Водительский экзамен – сдан!

Комплексные занятия с водителями прошли в 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Военнослужащие совершили многокилометровый марш и в полевых условиях отработали действия в экстремальных ситуациях. Практические навыки солдат оценил командир соединения гвардии полковник Сергей Савсюк.

Колонна автомашин выдвинулась из пункта постоянной дислокации. Впереди — пятьдесят километров марша: для опытных водителей это не расстояние, а вот для новичков — испытание.

За рулем «Урала» — гвардии рядовой Максим Романов. Рядом с ним старший машины начальник автомобильной службы 120 омбр гвардии майор Александр Шеваров.

— До армии никогда не ездил на грузовой машине, — признался гвардии рядовой Романов. — В военкомате предложили служить водителем — я согласился. Освоил категорию В, С. Теорию по Правилам дорожного движения, устройству автомобиля и военно-медицинской подготовке сдал на оценку «отлично».

…Наш экипаж преодолел половину маршрута. Максим к этому времени уже освоился, перестал волноваться. По возможности охотно рассказывал о жизни до призыва, первых уроках вождения грузовой машины.

Автоколонна свернула на проселочную дорогу — и вскоре машины остановились. Военнослужащие покинули теплые кабины, осмотрели технику. Дальше следовала отработка навыков в экстремальной ситуации.

На первой учебной точке солдаты выполняли нормативы по военно-медицинской подготовке.

— На дороге, к сожалению, случаются дорожно-транспортные происшествия, — отметил старший помощник начальника медицинской службы 120 омбр гвардии подполковник медицинской службы Алексей Тарасенко. — Поэтому каждый водитель обязан уметь оказать первую медицинскую помощь пострадавшему.

Затем солдаты под руководством начальника продовольственной и вещевой службы 310-й гвардейской группы артиллерии 120 омбр гвардии майора Дениса Суща учились готовить пищу в полевых условиях.

Заключительным этапом стали занятия по аэрозольной маскировке. Когда специалисты РХБ защиты привели учебные химические средства в действие, плотные дымы в считаные секунды окутали автомобили… Ну а после того как искусственный туман рассеялся, автоколонна выдвинулась в пункт постоянной дислокации.

По возвращении в парк командир бригады гвардии полковник Сергей Савсюк отметил, что экзамен дорогой ­новоиспеченные водители выдержали с честью. Теперь им необходимо закреплять полученные навыки в составе воинских частей и подразделений родной бригады.

Старший лейтенант Александр Гончаров, «Ваяр», фото автора