Единый номер диспетчерских дорожных служб – 125

В Беларуси существует единый короткий номер «125» диспетчерских служб организаций республиканского дорожного хозяйства. Введение короткого номера, единого для всей сети республиканских дорог Беларуси, позволило дорожным службам более оперативно реагировать на ситуацию для обеспечения безопасных условий движения транспорта.

Набрав «125» в любом регионе страны, участники дорожного движения могут сообщить важную информацию либо высказать претензии по поводу дорожных условий на той или иной республиканской дороге. Если полученная информация относится к компетенции дорожных служб республиканского дорожного хозяйства, она не останется без внимания и соответствующего реагирования. Кроме того, при необходимости к решению проблемы будут привлечены другие экстренные и аварийные службы.

Важно отметить и тот факт, что при звонке на номер «125» осуществляется переадресация в нужном направлении в зависимости от региона, из которого вызывается служба, то есть в Могилевской области звонок поступает в диспетчерскую службу РУП «Могилевавтодор», в Минской — в диспетчерскую РУП «Минскавтодор-Центр» и так далее. Информация о едином номере отображена на информационных щитах, установленных на въездах на республиканские дороги.

Соб. инф.