Крах последних надежд вермахта

В конце зимы 1944 года Ставка Верховного главнокомандования утвердила план нового наступления. Противник еще был силен. В кратчайшие сроки немцы сумели сформировать и вооружить 20 полнокровных дивизий. Германия делала все, чтобы защитить промышленные ресурсы. Гитлер не раз делал эксцентричные заявления, что скорее отдаст русским Берлин, чем Моравско-Остравский промышленный район. Именно оттуда в немецкие войска продолжало поступать оружие.

О безопасности своих военных заводов немецкое правительство позаботилось заранее, еще в 1943 году, когда участились налеты авиации на сталелитейные, машиностроительные и танковые предприятия, расположенные на западе Германии. После того как бомбардировщики уничтожили крупный авиационный завод «Фокке-Вульф» в Мариенбурге, Адольф Гитлер приказал часть предприятий военной промышленности перенести под землю.

— Решение оказалось эффективным. Германский военпром работал круглосуточно и практически удвоил выпуск боевой техники, — рассказал военный историк Леонид Карачун. — Несмотря на все неудачи на фронтах, немцам удалось сохранить военную промышленность. С ноября 1944 года по март 1945-го нацистские военные заводы выпустили 27 тысяч артиллерийских орудий, пять тысяч боевых самолетов, две тысячи танков и самоходных орудий. В учебных подразделениях массово готовили механиков‑водителей бронетранспортеров, летчиков, танкистов. Немцы могли в короткое время увеличить количество своих войск.

Одним из первых на глубину в двести пятьдесят метров опустился завод «Юнкерс» в Тартуне. В бывших соляных шахтах оборудовали линии сборки истребителей «Хейнкель‑162». Подземные цеха разбомбить было невозможно. Однако средства коммуникаций, по которым доставляли металл и комплектующие, по-прежнему оставались уязвимыми. Тогда промышленники предложили переместить производство к сырьевой базе — в Карпаты. Так Моравско-Остравский промышленный район стал крупнейшей сборочной базой нацистской Германии.

Приказ уничтожить подземные заводы нацистов получил командующий 4‑м Украинским фронтом генерал армии Иван Петров. Он писал в своих воспоминаниях:

«Нам противостояли соединения армейской группы «Хейнрици», части двух танковых армий, имевших в своем составе 350 тысяч человек, 3.300 орудий и минометов, 220 танков и самоходных установок. Наземную группировку прикрывали 270 боевых самолетов. Накануне наступления мы добыли ценного языка. Выяснилось, что за основу обороны Моравско-Остравского промышленного района немцы использовали трехполосный укрепленный район, построенный Чехословакией на германской границе в 1939 году. Немецкие инженеры его сильно укрепили и расширили. Долговременные огневые точки они глубоко эшелонировали вплоть до реки Опавы и даже южнее ее. Наша авиация сфотографировала укрепрайон, и фотосхемы были разосланы в войска».

Штурм немецких позиций начался 10 марта 1945 года. Погода резко испортилась. Авиация поддержать наступление не могла. Из-за пурги и ограниченной видимости гаубичные дивизионы также не имели возможности вести прицельный огонь по огневым точкам противника.

— Пехота наступала по пояс в снегу. Но даже в этих тяжелейших условиях советские солдаты нашли способ, как одолеть врага. Штурмовые группы, воспользовавшись непогодой, скрытно перемещались от дота к доту, уничтожая их, открывали путь войскам, — рассказал Леонид Карачун. — Горы уже сами по себе — серьезное препятствие. А горы, превращенные в мощный укрепрайон, и вовсе считаются непреодолимыми. Так считали немцы. Однако советские войска взломали первую линию обороны и продвинулись на два километра вглубь. Там их ждало еще более серьезное препятствие.

