Здоровье Вода как фактор жизни

Многие процессы, протекающие в организме человека, связаны с наличием воды и растворимыми в ней веществами. Она способствует доставке к тканям и органам необходимых питательных веществ, с ее помощью из организма выводятся вредные продукты обмена, удаляется значительная часть тепла при перегревании путем выделения пота. Роль воды в жизни организма огромна! А знаете ли вы, что с возрастом количество воды в организме уменьшается, из чего следует, что процесс старения связан с неспособностью тканей ее удерживать.

Неслучайно уровень санитарного благополучия населения нередко измеряется количеством воды, расходуемой на одного человека в сутки. При употреблении воды, качество которой не отвечает гигиеническим требованиям, создается реальная опасность возникновения заболеваний населения инфекционной и неинфекционной природы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, до 80 % всех болезней на нашей планете обусловлены употреблением недоброкачественной питьевой воды или неблагоприятными санитарными условиями жизни.

Качество воды в прошлом связывали главным образом с ее бактериальным загрязнением. Действительно, через воду могут передаваться многие инфекционные болезни: брюшной тиф, паратифы, холера, дизентерия, лептоспирозы, вирусные гепатиты, туляремия, бруцеллез, полиомиелит. Кроме того, она может быть переносчиком различного рода зародышей глистов и простейших: некоторых амеб, лямблий, балантидий, зародышей аскарид, власоглава, печеночной двуустки, карликового цепня, эхинококка, анкилостомы, кривоголовки, ришты американской. Некоторые паразитические черви, например лентец широкий, кошачья и китайская двуустка, непосредственно через воду не передаются, но их развитие связано с водной средой.

В настоящее время возрастает значение для здоровья человека некоторых химических веществ как природного происхождения, так и попадающих в воду с хозяйственно-бытовыми, сельскохозяйственными и промышленными стоками. Особенного внимания заслуживает высокое содержание в питьевой воде органических веществ (пестицидов, солей, нефтепродуктов и др.). Есть основание полагать, что повышенный риск заболеваемости раком может быть связан с загрязнением воды галогенизированными углеводородами, которые образуются в процессе хлорирования воды, содержащей органические вещества.

К другим химическим особенностям качества воды, влияющим на здоровье, относится содержание в ней неорганических химических веществ (металлы, их соли, ионы кальция и магния, обусловливающие жесткость воды, и др.). Установлена корреляционная связь между жесткостью воды и заболеваемостью населения уролитиазом, между содержанием фтора в питьевой воде и заболеваемостью кариесом или флюорозом, содержанием свинца и развитием свинцовой интоксикации.

Поэтому большое значение надо придавать медицинскому контролю за организацией водоснабжения, очисткой и обеззараживанием воды.

На медицинскую службу воинских частей возлагается особая ответственность при организации контроля за водопотреблением.

К слову, в отличие от всех других видов снабжения, обеспечение войск водой происходит согласно положению, что нормы потребления воды при любых условиях не должны быть ниже установленной величины.

Наиболее целесообразным, научно обоснованным признан питьевой режим, рекомендующий своевременное утоление жажды умеренными порциями воды. Преднамеренное воздержание от питья воды в период нагрузки на жаре способствует снижению работо- и боеспособности военнослужащих. Необходимо знать, что при дефиците воды в организме, равном 0,7–1 % от массы тела, появляется сухость во рту, умеренная жажда, но работоспособность еще не снижается. При дефиците, составляющем 1,5–2 %, уменьшается диурез, снижается аппетит. Работоспособность снижается главным образом за счет непреодолимого чувства жажды.

При обезвоживании в пределах 4–5 % массы тела наступает снижение потоотделения, секреции слюнных желез и диуреза, отмечается значительная сухость кожи и слизистых оболочек, возникает полная потеря аппетита при объективной потребности организма в питании, неутолимая жажда, падение работоспособности, возможно появление психических расстройств.

При дефиците воды в организме, равном 8–10 %, прекращается отделение слюны, кожа становится сухой, морщинистой и дряблой, покрывается трещинами. Наступает физическое и психическое истощение, возможен смертельный исход. При дальнейшем обезвоживании полностью прекращается мочеотделение, нарушаются зрение и слух, появляются галлюцинации.

Потеря 15–20 % массы тела за счет обезвоживания несовместима с жизнью.

Сегодня санитарные правила и нормы устанавливают следующие требования к качеству питьевой воды: она должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства. Употребление воды, соответствующей требованиям санитарных правил и норм, с соблюдением установленных норм водоснабжения является необходимым условием для поддержания обмена веществ в организме, сохранения и укрепления здоровья, поддержания работо- и боеспособности.

Подполковник медицинской службы Иван Шутов, ГУ «23-й санитарно-эпидемиологический центр Вооруженных Сил Республики Беларусь»