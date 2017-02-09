На днях состоялся учебно-методический сбор с преподавательским составом по физической культуре.

Военной академии Республики Беларусь и военных факультетов в гражданских высших учебных заведениях под руководством председателя Спортивного комитета Вооруженных Сил Республики Беларусь полковника Анатолия Ханевского.

Традиционно данное мероприятие прошло на базе ведущего военного вуза страны. Как отметил заместитель начальника кафедры физической подготовки и спорта Военной академии подполковник Александр Саплин, место его проведения выбрано неслучайно.

— В Военной академии Республики Беларусь — одна из лучших в стране учебно-материальная спортивная база. Кроме того, здесь на кафедре трудится порядка сорока высококлассных специалистов, которые владеют передовыми методиками по укреплению здоровья, физическому развитию военнослужащих и пропаганде здорового образа жизни, — отметил Александр Валерьевич. — Они готовы поделиться не только теоретическими, но и практическими знаниями. А во время таких сборов как раз и могут поделиться с другими своим опытом.

Необходимость проведения таких сборов вызвана еще и тем, что в наших Вооруженных Силах спорту и физическому развитию военнослужащих уделяется особое внимание. На ежегодной Спартакиаде Вооруженных Сил команды Военной академии и военных факультетов в гражданских вузах — всегда в числе сильнейших.

— Учебная программа по физической подготовке будущих офицеров сложна. При этом она должна быть едина во всех высших учебных заведениях, которые осуществляют подготовку таких кадров, — пояснил старший офицер 1‑го отдела Спортивного комитета Вооруженных Сил подполковник Вячеслав Петрашко. — Поэтому четыре года назад было принято решение о проведении отдельных сборов с преподавателями по физической культуре. Его главная цель — выработать среди специалистов такого профиля единые подходы к организации и проведению занятий по физической подготовке.

Один из участников сбора старший преподаватель — начальник физической подготовки и спорта кафедры теории и организации физической подготовки военнослужащих военного факультета в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы капитан Павел Кирмель занял эту должность совсем недавно. До этого офицер служил начальником физической подготовки и спорта в/ч 19764. И служебное повышение капитан Кирмель заслужил благодаря успехам, достигнутым в этой воинской части: за несколько лет он сумел поднять уровень физической подготовки у сослуживцев, которые сегодня являются серьезными соперниками для остальных команд, участвующих в спартакиаде Военно-воздушных сил и войск ПВО.

По словам капитана Павла Кирмеля, в в/ч 19764 он регулярно оказывал помощь в проведении занятий по физподготовке, организации спортивных мероприятий командирам подразделений, а также занимался совершенствованием учебной спортивной базы. Теперь же, на военном факультете, усилия специалиста в погонах сосредоточены непосредственно на физической подготовке будущих офицеров.

В ходе сбора были рассмотрены и вопросы организации и проведения комплексного занятия, занятий по гимнастике и атлетической подготовке, лыжной подготовке, занятия по военно-прикладному плаванию, которое прошло в бассейне Центрального Дома офицеров, а также проанализировано судейство соревнований по армейскому рукопашному бою.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора