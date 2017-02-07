«Огненная буря» над Осиповичским

Недавно на полигоне Осиповичский завершилось контрольное занятие по управлению ракетными ударами с боевыми пусками с личным составом реактивного артиллерийского дивизиона 51‑й гвардейской артиллерийской бригады. Это испытание стало заключительным этапом боевого слаживания вновь сформированного подразделения. Реактивщики под руководством заместителя командира 51 абр гвардии подполковника Сергея Александрова с блеском продемонстрировали свое мастерство.

За ходом ратных испытаний следили опытные артиллеристы: командир 51 абр гвардии полковник Андрей Жидович и начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил — начальник управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Геннадий Козловский.

Стоит отметить, что военнослужащие вновь сформированного дивизиона в кратчайшие сроки прошли переподготовку и полностью освоили новую для них боевую технику. Затем на протяжении месяца люди в погонах в полевых условиях практиковались в подготовке и боевом применении реактивных систем залпового огня «Ураган», успешно провели слаживание в составе расчетов и батарей.

— Все военнослужащие подразделения до этого проходили службу в ствольной артиллерии. Исключение — командир дивизиона гвардии подполковник Вадим Чехович. Вся его офицерская жизнь связана с реактивной артиллерией. Поэтому на его плечи легла тяжелая задача по подготовке и переобучению личного состава на новый тип вооружения, — подчеркнул заместитель командира артиллерийской бригады гвардии подполковник Сергей Александров. — Тот, кто знает специфику боевой работы артиллерии, осознает, что разница между этими ее видами вооружения — существенная.

Прибыв на полигон, гвардейцы принялись заряжать пакеты направляющих боевых машин ракетами — вес каждой из них составляет почти триста килограммов. Для быстрого заряжания на вооружении состоят транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) на той же автомобильной базе ЗИЛ‑135ЛМ, что и боевые машины РСЗО «Ураган».

Несмотря на то что ракеты подаются в направляющие в автоматическом режиме, военнослужащим стоит быть максимально внимательными и сконцентрированными. До того как реактивные снаряды окажутся на направляющих боевых машин, их необходимо подготовить: сменить резиновые «наконечники» на взрыватели.

Исходя из специфики контрольных занятий (боевые пуски предстояло выполнять на дальность 8–10 километров), номера расчетов ТЗМ надели на боеприпасы большие тормозные кольца. Именно благодаря этим кольцам реактивная система залпового огня способна вести огонь на столь малые расстояния. Кстати, существуют еще малые тормозные кольца: их применяют, если необходимо добиться того, чтобы ракета приземлилась на удалении 12–16 километров от стартовых позиций. А максимальная дальность полета ракет в соответствии с тактико-техническими характеристиками РСЗО «Ураган» — 35 километров.

…Командиру дивизиона поступила команда занять стартовые позиции, и «Ураганы» отправились «в поля».

Прибыв на свои места, артиллеристы принялись готовить машины к боевой работе. Гидравлические домкраты надежно зафиксировали «Ураганы». Военнослужащие развернули платформу с пакетами направляющих в нужном направлении, командиры боевых машин проверили установки на прицельных приспособлениях — и подняли вверх белые флажки. Гвардейцы к пускам готовы — все это заняло у них не более трех минут.

Добро на выполнение учебно-боевой задачи от руководителя занятия не заставило себя долго ждать. Расчеты боевых машин заняли свои места в кабинах…

Спустя немного времени одна из боевых машин выпустила первую ракету. Затем — вторая… третья… Стартовую позицию окутало дымом, скрывшим «Ураганы». Едва он рассеялся, последовал залп «в унисон» из всех боевых машин дивизиона.

В небо взмыл огненный вихрь из реактивных ракет. Рев «Ураганов», казалось, заполнил весь полигон…

Такую «реактивную симфонию» артиллеристы успешно исполнили в тот день еще несколько раз, периодически меняя стартовые позиции по команде руководителя контрольного занятия. Действиями своих подчиненных командир реактивного артиллерийского дивизиона гвардии подполковник Вадим Чехович остался доволен.

— Сегодня мы успешно завершили слаживание дивизиона с боевыми пусками ракет. Меня радует добросовестное отношение подчиненных при выполнении поставленных задач. Хочу отметить, что хороших результатов мы добились во многом благодаря сплоченности и взаимовыручке, — поделился офицер.

Как подтвердил руководитель контрольного занятия гвардии подполковник Сергей Александров, с подготовкой боевых машин для срочного их перемещения после пусков военнослужащие также успешно справились. Это один из нормативов, при выполнении которых складывалась общая оценка за учебно-боевые действия дивизиона.

Добавим: этот элемент боевой подготовки для реактивщиков важен, так как у них есть всего полторы минуты для того, чтобы покинуть свои позиции после боевой работы «Ураганов». Связано это с тем, что дым, который остается после пусков ракет, выдает местонахождение реактивных систем залпового огня, делая их легкой мишенью для вражеского контробстрела.

— Наши артиллеристы хорошо справились с выполнением всех нормативов по подготовке РСЗО к боевому применению и непосредственно с боевыми пусками со сменой стартовых позиций. Они на практике доказали, что за короткий промежуток времени сумели освоить боевую технику и стать полноценным боевым подразделением в составе нашей бригады, — подытожил Сергей Анатольевич.

Примечательно, что ратный экзамен реактивщики с честью выдержали в день «маленькой годовщины» своего подразделения. Отметили они ее, как и подобает настоящим профессионалам, — удачной боевой работой.

— Ровно три месяца назад был сформирован этот дивизион, ставший единственным реактивным артиллерийским в нашей бригаде. Его появление значительно повысило боеготовность, огневую мощь и маневренность 51 абр, — отметил гвардии полковник Андрей Жидович. — Как командир воинской части я рад за подчиненных: в кратчайшие сроки они сплотились в боеспособное подразделение, способное выполнять сложные учебно-боевые задачи в непростых погодных условиях. Добро пожаловать в осиповичскую гвардию, реактивщики!

Гвардейцы своими хорошими результатами оправдали и ожидания начальника ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил — начальника управления ракетных войск и артиллерии Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майора Геннадия Козловского. Геннадий Николаевич выразил уверенность в том, что данное контрольное занятие станет для них хорошим стартом для новых свершений и успехов в боевой подготовке.

…Впереди у личного состава реактивного артиллерийского дивизиона 51 абр напряженная и интенсивная работа по совершенствованию навыков, мастерства при выполнении задач по предназначению. На полигоне Осиповичский они доказали, что готовы к новым ратным испытаниям.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора