Защита неба – общая задача

На прошлой неделе состоялась масштабная проверка действий дежурных сил по противовоздушной обороне полетами контрольных целей. Первой оценкой работы своих подчиненных поделился начальник Главного штаба — первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майор Сергей Трус.

Он напомнил, что проверка дежурных сил проводилась в два этапа. На завершающем этапе в качестве контрольных целей было привлечено более десятка боевых воздушных судов.

В ходе мероприятий проверки состоялось увеличение группировки войск, задействованной в выполнении задач боевого дежурства по ПВО. Было проведено наращивание радиолокационного поля. При этом ряд подразделений зенитных ракетных войск совершил марши в назначенные районы, где военнослужащие оборудовали позиции и обеспечили их охрану, успешно противостояли разведывательно-диверсионным группам условного противника. Силы авиации были рассредоточены на оперативных аэродромах. Также традиционно подразделения ВВС и войск ПВО были задействованы и в интересах подразделений сил специальных операций Вооруженных Сил и войск оперативных командований.

— Все вышли в указанные районы в назначенное время и заступили на боевое дежурство в готовности к выполнению учебно-боевых задач, — рассказал генерал-майор Сергей Трус. — Обстановка была достаточно динамичная, напряженная и растянутая по времени. Радиотехнические войска с успехом справились с поставленными задачами, зенитные ракетные войска показали практически стопроцентную реализацию своих возможностей. В лучшую сторону хочу отметить работу нашей авиации.

По словам генерал-майора Сергея Труса, положительную оценку своей работы авиаторы получили и от начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны Республики Беларусь, руководившего проверкой дежурных сил по противовоздушной обороне.

Существенно увеличивают эффективность действий зенитных ракетных комплексов, боевых воздушных судов, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне, возможности радиотехнических войск — в этом уверен начальник радиотехнических войск ВВС и войск ПВО полковник Игорь Насибянц.

— В ходе нынешней проверки было задействовано практически сто процентов наших сил и средств, — уточнил Игорь Эдуардович. — Кроме этого, в назначенные районы были выведены подвижные маловысотные радиолокационные группы от в/ч 29969 и 39872. Там было создано маловысотное радиолокационное поле для обеспечения действий подразделений 147, 120, 740‑й зенитных ракетных бригад, 1‑го и 115‑го зенитных ракетных полков, а также дежурных сил от авиационных баз.

Благодаря проделанной работе радиотехнические войска видели небо Беларуси на мониторах своих станций, можно сказать, как на ладони и оперативно снабжали этой информацией силы и средства зенитных ракетных войск и авиации.

Полковник Игорь Насибянц подчеркнул, что была создана сложная воздушная обстановка.

— Постоянно в небе над территорией Беларуси пролетает около сотни воздушных судов, — пояснил Игорь Эдуардович. — Да, они находятся на больших высотах на строго определенных трассах, но мы также контролируем их полет. Роль же контрольных целей выполняли различные типы авиационной техники — самолеты Су‑25 и Ан‑26, вертолеты Ми‑8. То есть в непростых метеоусловиях дежурным силам по ПВО необходимо было обнаружить нарушителей, летящих как на разных высотах, так и с разной скоростью. С удовольствием отмечу, что все наведения на цели были выполнены качественно.

Радиотехнические войска в подобных проверках традиционно используют в полной мере все возможности новой и модернизированной техники, состоящей на вооружении их подразделений.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора