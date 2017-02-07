Небо на замке

Полевая учеба — важная составляющая подготовки военнослужащих 120‑й зенитной ракетной бригады. В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил одно из подразделений бригады выдвинулось в указанный район и заступило на боевое дежурство по охране государственной границы нашей страны в воздушном пространстве.

…Морозное утро. Я в поисках позиций ракетчиков выбираюсь из леса. Перед глазами предстает завораживающая картина: бескрайнее заснеженное поле и налившееся красным небо, предвещающее скорый рассвет. Однако нет времени любоваться видами.

Преодолев метров четыреста, заметил замаскированный зенитный ракетный комплекс «Бук». Эти боевые машины совсем не маленьких размеров, но сливаются со снежным полотном, которое укрыло все вокруг. Хорошая маскировка позволяет творить чудеса. Еле заметные, они терпеливо ждут своего часа. Но долго осматривать позиции мне не дали — практически сразу я попал в поле зрения внимательных дозорных.

— Ваши документы, — не терпящим возражений голосом потребовал парень в белом маскхалате и с автоматом в руках.

После тщательного досмотра меня отвели к командиру зенитного ракетного дивизиона подполковнику Алексею Шаху.

Знакомство с офицером и начавшийся диалог прервала команда «Дежурным силам — готовность № 1!». Так я стал свидетелем реальной учебно-боевой работы.

Расчеты заняли свои места. Послышался рев запускаемых двигателей. Стало по-настоящему жарко. И это совсем не метафора. Из сопел, которые находились в корме машины, вырывались потоки теплого воздуха, которые плавили снег.

Огромная антенна станции обнаружения целей пришла в движение, внимательно всматриваясь в небо своими электронными глазами. Боевые ракеты на самоходных огневых установках были подняты. Через некоторое время небесная твердь была не просто под защитой, а под незримым колпаком, через который невозможно проникнуть незамеченным.

Снаружи не было видно той кропотливой работы, что шла внутри машин. Несколько десятков человек действовали слаженно, как единый организм, пытаясь найти того самого условного противника. Шли напряженные минуты, информация поступала на командный пункт без остановки. Серое небо изучалось словно под микроскопом… И вот есть цель! Производится захват и условное ее уничтожение.

— Сюда мы прибыли после полевого выхода, совершив 120‑километровый марш, — рассказал командир дивизиона подполковник Алексей Шах. — Это уже само по себе непростое мероприятие. Во‑первых, сначала гусеничные машины шли своим ходом, а затем — на тралах. Во‑вторых, очень важно было выбрать оптимальный маршрут. Здесь приходилось учитывать проходимость дорог и грузоподъемность мостов. Личный состав справился. Теперь мы заняли позиции и полностью готовы к выполнению задач по предназначению. Развернули полевой лагерь и обустроили быт военнослужащих.

Решил поинтересоваться у офицера, не повлияют ли переменчивые погодные условия на выполнение задач.

— Нет. Комплекс «Бук» — всепогодный, а личный состав хорошо подготовлен: военнослужащие прошли подготовку в бригаде и неоднократно участвовали в полевых выходах, — поделился Алексей Николаевич. — Поэтому мы готовы к несению боевого дежурства по охране воздушного пространства. Помимо всепогодности, это надежный и мощный комплекс. Он позволяет обнаруживать и поражать аэродинамические и воздушные цели на встречных и догонных курсах. Также чрезвычайно важно, что комплекс позволяет работать на больших и малых высотах. Поэтому небо, которое прикрывают «Буки», действительно на замке.

Многое сейчас зависит и от солдат срочной службы. Для многих из них это первое подобное мероприятие.

— Не скажу, что все очень легко, но действительно интересно, — поведал младший сержант Валентин Тимошик. — Как по мне, сложности только закаляют. Да и после службы будет что вспомнить.

— Мы до этого участвовали в полевых выходах, но это абсолютно новый опыт, — подтвердил слова товарища рядовой Игорь Романюк. — Мне очень нравится: марши, полигоны. Есть в этом своя романтика…

Ветер зло завывал, поднимая снег в воздух, а боевая работа продолжалась. Ракетчики держали небо под жестким контролем. Покидая их позиции, я еще раз взглянул в сторону горизонта. Все такие же малозаметные под масксетями, ощетинившиеся ракетами машины защищали воздушные рубежи, зорко всматриваясь в мирное зимнее небо.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора