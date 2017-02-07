Когда судьба твоя – дорога

У каждого из нас свое представление о людях, обладающих различными профессиями. Так, военный водитель видится мне находчивым парнем, который сможет проехать по бездорожью, устранить любую поломку, даже если она случится в дороге, найти выход из самых сложных ситуаций — и при этом не утратит присущего ему чувства юмора.

Сложно переоценить роль военных водителей во времена Великой Отечественной войны. От того, насколько быстро они доставляли на передовую боеприпасы, медикаменты и продукты, зависели жизни сотен тысяч людей.

А чем в мирное время занят военный водитель? Насколько совпадает мое представление об этой профессии с реальностью? Ответы на эти вопросы ищем вместе со старшим водителем автомобильной роты автомобильного батальона 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) старшим прапорщиком Александром Ганцевичем.

Александр Ганцевич родился и вырос в Лиде, в военном городке. Освоил специальность газо­электросварщика, затем был призван на срочную службу в 361-ю базу охраны и обслуживания (центральных органов военного управления). Служил в батальоне подвижных пунктов управления, ездил за рулем КамАЗа. Затем был водителем на автомобиле УАЗ. До службы в армии у парня было водительское удостоверение категорий В и С, а в воинской части он получил категорию D, позднее прошел обучение как водитель-международник.

Когда Александр остался на службе по контракту, он стал водителем автобуса ПАЗ‑3215. Через полгода, когда получил нужный опыт, пересел на автобус МАЗ‑256, водителем которого пробыл два года. А затем Александру Ганцевичу поручили управлять автобусом МАЗ‑152.

…Место нашей встречи (парк 361‑й базы охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) было выбрано неслучайно. Здесь есть памятник знаменитой полуторке (ГАЗ-АА), которая приобрела всенародную известность. Александр Ганцевич пояснил: этот автомобиль подарил ветеран, который прошел на нем всю войну. С тех пор в воинской части за машиной-раритетом бережно ухаживают.

Старший прапорщик Ганцевич признался: ему нравится изучать историю Второй мировой вой­ны, он с интересом смотрит документальные фильмы о тех событиях. Помните, на ГАЗ-АА проводилась эвакуация людей по льду Ладожского озера — по Дороге жизни в период блокады Ленинграда? А в обратном направлении везли продовольствие, вооружение, медикаменты для обороняющегося окруженного города. ГАЗ-АА был легче другого отечественного грузовика тех лет — ЗИС‑5, поэтому на полуторке было безопаснее передвигаться по льду. Тем не менее водители сильно рисковали…

— У каждого свои пределы подвига, и водители военных лет понимали, что от них зависят жизни многих людей, — уверен Александр Ганцевич. И дополняет: когда смотрит фильмы, он знает, что в них много вымысла… — Например, когда автомобили с легкостью перемахивают через трехметровый ров, я понимаю, что это нереально — ведь есть пределы возможностям техники. А порой показывается, что автомобиль везет огромный груз, который не под силу даже фуре, при этом водитель управляет техникой с невероятной легкостью.

И все же: как в стрессовых ситуациях будет действовать профессионал? Ведь только он способен быстро принять нужное решение. Можно ли этому научиться?

— Нужно желание быть за рулем, тогда человек будет стараться осваивать навыки вождения и совершенствовать их, — не сомневается Александр. — У нас в воинской части проходят занятия по Правилам дорожного движения, и чем больше опыта ты приобретаешь, тем больше вероятность того, что и в экстремальной ситуации примешь верное решение. Мой автобус не скоростной, не маневренный, поэтому нужно продумывать действия наперед.

Так за разговорами мы подходим к автобусу, которым управляет старший прапорщик Ганцевич. Александр садится за руль.

Пришло время ознакомиться с техникой. Передо мной МАЗ‑152 — междугородний автобус производства Минского автомобильного завода. В нем мягкие сиденья (с механизмами регулирования угла наклона спинки, положения подножки и поперечного смещения сиденья). Заметно, что Александр постарался сделать все возможное для того, чтобы в этом «офисе на колесах» он и его пассажиры чувствовали себя максимально комфортно.

Водитель уверен, что у каждой машины есть свой характер. И за пару месяцев можно понять, как обращаться с конкретной машиной.

Александр рассказал, как однажды приехал в ОАО «Минский автомобильный завод», чтобы получить автобус для воинской части:

— Открываются ворота, выгоняют первый автобус. Смотрю на него и понимаю: мой!.. Сразу же забрал его, вот так и служим вместе. Я отвечаю за сохранность закрепленной за мной машины, ее исправность и готовность к использованию — и она, думаю, чувствует, как я к ней отношусь, забочусь ли о ней.

Поначалу все давалось нелегко, нужно было привыкнуть к габаритам новой техники. Когда везешь более сорока человек (столько в этом автобусе посадочных мест), отвечаешь за их жизни и здоровье. Все маневры должны совершаться плавно, быть продуманы наперед.

…Александр Ганцевич оказался интересным собеседником. Рассказывал истории, которые происходят в дороге, рассуждал о законах физики.

А я решаюсь спросить старшего прапорщика: что же, на его взгляд, отличает военного водителя от гражданского? И как удается находить общий язык с пассажирами?

— Военного водителя отличает находчивость, быстрота реакции, уверенность в себе, ведь ты представляешь армию и должен ощущать весь груз ответственности за свои решения. Чем ты опытнее, тем более высокую по классу и новейшую технику тебе доверяют. С пассажирами помогает общаться юмор, со временем учишься не реагировать на шум в салоне, быть неконфликтным. У меня любимая профессия, я от нее не устаю.

Мне же остается пожелать моему собеседнику и настоящему профессионалу: «Ни гвоздя, ни жезла — и удачи на дорогах!».

Наталья Пахомович, «Ваяр», фото автора