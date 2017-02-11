Марш в назначенный район

Накануне в рамках продолжающейся комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил отдельный танковый батальон 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады получил распоряжение на приведение в высшую степень боевой готовности. После выполнения подготовительных мероприятий подразделение совершает марш комбинированным способом в назначенный район, в котором с личным составом будут проведены занятия по боевому слаживанию. В последующем с танкистами будет проведено батальонное тактическое учение с боевой стрельбой.

Фото Вадима Опарина