На КП командующего стали приходить тревожные доклады о больших потерях. Вот как вспоминал эти события уроженец Минска командир взвода старший лейтенант Степан Удовиченко:

«В этих горах происходило что-то невероятное. Отлично видим, что в первой траншее сидит немецкая рота. Поднимаемся в атаку, по нам с отвесных скал начинает бить прямой наводкой артиллерия. Откуда взялась? Головы не поднять. Лежим, греем животами снег, пока наши «пушкари» в ответ не ударят. Один час — и полвзвода нет».

Обстановка накалялась. Немцы перебросили на этот участок 24‑й танковый корпус и 715‑ю пехотную дивизию. Создавшееся равновесие в боевых силах вынудило командование фронта прекратить операцию. Немцы наращивали группировку. Бросали в бой новые бронетанковые подразделения. Советская разведка сбилась с ног, но не смогла объяснить, откуда у немцев появились внушительные резервы. Чтобы избежать бессмысленных потерь, Петров отдал приказ перейти к обороне. Командующему требовалось время, чтобы разобраться в обстановке, внести коррективы в план операции. О своих предложениях он немедленно доложил в Ставку. Вместо ответа, утверждающего принятое решение, пришла радиограмма:

«Генерала армии Петрова И. Е. отстранить от должности командующего войсками 4‑го Украинского фронта из-за срыва плана операции. После сдачи дел и должности Петрову прибыть в Ставку Верховного главнокомандования».

Новым командующим 4‑м Украинским фронтом назначили генерала армии Андрея Ерёменко. Процедура принятия должности в годы войны иногда занимала всего несколько минут. Командующий вникал в обстановку, ставил подпись на рабочей карте. С этого момента он нес полную ответственность за все происходящее во вверенных ему войсках.

Назначение Ерёменко совпало с прибытием эшелонов с подкреплением, которое так ждал Петров. В результате подкрепления советская группировка теперь имела в своем составе 265 тысяч человек, более шести тысяч орудий и минометов, свыше 300 танков и самоходных артиллерийских установок, 435 боевых самолетов. По численности и вооружению части 4‑го Украинского фронта превосходили противника.

— Генерал Ерёменко принял решение о переносе главного удара на правое крыло, чтобы использовать продвижение 60‑й армии соседнего, 1‑го Украинского фронта. Наступая вдоль реки Моравице на Витков, она должна была прикрыть фланг 38‑й армии, наступавшей на Моравскую Остраву с запада, — рассказал военный историк Леонид Карачун. — На самом деле этим решением он стремился выиграть время. Смена командующего не дала ответа на главный вопрос: откуда у немцев резервы? По просьбе Ерёменко из Карелии специальным эшелоном перебросили подразделения горных стрелков. Они буквально прочесали горы и раскрыли секрет немцев.

В районе города Зорау разведчики обратили внимание на большое количество замаскированных огневых позиций для бронетехники. Район охраняли элитные подразделения СС. Но зачем противнику понадобилось охранять пустые окопы? Вскоре они получили ответ на этот вопрос. Ночью разведчики услышали рокот двигателей. В режиме строжайшей секретности подготовленный рубеж заняла самоходная артиллерийская батарея. Перегруппировка противника шла на всем участке предстоящего наступления советских войск.

— Каково же было удивление советских горных стрелков, когда с рассветом они снова увидели пустой район. В окопах мерзла только пехота. Куда подевалась техника? — рассказал Леонид Карачун. — Едва советские части перешли в наступление, из укрытий, высеченных прямо в скалах, вышли самоходки и открыли шквальный огонь. Советские артиллеристы засекли цели, открыли ответный огонь. Однако через пару минут немцы как по команде сменили огневые позиции. Снаряды упали в пустые окопы, не причинив вреда противнику. Самоходки врага продолжали стрелять. Так продолжалось некоторое время, а потом самоходки бесследно исчезли, появились в ином месте.

Разведчики выяснили следующее. Немцы масштабно использовали самоходные орудия последнего поколения «Штуг‑4». Их собирали на заводах немецкого промышленного гиганта «Крупп-Грузон». Часть из них располагалась в горных массивах Моравско-Остравского промышленного района.

