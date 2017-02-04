Для защиты в небе и на земле

Свыше 500 лучших инновационных и научных разработок было продемонстрировано на выставке, развернутой в НАН Беларуси накануне Дня белорусской науки. Выставочное мероприятие посетил ряд официальных гостей — в частности, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков и председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Михаил Мясникович.

Гости ознакомились с экспозициями и представленной на них инновационной продукцией. Особого внимания наряду с электроникой и энергетикой, космическими исследованиями удостоились военные разработки и технологии, отражающие актуальные военно-научные направления: они демонстрировались на коллективных стендах Министерства обороны и Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.

Так, учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» и государственное учреждение «Научно-исследовательский институт Вооруженных Сил Республики Беларусь» представили тактический беспилотный авиационный комплекс воздушной разведки «Москит», бортовой комплекс обороны «Талисман», систему моделирования военных действий, радиолокатор подповерхностного зондирования.

На коллективном стенде председатель Совета Республики Национального собрания Михаил Мясникович непосредственно ознакомился с беспилотным авиационным комплексом воздушной разведки ВР‑12 «Москит» и его возможностями для выполнения различных задач в гражданских отраслях народного хозяйства. Данный летательный аппарат предназначен для дистанционного наблюдения за выбранным участком местности, автоматизированного обнаружения объектов наблюдения, определения их географических координат и последующей передачи полученной информации потребителям. Беспилотник серийно выпускается ОАО «558‑й авиационный ремонтный завод» и поставляется в наши Вооруженные Силы. В настоящее время комплекс проходит модернизацию, в ходе которой получит «ночное зрение». Будут также существенно улучшены его тактико-технические характеристики.

Высокие должностные лица ознакомились и с перспективами развития направления радиоэлектронной защиты летательных аппаратов от высокоточного оружия. В том числе с разработанным специалистами Военной академии Республики Беларусь совместно с ООО «Оборонные инициативы» бортовым комплексом обороны «Талисман»: он представляет собой новое поколение аппаратуры, обеспечивающей защиту самолетов от широкого круга угроз — зенитных ракетных комплексов, авиационных ракетных комплексов перехвата.

По словам начальника научно-исследовательской лаборатории кафедры авиационных радиоэлектронных систем Военной академии доктора технических наук, профессора полковника Олега Лапука, в июле прошлого года были проведены крупномасштабные испытания данной аппаратуры на самолете Як‑130. Комплекс показал высокую эффективность по обеспечению режима «электронный стелс». В перспективе у специалистов двух организаций — создание комплекса «Амулет» для защиты вертолета от ракетного оружия и переносных зенитных ракетных комплексов.

Среди инновационных разработок особое место в составе экспозиции коллективного стенда заняла и система моделирования военных действий общевойскового соединения, созданная специалистами НИЦ моделирования военных действий. Как отметил начальник этого научно-исследовательского центра профессор Василий Булойчик, она позволяет создать игровую ситуацию, когда конкретные решения принимаются без проведения широкомасштабных учений. Данная разработка широко используется для обучения курсантов, а также при проведении командно-штабных учений Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Новая совместная разработка Научно-исследовательского института Вооруженных Сил и БГУИР — радиолокатор подповерхностного зондирования, предназначенный для обнаружения взрывоопасных предметов, также привлек всеобщее внимание. Он решает задачу обнаружения мин в различных диэлектрических средах, определения их параметров. По мнению разработчиков, проведенные испытания показали, что данная технология уникальна и перспективна в рамках применения в Вооруженных Силах и в других сферах.

Свои новые разработки и технологии на выставке в НАН Беларуси представили открытые акционерные общества «558‑й авиационный ремонтный завод» и «Конструкторское бюро «Дисплей», входящие в систему Госкомвоенпрома Республики Беларусь, унитарное предприятие «НТЦ «ЛЭМТ» БелОМО».

Лариса Ременьчик, «Ваяр», фото автора