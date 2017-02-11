На пороге выпуска

Подготовка кадровых офицеров для финансовых органов Вооруженных Сил и других воинских формирований Беларуси по специальности «экономика и управление на предприятии» специализации «финансовое обеспечение и экономика боевой и хозяйственной деятельности войск» на военно-техническом факультете в Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) осуществляется с сентября 2003 года. Финансистов в погонах выпускает кафедра «Организация финансовой деятельности войск».

За данный период лейтенантские погоны и дипломы о высшем военном образовании, свидетельствующие о присвоении выпускникам квалификации «экономист-менеджер», получили 139 человек. Все они были назначены на ответственные должности в финансовых органах Вооруженных Сил, Государственного пограничного комитета, внутренних войск Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности нашей страны.

В текущем году состоится десятый выпуск лейтенантов‑финансистов. Сейчас эти ребята сдают государственные экзамены.

Как стать финансистом ­в погонах

Оценить готовность выпускника к профессиональной деятельности позволяют четыре гос­экзамена. Два из них («Экономика организации (предприятия)» и «Менеджмент») определяют уровень знаний курсантов по специальности, другие («Финансовое обеспечение воинской части» и «Денежное довольствие военнослужащих») — способность решать вопросы, касающиеся финансовой деятельности той или иной военной структуры.

— Нынешний выпуск станет последним проходившим обучение по второму образовательному стандарту, — рассказал начальник кафедры «Организация финансовой деятельности войск» военно-технического факультета в Белорусском национальном техническом университете полковник Виктор Тропец. — В следующем выпуске будут уже те, кто постигал премудрости финансового дела по третьему образовательному стандарту. А в скором времени мы перейдем к стандарту «три плюс», который внедряется в белорусской системе высшего образования.

Чем же примечателен выпуск 2017 года? По словам начальника кафедры, помимо того что курсанты добросовестно относились к учебе, они активно работали в плане науки — и результаты их стараний были представлены на республиканском конкурсе научных работ студентов.

В текущем году кафедра военно-технического факультета в БНТУ вынесла на суд компетентного жюри конкурса три работы. И ни одна из них не осталась неотмеченной: двум была присуждена вторая категория, одной — третья категория. Научные труды курсантов имеют практическую направленность, при содействии главного финансово‑экономического управления Министерства обороны Республики Беларусь они будут реализованы в войсках.

Немаловажную роль в обучении будущих финансистов в погонах играет также кафедра «Экономика и право» факультета технологий управления и гуманитаризации БНТУ во главе с заведующим — доктором экономических наук, профессором Сергеем Солодовниковым. Ее преподаватели, среди которых значительную часть составляют доктора и кандидаты экономических наук, дают курсантам отличные знания в сфере реального сектора экономики.

— Одним из критериев качественной подготовки наших выпускников можно назвать конкурс при поступлении, — отметил полковник Виктор Тропец. — Так, по результатам прошлого года средний проходной балл составил 271. В военные комиссариаты республики было подано 51 заявление от абитуриентов. Из этого числа в приемной комиссии зарегистрировали 34 заявления из тех, кто успешно сдал физподготовку и психологическое тестирование, английский язык, математику, русский (белорусский) язык. План приема составляет 10 человек. Срок обучения — 4,5 года.

Для курсантов‑финансистов на факультете созданы все условия для разностороннего развития. Например, проявившие интерес к науке по окончании вуза могут продолжить обучение в магистратуре БНТУ (на сегодня пять финансистов в погонах являются ее выпускниками) или в магистратуре Военного университета Министерства обороны Российской Федерации. Затем они имеют возможность пополнить профессорско-преподавательский состав кафедры «Организация финансовой деятельности войск» (к слову, из пяти ее преподавателей двое — бывшие воспитанники этой кафедры). Есть возможность проявить и творческие, спортивные способности.

Безусловно, все это было бы невозможно без хорошей материально-технической базы. Будущие финансисты в погонах обучаются в специализированных классах, оборудованных современными компьютерами, ноутбуками и другой оргтехникой. Функционирует локальная сеть. По преподаваемым дисциплинам созданы электронные учебно-методические комплексы, учебные программы. С учетом изменений, которые вносятся в законодательство, преподаватели кафедры разрабатывают различные учебно-методические пособия.

Полученные теоретические знания курсанты закрепляют на практике. После второго курса они направляются на стажировку в войска, чтобы ознакомиться с деятельностью службы тыла. На 3‑м курсе проходят практику в качестве бухгалтеров финансовой службы, на 4‑м курсе — на должности начальника финансового органа. Будущие военные финансисты стажируются в полках, бригадах, базах, дислоцирующихся в разных уголках республики.

Не лишним будет сказать, что кафедра «Организация финансовой деятельности войск» военно-технического факультета в БНТУ готовит также офицеров запаса. И те из них, кто в ходе учебы показывает достойные результаты, могут быть приняты на службу по контракту в Вооруженных Силах — в том числе и девушки. Есть у кафедры и опыт подготовки финансистов для вооруженных сил иностранных государств.

— Мы осуществляем постоянный мониторинг служебной деятельности выпускников, — заметил полковник Виктор Тропец. — Для поддержки молодых специалистов организована система наставничества, когда за начинающими финансистами закрепляются опытные специалисты. А спустя некоторое время мы проводим семинар, на котором обсуждаем, как идет служба у новоиспеченных лейтенантов. Одним словом, кафедра «Организация финансовой деятельности войск» военно-технического факультета в БНТУ прилагает максимум усилий для того, чтобы в финансовые органы силовых структур нашей страны приходили служить высококвалифицированные специалисты.

«Главное, чтобы курсант ­хотел развиваться»

Главное финансово‑экономическое управление Министерства обороны является куратором кафедры «Организация финансовой деятельности войск». Они разрабатывают план взаимодействия, в соответствии с которым специалисты главного управления читают курсантам лекции, участвуют в организации стажировок будущих финансистов в погонах, в работе государственной экзаменационной комиссии, которую на протяжении шести лет возглавляет первый заместитель начальника главного финансово‑экономического управления полковник Дмитрий Заброцки, и т. д.

— На кафедре я бываю часто, — отметил Дмитрий Александрович. — Поэтому знаю, как проявляют себя курсанты и в процессе учебы, и в другой деятельности. Да и с профессорско-преподавательским составом кафедры установлены конструктивные деловые отношения.

Я убежден, что в процессе обучения главное, чтобы курсант хотел развиваться. Плюс должна быть помощь преподавателей. И такой творческий союз способен, образно говоря, свернуть горы. Очень важно, чтобы офицеры-финансисты, приходя в войска, умело работали с личным составом.

По словам председателя государственной экзаменационной комиссии, госэкзамены по специальным предметам у будущих военных финансистов каждый год проходят по-разному, и экзаменуемые до последнего не знают, какое практическое задание им придется выполнить, на какой дополнительный вопрос ответить. При выставлении итоговой оценки члены комиссии принимают во внимание не только ответ по билету, но и нестандартность мышления курсанта, его успеваемость за весь период обучения, участие в научной деятельности, способности, настрой на службу и многое другое.

— Мне хочется пожелать нашим выпускникам по-настоящему любить военную службу, свою профессию, совершенствоваться в профессиональном плане, — подчеркнул в заключение полковник Дмитрий Заброцки.

Терпение и труд все перетрут

По окончании госэкзамена автору этих строк удалось пообщаться с без пяти минут военными финансистами. Одним из собеседников был сержант Никита Якимец — кандидат в золотые медалисты:

— Я поступил на военно-технический факультет в БНТУ после окончания Минского СВУ. С военным вузом определился на последних курсах суворовского училища.

С первых дней я с головой ушел в учебу. Конечно, было сложно. Но у меня есть цель — стать хорошим специалистом, отступать от нее не намерен. Несмотря на занятость, я успевал заниматься футболом, был капитаном команды факультета.

Могу с уверенностью сказать: я нисколько не жалею, что пришел учиться именно на этот факультет. И если бы пришлось выбирать профессию заново, однозначно выбрал бы профессию финансиста в погонах.

Курсант Игорь Орехво родом из Лиды. То, что он станет кадровым военным, парень решил еще в первом классе. Видимо, роль сыграли фильмы на военную тематику, которые он мог смотреть бесконечно. С 10‑го класса юноша усиленно готовился к поступлению в ввуз.

В начале курсантской жизни, естественно, не обошлось без трудностей. Каждодневная физическая подготовка, строгая воинская дисциплина, первые сессии… Но терпение и труд все перетрут! И сейчас Игорь не сомневается в правильности своего профессионального выбора.

Курсант Орехво — неоднократный участник республиканского конкурса научных работ студентов. В нынешнем году его научный труд заслужил вторую категорию.

— В обозримом будущем я планирую поступать в магистратуру Белорусского национального технического университета, — рассказал мой собеседник. — Но перед этим хочу послужить в вой­сках, чтобы приобрести опыт, который, как сказал великий Пушкин, «сын ошибок трудных».

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото Владимира Блинова