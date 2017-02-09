На днях прошел прием мобилизационных ресурсов в одном из формирований 72‑го гвардейского Объединенного учебного центра.

Уже с утра на пункт приема личного состава стали прибывать автобусы с офицерами, солдатами и сержантами запаса, которые призваны для укомплектования органов управления формирования, а также организационного ядра подразделений. Все военнообязанные прибыли в боевом настроении, как показалось, даже рады такому повороту в их жизни.

— А что тут удивляться, — резонно отметил в короткой беседе

майор запаса Дмитрий Войтёнок, призванный на сбор из столицы. — На то мы и военнообязанные, чтобы в случае необходимости беспрекословно встать в единый армейский строй. Вопросы совершенствования ратной выучки, профессионального мастерства с повестки дня никто не снимал. Да и смена обстановки идет только на пользу.

Как выяснилось, Дмитрий Олегович — бывший кадровый офицер. До увольнения в запас по выслуге лет служил в ВВС и войсках ПВО — начальником метрологической службы 29‑й зенитной ракетной бригады. Ныне ведущий инженер военного представительства Дмитрий Войтёнок снова прибыл в строй на должность инженера группы регламентных работ и ремонта зенитного ракетного дивизиона.

Рядовой запаса Руслан Афанасьев, призванный из Быхова, уложил в специальный мешок свою гражданскую одежду, чтобы сдать ее на хранение. За неполные десять лет, которые прошли после срочной службы, мужчина, как довелось убедиться, не разучился быстро надевать военную форму.

То же самое можно сказать и о запасниках Владимире Воробьёве, Игоре Пеньчике, Виталии Дундукове, Александре Дмитриченкове, многих других их земляках с Могилевщины, которые временно сменили свои гражданские профессии на военные специальности. Премудрости ратной науки в армейском строю каждый из них осваивал в разное время — от 7 до 20 лет назад. И теперь восстановить навыки по своим военно-учетным специальностям для них — дело чести. Для этого и существуют подобные сборы. По признанию самих военнообязанных, они с удовольствием «тряхнут стариной», чтобы в очередной раз серьезно освежить свой армейский опыт.

В самый разгар встречи приписников пункт приема личного состава посетил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев и пообщался с военнослужащими запаса. Отношение к призыву на сбор, настрой и моральный дух приписников, вопросы их размещения и обеспечения всем необходимым стали предметом его пристального внимания.

Остановившись на основных целях проводимого мероприятия, генерал-майор Олег Белоконев отметил, что впереди у запасников — напряженная учебно-боевая работа: за короткое время им предстоит обновить свой армейский опыт, провести боевое слаживание развернутых подразделений, чтобы затем совершить марши на вверенной боевой технике в назначенные районы для выполнения задач по штатному предназначению. Он выразил уверенность в том, что приписной состав успешно сдаст серьезный экзамен на боевую зрелость. И сегодняшний позитивный настрой военнообязанных, их готовность проявить свои лучшие качества являются наилучшим тому подтверждением.

Подполковник запаса Николай Макаревич, «Ваяр», фото автора и Кирилла Франскевича