Призванные из запаса военнообязанные приняли Военную присягу

9 февраля в 72‑м гвардейском Объединенном учебном центре подготовки прапорщиков и младших специалистов в торжественной обстановке приняло Военную присягу около 150 военнообязанных, призванных из запаса.

С момента начала комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил из запаса призвано более двух тысяч военнообязанных.

В настоящее время под руководством командиров подразделений с личным составом проводятся занятия по предметам боевой подготовки, осуществляется комплекс мероприятий по подготовке мест проведения боевого слаживания, а также снятию вооружения, военной и специальной техники с хранения.