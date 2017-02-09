«Доблесть и мастерство»: подготовка идёт по плану

Вчера в командовании сил специальных операций Вооруженных Сил состоялось ежегодное заседание координационного совета движения «Доблесть и мастерство».

В ходе встречи подвели итоги работы советов соединений и воинских частей. Кроме этого, были поставлены задачи на подготовку военнослужащих к предстоящим в 2017 году испытаниям, обсужден ряд предложений в программу единых квалификационных испытаний на право награждения нагрудным знаком «Доблесть и мастерство».

Как отметил командующий силами специальных операций Вооруженных Сил генерал-майор Вадим Денисенко, состязания на право ношения нагрудного знака «Доблесть и мастерство» создают условия для профессионального роста военнослужащих и их продвижения по службе. Это единственные испытания в Вооруженных Силах, где каждый военнослужащий индивидуально выполняет ту задачу, которую обычно выполняет группа или взвод.

Напомним, что испытания состоят из двух этапов — теоретического и практического.

На теоретическом этапе кандидаты проходят тестирование по знанию тактических условных обозначений, применяемых в боевых документах, основам и правилам стрельбы, материальной части оружия, топографической, воздушно-десантной, военно-медицинской подготовке, радиоподготовке и инженерной подготовке.

На практическом этапе кандидаты выполняют нормативы согласно сборникам нормативов по боевой подготовке и индивидуально отрабатывают практические действия, определенные программой испытаний. Они совершают прыжки с парашютом, проводят ориентирование на незнакомой местности, выполняют упражнения стрельб из штатного оружия и плавания в обмундировании. Также подтверждают уровень своей физической подготовки на полосе препятствий и в ходе поединков по рукопашному бою.

По результатам испытаний военнослужащие, успешно прошедшие все этапы, награждаются нагрудным знаком «Доблесть и мастерство».

Эти состязания проходят в Воору­женных Силах с 2005 года, более 10 лет служат показателем высокого уровня теоретических и практических навыков военнослужащих, их выносливости, силы духа, а также практически подтверждают верность традициям войск специального назначения и воздушно-десантных войск, популяризируют службу в силах специальных операций Вооруженных Сил.

Соб. инф.