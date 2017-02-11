К новым испытаниям готовы

Вчера личный состав отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады совершил марш в пункт постоянной дислокации.

Десантники с честью выдержали испытания, которые были уготованы им в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. Личный состав батальона под командованием гвардии подполковника Евгения Ярцева справился с рядом нелегких задач.

В непростых погодных условиях ночью был совершен марш в район сосредоточения. Оперативно был организован быт военнослужащих в полевых условиях. Приступив к выполнению учебно-боевых задач, гвардейцы грамотно провели разведку позиций условного противника, а в завершение успешно выполнили боевую задачу по уничтожению важного объекта неприятеля. При этом все мероприятия проводились в максимально сжатые сроки при низких температурах и на незнакомой местности.

По возвращении в пункт постоянной дислокации подчиненных поздравил с успехом командир 103‑й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады гвардии полковник Вадим Шадура.

— Я не сомневался в профессионализме и мастерстве наших десантников. Личный состав батальона вновь продемонстрировал свою готовность к выполнению задач по предназначению, выполнив все учебно-боевые задачи в ходе проверки. Именно это подразделение нашего соединения заслуженно считается одним из лучших, — подчеркнул командир бригады. — Важно и то, что благодаря таким ратным испытаниям личный состав накапливает большой опыт в практическом применении вверенного вооружения, военной и специальной техники, а также в ведении боевых действий на незнакомой местности, в трудных погодных условиях и на удалении от пункта постоянной дислокации.

Капитан Александр Кибик, «Ваяр», фото автора