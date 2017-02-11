Памяти Героя

В Государственном музее военной истории Республики Беларусь состоялось торжественное открытие экспозиции, посвященной памяти участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Героя России полковника Василия Александровича Водолажского. Открытие было приурочено к дню рождения военного летчика. Если бы не острая лучевая болезнь, ему исполнилось бы 80 лет…

А сама экспозиция состоялась благодаря вдове пилота Ларисе Васильевне и сыну Героя Игорю Васильевичу. Они передали в дар музею медаль «Золотая Звезда», удостоверение к ней, ордена и медали, грамоты, фотографии, личные вещи самого дорогого для них человека. К сожалению, из-за плохого самочувствия Лариса Васильевна не смогла прибыть в музей.

В торжественном открытии экспозиции участвовали однополчане Героя, летчики, курсанты авиационного факультета Военной академии, учащиеся Минского суворовского военного училища и Минского городского кадетского училища № 2.

Председатель совета ветеранов 120‑й гвардейской мотострелковой дивизии полковник в отставке Владимир Авласенко познакомился с Василием Водолажским в 1984 году, когда тот служил в 5‑м отдельном гвардейском армейском корпусе начальником армейской авиации. Обращаясь к молодежи, Владимир Васильевич говорил о предназначении офицера — готовности жертвовать собой, о военном профессионализме, мужестве, ответственности командиров за жизнь подчиненных.

Командир сводной оперативной группы вертолетчиков полковник Водолажский имел право вообще не летать. Но летчик-снайпер Водолажский пошел на невидимого врага первым и потом на собственном опыте обучил 33 экипажа правилам сброса блокирующих материалов в жерло разрушенного реактора. Василий Водолажский прекрасно представлял все смертельные последствия тех полетов — и принял это решение самостоятельно. В этом и есть величайший героизм: осознанно перешагнуть через собственную жизнь ради жизни других.

Владимир Васильевич Авласенко призвал молодых офицеров и будущих армейских командиров почаще заглядывать в музей военной истории, чтобы заряжаться здесь энергией мужества.

Герой навечно зачислен в списки личного состава в/ч 06752. Капитан Александр Туронок подчеркнул в выступлении, что полковника Василия Водолажского помнят в части как первоклас­сного летчика и мужественного человека. Вспомнив известный афоризм о том, что народ, не помнящий своей истории, не имеет будущего, офицер-вертолетчик заявил: «Благодаря таким людям, как Василий Александрович, их подвигам и нашей памяти о них — будущее у нас есть».

Курсант 5‑го курса авиационного факультета Военной академии Владислав Ростовский, кадет Илья Федорович и другие выступавшие говорили о чувстве гордости за сопричастность к армии, в которой служили такие мужественные офицеры, как полковник Василий Водолажский, своем искреннем желании равняться на героев и сохранить память о них в своих сердцах.

Владимир Шурховецкий, «Ваяр», фото Ирины Малиновской