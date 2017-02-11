«Дорога жизни»

Под таким названием в Санкт-Петербурге прошел 48‑й международный зимний марафон, посвященный 73‑й годовщине полного снятия блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. В нем приняли участие и белорусы.

Начало было положено 21 января 1970 года, когда известный советский сверхмарафонец, житель блокадного Ленинграда в годы войны, Григорий Колгашкин вместе с учениками — Олегом Евсеевым, Дмитрием Китайцевым, Иваном Алексеевым и Олегом Батовым совершили первый пробег по Дороге жизни. Так они решили тогда отметить день рождения Григория Ивановича. Марафонцы преодолели 39‑километровый маршрут от памятника «Разорванное кольцо» до монумента «Цветок жизни» в муниципальном округе Ржевка, откуда начиналась наземная часть легендарной Дороги жизни.

Спустя пять лет этот забег обрел всесоюзный статус, а за­тем — и международный.

На протяжении всех лет этот марафон — не просто проверка любителей бега на прочность. Это еще и дань памяти героическим защитникам Ленинграда, подвиг которых стал символом несгибаемой воли к Победе, стимулом для ныне живущих быть достойными памяти дедов и прадедов.

…Основатель забега Григорий Колгашкин бежал в 48‑й раз. За время существования марафона он не пропустил ни одного старта! В этом году ему исполнилось 85 лет. Несмотря на это, спортсмен регулярно выступает в забегах среди ветеранов. К слову, на счету патриарха бега есть медали с чемпионатов Европы.

— В далеком 1970‑м участников было всего пять, — рассказал в беседе ветеран. — Спустя почти полвека нас уже тысячи. А ведь желающих намного больше! Я рад тому, что эта традиция стала настолько популярной. Отрадно, что столько людей бережно хранят память о той страшной блокаде…

В этом году для участия в знаковом событии из разных уголков России, стран ближнего и дальнего зарубежья прибыло более двух тысяч человек. Так как возрастная категория участников обширна, марафон включает в себя три дистанции: 5 километров, полумарафонскую — 21 километр 97 метров и непосредственно 42 километра 195 метров.

Среди участников забега было немало наших соотечественников. Минский клуб любителей бега «Аматар» прибыл в Санкт-Петербург почти полным составом, многие взяли старт в этом марафоне не впервые.

Подполковник запаса Даниил Тюев — один из лучших спортсменов «Аматара». В этом марафоне он принял участие второй год подряд.

— Для меня это событие в первую очередь праздник, — признался Даниил Петрович. — Белорусы помнят мужество, стойкость и отвагу героических защитников и жителей Ленинграда в суровые годы Великой Отечественной. Так что мы приехали участвовать в марафоне не для победы… «Дорога жизни» — связь времен и поколений.

До глубины души тронуло то, как преодолевали спортсмены эти символичные километры марафона. Многие из них вышли на дистанцию с цветами, чтобы возложить их к мемориалу «Цветок жизни». По одной трассе бежали совсем юные ребята, взрослые спортсмены и любители, убеленные сединой старики из разных стран: России, Беларуси, Великобритании, США, Греции, Бразилии, Мексики.

Как смогли заметить участники марафона, последние забеги посвящались определенным категориям защитников этой легендарной трассы — военным шоферам с их знаменитыми полуторками, девушкам-регулировщицам… В этом году славили «воздушных рабочих войны» — летчиков, которые с воздуха обеспечивали защиту Ленинграда, безопасность движения колонн по трассе.

На различных участках дистанции присутствовали те, кто не смог принять участие в марафоне. Их слова поддержки придавали сил. А в нескольких километрах от финиша находился мощнейший по своей энергетике плакат с надписью «Ты бежишь по Дороге жизни. Здесь не сдаются».

Пётр Алёхин, фото автора