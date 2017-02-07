Объявление о проведении конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского состава

Учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь» объявляет конкурс на замещение должностей:

— заместитель начальника кафедры социальных наук. Штатно-должностная категория — подполковник, 37‑я группа должностного оклада;

— начальник цикла кафедры тактики и вооружения РТВ факультета противовоздушной обороны. Штатно-должностная категория — подполковник, 36‑я группа должностного оклада;

— профессор кафедры оперативного искусства и тактики (ВВС и войск ПВО, слушателей) командно-штабного факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 36‑я группа должностного оклада;

— профессор кафедры информационно-вычислительных систем. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада;

— профессор (слушателей) кафедры идеологической работы. Штатно-должностная категория — подполковник, 36‑я группа должностного оклада;

— начальник научно-исследовательской лаборатории кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления. Штатно-должностная категория — подполковник, 35‑я группа должностного оклада;

— старший преподаватель (слушателей) кафедры информационно-вычислительных систем. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада;

— старший преподаватель (слушателей) кафедры радиационной, химической, биологической защиты и экологии. Штатно-должностная категория — подполковник, 32‑я группа должностного оклада.

— преподаватель кафедры физической подготовки и спорта. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

— преподаватель кафедры тактики (общевойсковых подразделений) общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

— преподаватель кафедры радиационной, химической, биологической защиты и экологии. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

— преподаватель кафедры огневой подготовки общевойскового факультета. Штатно-должностная категория — подполковник, 27‑я группа должностного оклада;

— старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории военного образования научно-исследовательской части;

— доцент кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления.

Условия конкурса

На замещение должности заместителя начальника кафедры социальных наук в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 808503. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 808503, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет.

На замещение должности начальника цикла кафедры тактики и вооружения РТВ факультета противовоздушной обороны в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 044000. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 044000, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет.

На замещение должности профессора кафедры оперативного искусства и тактики (ВВС и войск ПВО, слушателей) командно-штабного факультета в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 040200. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 040200, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет.

На замещение должности профессора кафедры информационно-вычислительных систем в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 531000. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 531000, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет.

На замещение должности профессора (слушателей) кафедры идеологической работы в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 808506. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 808506, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет.

На замещение должности начальника научно-исследовательской лаборатории кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 521300. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 521300, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет.

На замещение должности старшего преподавателя (слушателей) кафедры информационно-вычислительных систем в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 531000. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 531000, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет.

На замещение должности старшего преподавателя (слушателей) кафедры радиационной, химической, биологической защиты и экологии в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 110300. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 110300, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет.

На замещение должности преподавателя кафедры физической подготовки и спорта в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 320100. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 320100, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет либо имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

На замещение должности преподавателя кафедры тактики (общевойсковых подразделений) общевойскового факультета в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 021000. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 021000, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет либо имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

На замещение должности преподавателя кафедры радиационной, химической, биологической защиты и экологии в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 110300. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 110300, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет, либо имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

На замещение должности преподавателя кафедры огневой подготовки общевойскового факультета в конкурсе могут принять участие военнослужащие, имеющие ученую степень доктора (кандидата) наук и (или) ученое звание профессора (доцента), военно-учетную специальность по образованию 021000. В порядке исключения к конкурсу могут допускаться претенденты, не имеющие ученых степеней и званий, имеющие высшее военное или высшее военное специальное образование, военно-учетную специальность по образованию 021000, с опытом педагогической (научной) или организаторской работы по профилю кафедры не менее пяти лет либо имеющие выслугу не менее пяти лет на руководящих должностях по соответствующей специальности.

На замещение должности старшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории военного образования научно-исследовательской части в конкурсе могут принять участие претенденты, имеющие ученую степень кандидата наук (без предъявления требований к стажу работы) или высшее образование и опыт работы по соответствующей специальности не менее 10 лет, наличие авторских свидетельств на изобретения или научных трудов, а также специалисты, имеющие научную квалификацию «Исследователь».

На замещение должности доцента кафедры связи факультета связи и автоматизированных систем управления в конкурсе могут принять участие претенденты, имеющие, как правило, ученую степень доктора (кандидата) наук или ученое звание профессора, высшее военное образование оперативно-стратегического уровня или высшее военное образование, научные труды или изобретения, патенты, стаж работы в должностях педагогических, научных работников, должностях руководителей или специалистов, работа которых соответствует направлению образования кафедры, не менее пяти лет.

Срок подачи документов — в течение тридцати дней со дня опубликования объявления.

Документы высылать по адресу: 220057, г. Минск, учреждение образования «Военная академия Республики Беларусь».

Справки по тел.: (8 017) 287-43-17, 287-46-53.