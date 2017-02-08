Особенности подлёдной «рыбалки» (Видео)

Температура воздуха минус семь градусов по Цельсию, температура воды три градуса выше нуля. На улице лежит снег, ледяной ветер у водоема пронизывает насквозь. Впрочем, и такие погодные условия — не помеха для участников сбора по подготовке водолазов, который в эти дни проходит на базе 188‑й гвардейской инженерной бригады.

…В небольшом озере на территории бригады прорублены три майны (полыньи). На пирсе в ожидании подледных спусков бойцы подготавливают трехцилиндровые водолазные помпы и снаряжение УВС‑50, так называемые трехболтовки.

— Подобные сборы проводятся дважды в год — летом и зимой, — пояснил командир разведывательного водолазного взвода — инструктор гвардии старший прапорщик Александр Анчук. — Особенности зимнего сбора прежде всего заключаются в том, что задачи приходится выполнять подо льдом. А для этого необходимо выработать психологическую устойчивость.

Первая пара водолазов готовится к спуску. В расчет входит пять человек. Обеспечивающий водолаз, он же старший расчета: его задачи — помощь в одевании работающего под водой водолаза, его спуск, контроль за работой и подъем на поверхность. Спускающийся (работающий) водолаз производит погружение под воду, поиск объекта и выполнение поставленной задачи. Выбирает и травит шланг, по которому поступает воздух, третий водолаз — шланговый. Ну и непосредственно качальщики, которые непрерывно подают воздух в скафандр.

Следить за тем, как спускающегося водолаза облачают в снаряжение, весьма интересно. Парни аккуратно надевают поверх водолазной рубахи ярко-оранжевого цвета манишку, закрепляют на ней шлем, зажимают болты. Непременным атрибутом водолазного снаряжения являются двадцатикилограммовые галоши. Конечно, чечетку в них не станцуешь, зато они позволяют ходить по вязкому илистому дну. На спину и на грудь водолаза крепится два свинцовых груза по шестнадцать килограммов каждый. Они позволяют специалисту занять устойчивое положение под водой и не перевернуться. Давление на тело такого груза в воде компенсируется, когда в игру вступает сила Архимеда. Но на суше снаряжение, масса которого, между прочим, восемьдесят килограммов, — в буквальном смысле слова проверка каждого водолаза на прочность.

Из-за низкой температуры на многих металлических деталях скафандра образуется наледь. Поэтому их постоянно поливают теплой водой — на профессиональном жаргоне водолазов это «проливка». Основное внимание уделяют головному травящему клапану, по которому отработанный воздух и его излишки выводятся наружу. После «проливки» водолаз готов к погружению.

Подается команда «Помпа — воздух!» Качальщики налегают на рукоятки водолазной помпы. Внутрь скафандра начинает поступать воздух. Иллюминатор шлема плотно закрывается. С этой самой секунды жизнь спускающегося и успешное выполнение им работ под водой целиком и полностью зависят от слаженных действий всего расчета.

Водолаз аккуратно ступает на трап. Медленно спускается по нему в озеро до тех пор, пока скафандр полностью не окажется под водой. Теперь основная связь с землей — сигнальный конец. По сути, это обычный канат, посредством которого можно передавать сигналы и команды. Этакая водная «морзянка».

Обеспечивающий подал сигнал «Остановиться. Проверить скафандр на герметичность». Руководитель спусков внимательно следит за поверхностью воды. Мне неясно, что он там хочет увидеть. Оказывается, разгадка вот в чем: если скафандр имеет повреждения, на поверхности появятся пузырьки воздуха. Их нет — скафандр герметичен.

Рядом находится страхующий водолаз гвардии младший сержант Вадим Подольский. Он тоже внимательно следит за водоемом, чтобы в случае экстренной ситуации немедленно оказать помощь находящемуся подо льдом товарищу.

На сборе я узнал, что страхующий отбирается из наиболее подготовленных водолазов, имеющих достаточное количество часов наработки под водой. Помощь этого человека во время спусков может спасти водолазу жизнь.

— Под водой легко потеряться и сбиться с пути. Неопытный водолаз может запаниковать. Моя задача — помогать в таких ситуациях, — отметил Вадим Подольский.

— Продолжить спуск, — отдает распоряжение инструктор.

Тут же эта команда по сигнальному концу дублируется обеспечивающим. Спустя несколько секунд «оранжевый человечек» исчезает подо льдом.

Проходит минута, вторая, третья…

— Водолаз на грунте, чувствует себя хорошо! — громко доложил обеспечивающий.

— Приступить к поиску объекта, — продолжая наблюдать за водоемом, скомандовал руководитель спусков.

Задача у специалиста, на первый взгляд, несложная: найти металлическую бочку, которая утоплена в водоеме, произвести ее остропку (т. е. зафиксировать на ней петлю, используя специальные узлы) и поднять груз на поверхность. Вроде бы все просто… Так, да не так. Видимость в водоеме практически нулевая — не видно даже собственной вытянутой руки! Двигаться приходится вслепую. Завязать бочковой узел на найденном объекте в водолазных перчатках — весьма непросто. Добавим сюда сопротивление воды, вязкий ил, который мешает передвигаться. Да и движения существенно скованы громоздким скафандром.

— Перемещаться под водой непросто, — подчеркнул в беседе гвардии старший прапорщик Александр Анчук. — Двигаться приходится, прикасаясь ко дну руками. Солнечному свету преграждает путь толстый слой льда, в мутной воде он рассеивается практически полностью. По сути, водолаз ищет объект в темноте на ощупь. Его работа по большей части зависит от обеспечивающего, который находится на пирсе и руководит сигналами, направляет сослуживца под водой в нужное место.

Поблизости вторая учебная точка. Здесь отрабатывается поиск удлиненной трубы, которую затем также необходимо поднять на поверхность. Водолаз уже нашел ее, приступил к остропке. Через несколько минут по сигнальному концу он передает: работа завершена. И по команде обеспечивающего возвращается к трапу.

…На пирс поднимается гвардии рядовой Николай Клементьев из 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады. Через иллюминатор шлема на его лице видна улыбка человека, который хорошо выполнил свою работу.

После того как увесистое снаряжение с него сняли, интересуюсь у Николая результатами подводной «рыбалки».

— Найти объект было просто нереально: кругом кромешная тьма, — рассказал гвардии рядовой. — По сигналам обеспечивающего смог-таки его отыскать. Застроповал. Однако потерял концы веревки… Вязал узлы заново. Но поднять объект на поверхность все же смог.

А на мой вопрос, нравятся ли ему погружения под воду, Николай ответил так, как ответил бы, пожалуй, каждый представитель этой профессии:

— Мне нравится быть водолазом. Да, ремесло у нас нелегкое, но весьма увлекательное…

Капитан Вадим Опарин, «Ваяр», фото автора

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