Грани сотрудничества

Вчера начальник Военной академии Республики Беларусь генерал-майор Виктор Лисовский посетил Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям, где подписал соглашение о сотрудничестве между Университетом гражданской защиты МЧС Беларуси и Военной академией Республики Беларусь.

Генерал-майор Виктор Лисовский ознакомился с материально-технической базой университета, пообщался с преподавателями, посетил учебные аудитории и информационный библиотечный центр. Итогом визита стало соглашение о взаимном сотрудничестве. Его цель — развитие двустороннего сотрудничества по совершенствованию системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, научно-педагогических и научных работников высшей квалификации.

Стороны договорились о регулярном обмене опытом, организации совместных обучающих семинаров и конференций. Это не только позволит установить дружественные связи, но и поспособствует эффективному взаимодействию и развитию двусторонних отношений между учреждениями образования.

Соб. инф.