— Самоходка «Штуг» четвертого поколения, по сути, была последней надеждой Гитлера сдержать натиск Красной Армии, — пояснил военный историк кандидат технических наук Валерий Геллер. — Она имела мощное орудие калибра 75 мм, бронирование — 80 мм, как у среднего танка. Это, по сути дела, и был танк. «Штуг» собирался на шасси танка PzKpfw IV. В результате в 1944 году немецкие инженеры получили бронетехнику, мощную, как танк, а также простую и дешевую в производстве, как самоходка. Противник мог производить ее в огромных количествах. Неслучайно советское командование стремилось как можно скорее овладеть Моравско-Остравским районом, уничтожить подземные военные заводы.

Немцы же стремились сохранить его любой ценой. Они перебросили в этот район крупные резервы с Западного фронта. Главное разведывательное управление Генерального штаба получило информацию о готовящемся контрнаступлении. Немцы силами шести танковых и пехотных дивизий планировали нанести мощный удар в стык 38‑й и 1‑й армий, расколоть и по частям уничтожить советскую группировку. Выигрыш во времени требовался противнику для производства и поставки в войска боевой техники.

Генерал Андрей Ерёменко принял контрмеры. Он отдал приказ войскам перейти к обороне. Позиции оборудовали вовремя. Противник рассчитывал атаковать солдат в чистом поле, а наткнулся на хорошо организованную оборону. Части вермахта, понеся ощутимые потери, были отброшены на исходные рубежи.

Германское командование спешно перебросило на этот участок резервы, но и это не привело к успеху. Войска фронта удержали плацдарм и сохранили выгодное расположение для дальнейшего наступления.

На подступах к городу Опава немцы снова применили секретный прием. По тайным горным тропам из подземных укрытий на позиции вышла бронетехника. К этому шагу Ерёменко был готов. Боле того, ждал. В воздух одновременно поднялось около ста бомбардировщиков. Мощные авиационные бомбы «хоронили» новейшую немецкую бронетехнику прямо в подземных хранилищах. Тех, кому удалось выйти наружу, встретила шквальным огнем советская артиллерия. 30 апреля 1945 года передовые части Красной Армии в ожесточенных боях сломили упорное сопротивление дивизий противника и ворвались в город Моравская Острава.

Немцы отчаянно сопротивлялись. Каждое здание приходилось брать штурмом. В уличных боях отличились бойцы 1‑й чехословацкой танковой бригады. Ее экипажи на танках Т‑34 захватили центральный городской мост через реку Остравице и удерживали его до подхода основных сил.

К вечеру 30 апреля Моравская Острава была полностью очищена от немецких войск. Москва салютовала воинам-освободителям двадцатью артиллерийскими залпами.

Вместе с Моравской Остравой под контроль Красной Армии перешла и ее крупная промышленная зона, которая включала в себя металлургический завод, электростанцию и ряд предприятий по изготовлению танковых двигателей, стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов.

Но это не решало главной задачи — ликвидировать секретные военные подземные заводы рейха. А значит, они продолжали выпускать вооружение.

Ставка не располагала точными координатами секретных объектов и не могла развернуть операцию по их уничтожению. Фронтовая разведка бросила на поиски все имеющиеся в наличии силы. Вскоре разведгруппа, проникнув глубоко в горы, наткнулась на штабной бункер. Немцы спешно готовились к эвакуации, грузили секретные документы. Командир разведгруппы принял решение атаковать. В ожесточенном бою гвардейцы рассеяли роту охраны, захватили документы. По ним удалось вычислить военные объекты, в том числе и подземные заводы.

Успех операции имел важное оперативно-стратегическое значение. Существенное продвижение советских войск привело к полному крушению всего южного крыла немецкого фронта и открыло путь советским войскам в Австрию и центральные районы Чехословакии. Кроме того, овладев Моравско-Остравским промышленным районом, СССР практически полностью лишил гитлеровскую Германию сырьевой и производственной базы. Большинство военных заводов были разрушены и затоплены водой.

Моравско-Остравская операция привела к краху военной промышленности «третьего рейха».

Юрий Андреев