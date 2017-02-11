Без пули и снаряда

Радиоэлектронная борьба считается относительно молодым направлением в военном деле. Вместе с тем сама идея и первые пробы ведения радиоразведки и создания радиопомех относятся еще ко времени начала применения радио в военном деле.

Попытки применения помех для нарушения радиосвязи были предприняты во время Русско-японской войны. 15 апреля 1904 года японские крейсеры подвергли артиллерийскому обстрелу внутренний рейд и город Порт-Артур. Артиллерийскую стрельбу корректировали по радио стоявшие напротив входа в гавань японские суда. А защитники Порт-Артура с помощью корабельной радиостанции броненосца «Победа» и береговой радиостанции «Золотые Горы» успешно подавляли помехами передачу радиограмм кораблей-корректировщиков. В результате, как следовало из донесения командующего флотом контр-адмирала князя П. Ухтомского, из выпущенных неприятелем более 60 снарядов ни один не попал в цель.

Более интенсивно радиоразведку и радиопомехи начали применять в ходе Первой мировой войны. Помехи создавали для нарушения радиосвязи между штабами армий, корпусов и некоторых дивизий, а также между военными кораблями. Но эта работа проводилась эпизодически, так как воюющие стороны отдавали предпочтение перехвату радиопередач, а не их срыву. Для создания помех использовали обычные средства радиосвязи, а в германской армии — уже специальные станции радиопомех.

В 1939-м, в боях за Халхин-Гол, путем радиомаскировки и радиодезинформации Красная Армия ввела командование армии Японии в заблуждение и тем самым добилась успеха.

В годы Великой Отечественной войны в сражении под городом Ельня на смоленском направлении при нанесении контрудара советскими войсками (сентябрь 1941 года) был эффективно применен опытный образец станции помех радиосвязи «Гром», незаслуженно забытой в предвоенные годы. Осенью 1942-го близ городов Тула и Клин радиопомехи создавались уже новыми опытными образцами станций помех «Пчела». В ходе Сталинградской битвы успешно действовала специальная группа подавления, состоящая из радиостанций управления связи Красной Армии. При окружении 6‑й полевой армии Паулюса с целью ее радиоблокады в составе Донского фронта действовала специальная группа радиоразведки и радиоподавления, имевшая на вооружении несколько мощных радиостанций.

В ряде армий приступили в то время к разработке станции помех и формированию воинских частей для борьбы с радиоэлектронными средствами противника. На основании докладной записки наркома внутренних дел СССР 16 декабря 1942 года было принято постановление Государственного комитета обороны «Об организации в Красной Армии специальной службы по забивке немецких радиостанций, действующих на поле боя».

Тогда были сформированы первые части радиопомех — 130, 131‑й и 132‑й отдельные радиодивизионы специального назначения, каждый численностью 195 человек (из них 32 офицера). 226‑й дивизион создали в марте 1944 года.

На их вооружении состояли мобильные радиостанции типа РАФ-КВ и РСБ-Ф, специально оборудованные приставками для создания помех, разведывательные радиоприемники типа «Вираж» и «Чайка» и радиопеленгаторы типа 53‑ПК-З и «Штопор». В 130, 131‑м и 132‑м радиодивизионах СпН имелись также мощные железнодорожные станции радиопомех типа «Пчела».

В последующем эти части участвовали во всех операциях Великой Отечественной войны. Специалисты сорвали передачу более 24 тысяч радиограмм в оперативном и оперативно-тактическом звеньях управления противника. Важную роль радиодивизионы специального назначения сыграли в крупнейшей наступательной операции «Багратион»…

В Вооруженных Силах Республики Беларусь старейшей из воинских частей радиоэлектронной борьбы является 10‑й отдельный батальон РЭБ, ставший после множества переименований и передислокаций правопреемником 10‑го отдельного батальона радиопомех, сформированного 9 ноября 1954 года в Калуге на базе 764‑го отдельного учебного радиобатальона. С 29 декабря 1962 года эта воинская часть находилась в составе ГСВГ. 11 апреля 1991 года 10‑й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы (с наземными средствами) был передислоцирован в Беларусь, в Борисов. Через 11 лет его переформировали в 10‑й отдельный центр РЭБ.

В результате последующего реформирования центра в 2007 году в Борисове продолжил нести службу 10‑й отдельный батальон РЭБ СЗОК, а в Бресте 31 января был создан 48‑й отдельный батальон РЭБ (с наземными средствами) ЗОК.

Сегодня 10 об РЭБ командует подполковник Валерий Рогачёв. Его подчиненные поддерживают на должном уровне готовность и способность сил и средств подразделений радиопомех к эффективному выполнению задач по радиоэлектронному поражению радиоэлектронных объектов системы управления войсками и оружием противника, а также радиоэлектронной защите радиоэлектронных средств (РЭС) белорусской армии.

Для обеспечения успешных действий наших войск 10 об РЭБ располагает достаточным количеством прогрессивной техники и оснащения, способных осуществить радиоэлектронное подавление систем управления противника. При этом специалисты готовы и к защите своих РЭС от непреднамеренных электронных помех (обеспечению их электромагнитной совместимости), противодействию техническим средствам чужой разведки.

48‑м отдельным батальоном РЭБ сегодня командует подполковник Сергей Шарубнёв. Ныне эта воинская часть действует в интересах ЗОК. Она предназначена для радиоподавления КВ- и УКВ-линий радио­связи, противодействия системам наведения высокоточного оружия.

Подчиненные подполковника Сергея Шарубнёва отлично справляются с поставленными задачами. Два года подряд 48 об РЭБ занимает первое место в ЗОК среди частей обеспечения. В прошлом году батальон стал лидером среди воинских частей радиоэлектронной борьбы белорусской армии…

Вторая по дате создания воинская часть РЭБ — в/ч 32404, армейский коллектив которой возглавляет подполковник Сергей Реут. Ее родоначальником стал 629‑й отдельный радиобатальон, сформированный 1 октября 1962 года в составе Южной группы войск на территории Венгрии. Вопросами формирования воинской части занимался тогда ее первый командир — фронтовик майор Виктор Баржицкий.

Уже в апреле 1964 года 629 орб успешно действовал в ходе крупномасштабных тактико-специальных учений ПВО «Юг». А в июне того же года перед военно­служащими батальона была поставлена задача — передислоцироваться в Полоцк.

1967 год ознаменовался участием в войсковых маневрах «Днепр». Личный состав батальона показал высокую профессиональную подготовку. С тех пор не было года, чтобы его специалисты не участвовали в крупных учениях, по результатам которых они неоднократно поощрялись вышестоящим командованием.

1 декабря 1982 года 629 орб был переименован. Нынешнее наименование воинская часть обрела в августе 2009 года.

Стоит особо отметить, что совершенствование средств РЭБ находится в постоянном развитии. Связано это с тем, что модернизируются средства связи и способы ее защиты: данный тандем существует на протяжении многих лет. Сегодня на вооружении подразделений находится новейшее оборудование, которое способно нанести пусть и невидимый, но ощутимый урон любым системам управления эвентуального противника.

Не секрет, что ныне одной из главных ценностей является информация. Многие государства тратят поистине колоссальные суммы на создание систем молниеносной передачи информации и ее защиты. Особое значение радиоэлектронная борьба приобрела в последние десятилетия, когда развитие IT-технологий идет стремительными темпами. Сегодня командир любого уровня обязан владеть объективной обстановкой, складывающейся во время боевых действий: лишь правильно оценив полученную информацию, можно одержать победу.

387‑й центр технического контроля и обеспечения защиты информации начал летопись 29 апреля 1979 года, когда был создан 387‑й узел комплексного технического контроля.

В январе 2002 года на базе узла была создана 387‑я специальная лаборатория радиоэлектронной борьбы. Нынешнее наименование часть, которой с прошлого года командует подполковник Андрей Шаблыко, обрела в 2005‑м.

В 2007 году на территории Беларуси был создан 16‑й отдельный батальон РЭБ (с самолетными средствами) ЗОТК ВВС и войск ПВО. В 2009‑м — 15‑й отдельный батальон РЭБ (с самолетными средствами) СЗОТК ВВС и войск ПВО.

На базе 16 об РЭБ в городе Береза (Брестская обл.) на основании директивы министра обороны Республики Беларусь в июле 2012 года был сформирован 16‑й отдельный полк РЭБ (с самолетными средствами), в состав которого вошел 15 об РЭБ. Это позволило существенно повысить боевые возможности и количество одновременно решаемых задач, сократить расходы, затрачиваемые на обеспечение жизнедеятельности и боевой подготовки, умножить возможности по обучению личного состава.

Годовой праздник установлен 6 июля — в день, когда полку было вручено Боевое Знамя. В 2013‑м полк заступил на боевое дежурство по противовоздушной обороне. В 2015 — 2016 годах его военнослужащие заняли второе место в состязаниях на лучший экипаж (расчет) соединений и воинских частей РЭБ в Российской Федерации. Армейским коллективом 16 оп РЭБ-С руководит полковник Юлий Гвоздь.

Система РЭБ белорусской армии, помимо воинских частей, включает в себя и органы управления.

Управление радиоэлектронной борьбы Генерального штаба Вооруженных Сил, которое возглавляет полковник Игорь Данильчик, свою историю начало 1 июня 1992 года.

Диапазон задач управления РЭБ весьма широк: от руководства функционированием системы радиоэлектронной борьбы Вооруженных Сил в повседневной деятельности, при подготовке и в ходе ведения операций (боевых действий) до организации научной работы по вопросам РЭБ и подготовки проектов правовых актов Республики Беларусь по вопросам, входящим в его компетенцию.

— Известно, что каждый рубль, потраченный на технику РЭБ, экономит 10 рублей, которые можно вложить в любое другое вооружение. Так что в воинские части РЭБ ежегодно поступают новые и модернизированные образцы, способные оказывать воздействие на современные виды радиосвязи, — рассказал полковник Игорь Данильчик. — Благодаря этому, а также высокому профессионализму наших специалистов могут быть поставлены помехи всем основным средствам управления войсками и оружием, в том числе и высокоточным. Причем данные образцы вооружения — в основном продукция отечественных предприятий…

Штат профессионалов‑рэбовцев пополняется за счет выпускников факультета военной разведки Военной академии (кафедра радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы). При этом в частях РЭБ растят и собственных специалистов — из военнослужащих срочной и контрактной службы, из тех, кто считает своим призванием мастерство побеждать без пули и снаряда.

Елена Романова, «Ваяр», фото Дениса Малышица и Яна Горбанюка