Что такое полукоронка?

При обращении к врачу-стоматологу-ортопеду пациенты задают один и тот же вопрос: а какие у меня будут искусственные коронки — металлические, металлокерамические, металлопластмассовые, требующие снятия больших объемов твердых тканей зуба? Я предлагаю рассмотреть вариант частичной коронки — полукоронки или трехчетвертной частичной коронки. Эта методика применяется редко. В нашей клинике мы применяем данную конструкцию как опорную часть в мостовидных протезах. Полукоронка покрывает 3/4 поверхности зуба. Она полностью сохраняет вестибулярные поверхности зуба, оставляет их открытыми без металла. При грамотном изготовлении полукоронка может быть очень эстетичной. Ее можно успешно применять при умеренных эстетических требованиях.

15–20 лет назад в Беларуси не было методики точного литья. Сегодня эта возможность есть: сплавы кобальто-хромовые, никель-хромовые, золотые. На золотых сплавах получается очень эстетичная, с точным прилеганием коронка. Полукоронка очень устойчива, у нее прекрасное прилегание за счет вертикального и соединяющего поперечного пазов. Обработка опорного зуба очень щадящая, край ее доходит только до десны или на 0,5–1 мм выше десны. При обработке зуба исключена травма пульпы зуба (нерва).

Трехчетвертная коронка может использоваться очень успешно на большой протяженности дефекта зубного ряда, так как современные конструкции цельнолитые и металлокерамические имеют жесткость. Личный опыт показывает, что эти протезы долговечны, 10–15 и более лет пациенты успешно пользуются ими. За счет точного литья, фиксирующих цементов конструкция будет устойчивой, эстетичной, долговечной, а главное — дешевой!

Индивидуальная гигиена является неотъемлемым требованием при пользовании несъемными протезами. Сама конструкция трехчетвертной коронки является очень удобной, легкой, доступной.

Вячеслав Львович, заведующий ортопедическим отделением УЗ «4‑я городская клиническая стоматологическая поликлиника»