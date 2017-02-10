По заслугам и награда!

Среди военнослужащих 74‑го отдельного полка связи Западного оперативного командования, чьи заслуги недавно были отмечены медалью «За безупречную службу» ІІІ степени, — заместитель начальника полевого узла связи по технической части майор Владимир Лебедь. Этот офицер среди первых во всем: и в выполнении должностных обязанностей, и в несении службы в наряде, и в ратной учебе.

Владимир Викентьевич родился в деревне Ратичи Гродненского района. В декабре 1997 года он окончил Гродненский государственный аграрный университет по специальности «агрономия». А в январе 1998 года вчерашнего выпускника вуза призвали в Вооруженные Силы для прохождения срочной военной службы.

— Оказалось, что армия — это моя судьба, — рассказал офицер. — Так и служу уже девятнадцать лет в одной воинской части. За это время 74‑й отдельный полк связи стал родным.

На срочной службе рядовой Владимир Лебедь осваивал должностные обязанности старшего механика радио­релейной станции Р‑409. Участвовал в составе ее экипажа в полевых выходах и учениях, нес службу в карауле. Со всеми задачами он справлялся успешно, проявляя настойчивость и старание, а потому пользовался заслуженным авторитетом у командования и товарищей.

— Тогда по совету офицеров подразделения решил продолжить военную службу уже по контракту, — вспоминает Владимир Викентьевич. — И не жалею об этом.

Военнослужащий принял должность старшего механика станции тропосферной связи Р‑412. Основательно изучил вверенную технику и смежные специальности — а потому неудивительно, что уже вскоре молодой специалист стал начальником этой станции.

Спустя год ему было присвоено воинское звание прапорщик. Вырос Владимир Викентьевич и в должности, стал командиром взвода тропосферной связи. Служебных обязанностей и личного состава прибавилось, но к решению всех задач он относился неизменно ответственно, умело сочетая требовательность командира с заботой о подчиненных.

Неслучайно в 2002 году ему доверили и должность начальника отделения связи, подлежащую замещению офицерским составом. Это требовало новых знаний, умений и навыков, и Владимир Викентьевич не ленился открывать наставления и уставы, технические описания и инструкции по эксплуатации вооружения, военной и специальной техники. Многое перенял у старших товарищей, постоянно совершенствовал воинское мастерство.

В 2009 году после обучения в Военной академии Республики Беларусь Владимир Лебедь успешно сдал экзамены по профессио­нально-должностной подготовке для присвоения первого офицерского звания лейтенант, в конце мая ему были вручены заветные погоны.

За плечами у Владимира Викентьевича успешное выполнение задач в ходе совместных белорусско-российских учений «Щит Союза» 2011 и 2015 годов, «Запад‑2013» и ряда других. С марта 2013 года он проходит службу в нынешней должности. Как рассказал заместитель командира полка по вооружению подполковник Александр Матвейчук, техника полевого узла связи, где заместителем начальника по технической части служит майор Владимир Лебедь, боеготова: и базовые шасси, и аппаратные связи находятся в исправном состоянии, эксплуатируются правильно. Непрерывно осуществляется подготовка специалистов, сам Владимир Викентьевич охотно передает накопленный за годы службы опыт подчиненным.

Успехам в службе способствует наличие надежного и крепкого тыла. Майор Владимир Лебедь — прекрасный семьянин, любящий муж и отец. Его жена Инна Иосифовна — медик. Супруги воспитывают троих детей. Старшему сыну Никите тринадцать лет, Даниилу — одиннадцать, дочери Ульяне — семь. Вполне возможно, кто-либо из них станет продолжателем традиции служения Отечеству. Семья офицера дружит со спортом, ведет здоровый образ жизни. Сам Владимир Викентьевич на занятиях по физической подготовке выполняет упражнения только на отличные оценки, подавая пример военнослужащим подразделения.

По итогам 2016 года фотография майора Лебедя была размещена в штабе полка на стенде, повествующем о лучших офицерах воинской части. По заслугам и честь!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора