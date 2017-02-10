«Защита неба – моё призвание»

Так считает начальник радиолокационного отделения радиолокационного узла отдельного радиотехнического батальона в/ч 25886 капитан Сергей Туминский.

Родился и вырос Сергей в деревне Межево Оршанского района Витебской области. Сейчас это крупный агрогородок, в котором проживает более тысячи жителей. Мать Сергея Туминского трудится директором местной школы, отец — заместитель главврача Витебского областного госпиталя ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны «Юрцево» по хозяйственной части. Из числа близких родственников лишь один дядя служил в Вооруженных Силах прапорщиком, так что близко познакомиться с армией в детстве будущему офицеру не довелось. И тем не менее по окончании школы парень твердо выбрал военную стезю.

— Образ офицера сложился для меня в детстве по книгам и кинофильмам, — рассказал капитан Сергей Туминский. — Большую часть свободного времени я посвящал чтению исторической и художественной литературы. Именно с той поры захотел быть похожим на статного, с безупречной военной выправкой и высокими нравственными принципами человека с офицерскими погонами на плечах: такой образ профессионального защитника Оте­чества создали замечательные советские киноактеры. По моим представлениям, офицер — это воплощение чести, глубокой порядочности и беззаветной преданности Родине. Вот какой идеал сформировался в моем воображении в юношеские годы…

На календаре был 2006 год, пришло время поступления в Военную академию Республики Беларусь. Парню следовало определиться с выбором факультета и будущей военной специальности. По совету отца Сергей выбрал факультет противовоздушной обороны. Свою роль сыграл тот факт, что для подготовки специалистов ПВО в нашей Беларуси еще с советских времен сохранилась очень крепкая учебная база. Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище высоко котировалось в Вооруженных Силах СССР.

— Меня с детства восхищало зрелище пусков зенитных управляемых ракет, которые можно было видеть по телевизору, — продолжил рассказ собеседник. — Очень хотелось и самому быть причастным к такой боевой работе. Только вот судьба распорядилась иначе. После поступления меня зачислили в курсантский взвод, который обучался эксплуатации радиолокационных станций… Можно было, конечно, добиться перевода в ракетчики, но у нас во взводе сформировался настолько дружный коллектив, что расставаться с ребятами я впоследствии не решился. И в 2011 году я — молодой лейтенант — прибыл для прохождения службы в воинскую часть, где служу и сегодня.

Начало службы для Сергея Туминского выдалось очень ответственным. В воинской части он — вчерашний выпускник академии — был сразу назначен на капитанскую должность. В ведении у него оказались две радиолокационные станции, одну из которых довелось снимать с длительного хранения и приводить в рабочее состояние.

Со временем все встало на свои места, упорядочилось, вошло в привычку. Капитан Туминский и не помышляет о какой-либо другой профессии. А ведь служба офицера радиотехнических войск ПВО всегда, что называется, держит в напряжении. Заступая на очередное боевое дежурство, он принимает на себя высочайшую ответственность за неприкосновенность воздушных рубежей государства.

— Каждый офицер в процессе службы обязан постоянно совершенствоваться, — добавил Сергей. — Речь не только об освоении новой техники и вооружения. Любой офицер обязан совершенствовать себя и в личностном плане: поддерживать хорошую физическую форму, расширять интеллектуальный и культурный кругозор. Вот и я в свободное от службы время посещаю спортзал, обязательно посижу за книгой. Даже составил для себя список произведений классиков мировой литературы, которые наметил для прочтения… И еще я очень горжусь тем, что мне выпала почетная миссия — защищать мирное белорусское небо!

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото Владимира Блинова