой авиабазы прибавилось. Здесь приземлились истребители МиГ‑29 из в/ч 54804.

— Истребители выполнили перебазирование на этот аэродром для усиления дежурных сил по противовоздушной обороне, выполнения задач в рамках комплексной проверки уровня боевой готовности Вооруженных Сил, — пояснил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации полковник Александр Карев.

Усиление дежурных сил произошло также на аэродроме постоянной дислокации истребителей — в Барановичах. По сути, подготовленный летный состав выполняет привычную для себя работу, ведь дежурство в системе противовоздушной обороны личный состав в/ч 54804 несет постоянно. А выполнение задач на других аэродромах для авиаторов не ново.

— На аэродроме в/ч 06752 созданы все условия для несения дежурства и проживания личного состава истребительной авиабазы, — уточнил полковник Александр Карев. — Так как подобные задачи наши летчики выполняют периодически, система обеспечения дежурства истребителей на аэродроме смешанной авиабазы функционирует успешно и давно. Оборудованы места для несения службы и отдыха. Они обеспечены необходимыми средствами связи. Инженерно-технический состав обладает всем необходимым для подготовки авиационной техники к полетам. Так что наши парни всегда готовы подняться в небо по команде в считаные минуты.

…Среди первых летчиков истребительной авиабазы, заступивших на круглосуточное дежурство на аэродроме в/ч 06752, майор Александр Фофанов — военный летчик 2‑го класса с общим налетом более 600 часов. Он принимал участие в различных учениях с применением авиационных средств поражения как на белорусских полигонах, так и на полигоне Российской Федерации Ашулук.

— Перед каждой сменой самолеты проверяются и газуются в полном объеме предполетной подготовки, — рассказал Александр Геннадьевич. — Затем заступивший на дежурство летный и инженерно-технический состав находится в домике дежурных сил в полной готовности приступить к выполнению своих обязанностей по соответствующей команде. На этом аэродроме наши летчики часто выполняют задачи в ходе учений и тренировок.

Оперативность реагирования дежурных сил нередко проверяется полетами контрольных целей. Экипажи истребителей отрабатывают на практике обнаружение и уничтожение условного нарушителя, а также принуждение его к посадке.

Военный летчик 3‑го класса майор Сергей Алдасев прибыл на аэродром в/ч 06752 также в составе дежурных сил. Он рассказал, что к выполнению задач боевого дежурства по противовоздушной обороне привлекаются военные летчики, выполнившие определенную программу подготовки в соответствии с курсом боевой подготовки и получившие допуск.

— В частности, мы подготовлены к ведению воздушного боя и перехвату воздушного судна — нарушителя в различных метеоусловиях, — уточнил летчик-истребитель. — Во время тренировок особое внимание уделяем временным интервалам — способности как можно быстрее занять свое место в кабине самолета по внезапно поступающему сигналу и подняться в небо.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора