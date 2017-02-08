Медицина не имеет границ

Военно-медицинский факультет в учреждении образования «Белорусский государственный медицинский университет» (БГМУ) по праву считается самым престижным военным вузом нашей страны. Это единственное в своем роде не только в Беларуси, но и за ее пределами учебное заведение, готовящее высококвалифицированных кадровых офицеров медицинской службы. Конкурс среди абитуриентов, желающих носить шеврон альма-матер эскулапов в погонах, за все время ее существования никогда не был меньше трех человек на место. Растет год от года и проходной балл. Например, в 2016 году он равнялся 295. И это далеко не предел, ведь большинство кандидатов в курсанты-медики имеют в своем арсенале свыше 300 баллов.

Остепененность профессорско-преподавательского состава военмеда составляет почти 60 %, что соответствует уровню университета. Ежегодно выходят учебные пособия, рекомендации и другие научные труды, пользующиеся огромной популярностью как у военных, так и гражданских медиков. Плюс к этому рационализаторская и изобретательская работа… А еще тысячи пациентов, которые благодаря стараниям сотрудников клинических кафедр — военно-полевой хирургии и военно-полевой терапии — обретают радость жизни.

В смотре-конкурсе на звание лучшего военного факультета в учреждениях высшего образования военно-медицинский факультет в БГМУ восемь (!) раз поднимался на высшую ступень пьедестала почета и дважды становился его серебряным призером.

…Прошлый год был напряженным для альма-матер эскулапов в погонах. Военно-медицинский факультет в составе Белорусского государственного медицинского университета прошел очередную государственную аккредитацию. И надо сказать, сделал это блестяще, еще раз доказав свою конкурентоспособность.

«Залог успеха — напряженная работа»

— В 2016 году, впрочем, как и в предыдущие годы, мы напряженно работали, чтобы подтвердить, что военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете является образовательным и научным центром военной медицины Вооруженных Сил Республики Беларусь, — отметил начальник факультета доктор медицинских наук, профессор полковник медицинской службы Василий Богдан. — В нашем учебном заведении сформирована стройная система непрерывного военного медицинского образования, обеспечивающая качественную подготовку военных медицинских кадров для эффективного выполнения ими задач по предназначению в ходе дальнейшего прохождения военной службы.

После получения диплома врача выпускники факультета проходят годичную интернатуру на базе 432‑го Главного военного клинического медицинского центра. Это время они посвящают овладению профессиональными навыками, выполняя функции врача-специалиста под руководством своих кураторов.

На военно-медицинском факультете также проводится обучение в клинической ординатуре, осуществляется переподготовка и повышение квалификации военных медицинских кадров как с высшим образованием, так и со средним специальным.

Еще одно из направлений деятельности факультета — подготовка кадров высшей научной квалификации, эффективность которой достигает 100 %. Следует сказать, что практически все выпускники адъюнктуры, которая функционирует в альма-матер военных врачей, защищают диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук.

В минувшем году успешно прошли этап предварительной экспертизы четыре диссертации — три кандидатские и одна докторская. В середине декабря была успешно защищена диссертационная работа выпускника адъюнктуры 2016 года майора медицинской службы Алексея Жидкова. А в скором времени должны выйти на защиту и три других претендента на ученые степени. Кстати, не так давно состоялось утверждение шести новых тем кандидатских и одной докторской диссертаций.

Важным событием для профессорско-преподавательского состава факультета стал и выход книги «Военно-медицинская подготовка». Это первое подобное издание в истории независимой Беларуси. Оно утверждено Министерством обороны в качестве учебного пособия для всех категорий военнослужащих. В нем в лаконичной форме обобщен современный опыт военной медицины. Данная книга востребована у медиков в погонах и уже получила немало положительных отзывов.

Прошлой осенью на оперативном сборе командного состава Вооруженных Сил сотрудники факультета представляли учебную точку по военно-медицинской подготовке. Во время этих занятий использовалась методика оказания первой помощи, в том числе изложенная в учебном пособии «Военно-медицинская подготовка». По высказываниям участников мероприятия, оно было проведено на очень высоком уровне.

Кроме того, в альма-матер военных врачей проводятся научные исследования, имеющие прикладную направленность. Один из примеров — в рамках плана научно-исследовательской работы, утвержденного начальником военно-медицинского управления Министерства обороны, сотрудники кафедры организации медицинского обеспечения войск и экстремальной медицины разработали турникет для временной остановки наружного кровотечения. Его опытный образец был изготовлен на белорусском предприятии ОАО «Лента» и прошел государственную экспертизу в качестве изделия медицинского назначения. Характеристики турникета не уступают характеристикам зарубежных аналогов.

По результатам данной разработки, сравнения ее с импортными аналогами, анализа эффективности применения готовится кандидатская диссертация по специальности «военная медицина».

Таким образом, это будет еще один вклад в повышение качества оказания первой помощи, медподготовки военнослужащих, а также оснащение медицинской службы Вооруженных Сил.

— За прошедший год военно-медицинский факультет в Белорусском государственном медицинском университете расширил спектр образовательных услуг, — рассказал Василий Богдан. — Нами впервые был организован цикл повышения квалификации по врачебно-летной экспертизе. Он оказался довольно востребованным, и уже осуществлен следующий набор слушателей.

Расширены образовательные услуги и в плане международного сотрудничества. Впервые в истории факультета в 2016 году начата подготовка в клинической ординатуре военнослужащих Республики Казахстан по специальностям «хирургия» и «терапия». Несколькими годами ранее эти специалисты окончили белорусский военный медицинский вуз и теперь решили продолжить здесь образование. Это, безусловно, является еще одним свидетельством авторитета военмеда среди других высших учебных заведений, готовящих военных врачей.

Немаловажное значение придают на факультете взаимодействию с различными учреждениями и организациями в плане научной и методической деятельности. Так, в 2015 году был подписан договор о сотрудничестве военно-медицинского факультета с учреждением образования «Центр специальной подготовки», а в 2016 году — с государственным учреждением «Республиканский научно-практический центр спорта».

Не стоит на месте развитие материально-технической базы. Благодаря финансовой поддержке Белорусского государственного медицинского университета и Министерства обороны была полностью обновлена мебель в местах проживания курсантов‑медиков, повышен уровень оснащенности оргтехникой, начат ремонт факультетских помещений.

Нелегкий экзамен

Государственная аккредитация всех учреждений образования в Беларуси проводится раз в пять лет. Осуществляет ее департамент контроля качества образования Министерства образования. Белорусский государственный медицинский университет проходил процедуру официального подтверждения своего соответствия установленным критериям и показателям специальностей, по которым он готовит кадры. С учетом того что военно-медицинский факультет функционирует в составе БГМУ, проводилась ревизия и его деятельности, причем по всем направлениям. Проверялся факультет, кафедры, дисциплины и специальности, закрепленные за ним, учебная, методическая, научная работа и т. д. Инспектировали также нормативно-правовую документацию военмеда, соответствие компетенции профессорско-преподавательского состава дисциплинам, которые преподаватели читают курсантам и слушателям, наличие у преподавателей ученых степеней и званий, врачебных категорий. Во внимание принималось, кроме того, обеспечение обучающихся учебными площадями, учебными и наглядными пособиями, уровень дисциплины, процент отчислений по неуспеваемости и многое другое.

По словам начальника факультета, проверка была комплексная, производили ее независимые эксперты. По итогам инспекции были получены положительные отзывы и даны рекомендации аккредитовать проверяемого. Не так давно был получен сертификат о государственной аккредитации Белорусского государственного медицинского университета (и соответственно, военмеда), подписанный министром образования Республики Беларусь.

— Главной особенностью деятельности военно-медицинского факультета в БГМУ является способность оперативно реагировать на потребности Вооруженных Сил, — подчеркнул доктор медицинских наук, профессор полковник медицинской службы Василий Богдан. — Мы прилагаем максимум усилий, чтобы уровень подготовки наших выпускников, результаты разработок и исследований соответствовали существующим требованиям. Не менее значимой задачей является комплексная работа по развитию факультета. Нам очень важно не остановиться в развитии, планомерно двигаться вперед.

Научный, практический, профессиональный опыт наших сотрудников широко востребован не только медицинской службой Министерства обороны, но и Министерством здравоохранения. Ведь медицина не имеет границ. Мы готовы в самые короткие сроки результативно выполнять задачи, определяемые командованием. Тем более что для этого у нас есть огромный потенциал, который необходимо максимально эффективно использовать с пользой для общего дела, коим является сохранение здоровья и жизни людей.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора и из архива военно-медицинского факультета в БГМУ