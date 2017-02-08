По правилу «золотого часа»

В центре Минска прошла тренировка по оказанию помощи пострадавшему с использованием воздушного транспорта

Бешеный темп обычного будничного дня столицы не сбил и вновь ударивший мороз, и усилившийся колючий ветер. Проспект Машерова, как и другие транспортные артерии большого города, традиционно заполнен спешащими машинами — и, кажется, ничто не может нарушить их движение…

Внезапно шум столичной магистрали прорезает вой сирены — реанимобиль 432‑го Главного военного клинического медицинского центра мчится по проспекту и ныряет в парковую зону близ Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны. А в небе появляется вертолет Ми‑8 в/ч 06752. Быстро совершив заход на посадку, боевая машина, управляемая экипажем под руководством командира корабля опытнейшего летчика полковника Юрия Рогачёва, прошедшего горнило афганской войны, мягко приземляется на вертолетную площадку.

Реанимобиль и его команда уже наготове. Передача тяжелораненого пациента из вертолета в машину медицинского центра занимает буквально секунды, которые, кстати, строго протоколируются заместителем начальника организационно-методического отдела 432 ГВКМЦ подполковником медицинской службы Дмитрием Шамруком…

Поспешу успокоить читателя никто не пострадал. «Пациент» оказался… учебным. Но практически все действия привлеченных к спасению учебного пациента службам и специалистам, в том числе опытным авиаторам, пришлось отрабатывать по-настоящему. Чтобы, как говорится, беда не застала врасплох.

А суть произошедшего, на время потревожившего в благих целях столицу, пояснил пристально наблюдавший за действиями своих подчиненных начальник военно-медицинского управления Министерства обороны полковник медицинской службы Алексей Еськов. — Совместным решением министерств здравоохранения и обороны Республики Беларусь на базе 432‑го Главного военного клинического медицинского центра создан Республиканский центр огнестрельной травмы, — рассказал Алексей Станиславович. — Это подразумевает, что все пациенты, получившие огнестрельные ранения либо минно-взрывные травмы на территории Республики Беларусь, будут проходить лечение на базе 432 ГВКМЦ. В рамках работы центра мы отрабатываем различные способы доставки пострадавших и раненых. Так, в прошлом году были отработаны вопросы доставки пациентов на реанимобиле 432 ГВКМЦ и реанимобилях Республиканского центра экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения. Сегодня — как следующий этап — мы отрабатываем вопросы оказания помощи пострадавшим с использованием воздушного транспорта.

В ходе тренировки задействованные силы совершили эвакуацию условного пациента воздушным транспортом с места травмирования. Вертолет в/ч 06752 доставил его в город, как можно ближе к 432 ГВКМЦ, чей реанимобиль с подготовленной командой забрал пострадавшего и доставил в центр для оказания специализированной медицинской помощи.

Примечательно, что авиаторы отработали несколько вариантов «рандеву» с реанимобилем. Посадка была совершена и непосредственно на проспект Машерова, где машина медиков может оптимально быстро совершить маневр и сберечь драгоценное время ради спасения человеческой жизни. Также вертолетчики выполнили условный облет посадочной площадки и непосредственно над 432 ГВКМЦ, на территории которого планируется оборудовать полноценную вертолетную площадку.

Полковник медицинской службы Алексей Еськов отметил, что в ходе подобных мероприятий особое внимание уделяется также взаимодействию со службами МЧС, ГАИ, скорой медицинской помощи.

— Мы все знаем и помним о правиле «золотого часа» — чем раньше с момента получения ранения либо травмы пациент будет доставлен на этап квалифицированной помощи, тем прогноз для жизни и здоровья будет более благоприятным. Подобными тренировками мы решаем задачу сохранения жизни пострадавших и раненых, — подчеркнул начальник военно-медицинского управления Министерства обороны.

В тренировке был задействован новый реанимобиль, поступивший на вооружение 432 ГВКМЦ в январе прошлого года. Профессионально действовали, работая с его оборудованием в ходе тренировки, старший ординатор отделения анестезиологии и реанимации 432 ГВКМЦ подполковник медицинской службы Иван Лиходиевский и представители медицинского отряда специального назначения старшая медицинская сестра — анестезист прапорщик Алеся Егорова, медицинская сестра — анестезист старшина контрактной службы Екатерина Лещанина.

— Для уменьшения времени, затрачиваемого для прибытия к месту приема пострадавшего, военные медики несколько раз в месяц проводят тренировки с привлечением реанимобиля и его команды, в состав которой могут входить подготовленные специалисты как нашего медцентра, так и медицинского отряда специального назначения, — уточнил подполковник медицинской службы Дмитрий Шамрук. — Протоколируется все время — от получения сигнала «Раненый» до доставки пострадавшего в 432 ГВКМЦ. Сегодня мы проанализируем все действия медиков, оценим временные показатели, что обязательно учтем в ходе следующей тренировки и работы наших специалистов.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото Владимира Блинова