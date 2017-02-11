С вековым юбилеем!

Ветеран Великой Отечественной войны, жительница областного центра Принеманья Мария Лозинская — живой свидетель истории, непосредственный участник многих судьбоносных событий века двадцатого, как, впрочем, и нынешнего столетия. 4 февраля Мария Васильевна встретила свой столетний юбилей.

В небольшой квартире ветерана с трудом хватило места для того, чтобы уместить всех гостей, собравшихся торжественно поздравить именинницу. Глава администрации Ленинского района города Гродно Иван Курман горячо поблагодарил Марию Васильевну за вклад в Победу над фашизмом, за самоотверженный труд и подвиг материнства, пожелал ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Иван Иванович вручил ветерану букет цветов и благодарственное письмо администрации района, а также вместе с сотрудницей отделения по гражданству и миграции райотдела внутренних дел — новый паспорт гражданина Республики Беларусь. Тепло поздравили Марию Лозинскую начальник группы социальной защиты и пенсионного обеспечения военного комиссариата города Гродно и Гродненского района подполковник запаса Игорь Гончарук, заместитель председателя совета ветеранов Ленинского района города Гродно подполковник в отставке Владимир Кувшинов, а вместе с ними — представители ряда трудовых коллективов и общественных организаций областного центра Принеманья, более двадцати родных и близких юбиляра.

— Очень благодарна за то, что вы помните нас, людей старшего поколения, — от чистого сердца отметила в ответном слове Мария Васильевна, обращаясь к дорогим гостям. И рассказала о памятных страницах своей биографии.

Мария Лозинская родилась в 1917 году в Ижевске. Со школьной скамьи перешла в фабрично-заводское училище, и с семнадцати лет, с 1934 года, работала токарем на одном из знаменитых ижевских заводов. Вскоре по комсомольской путевке Мария Васильевна отправилась осваивать просторы Дальнего Востока. Окончив соответствующие курсы, она трудилась бухгалтером в городе Уссурийске, в тот период носившем название Ворошилов.

В 1938 году Мария Васильевна познакомилась с Григорием Лозинским. Григорий Антонович был кавалеристом, в семейном альбоме сохранилась его фотография той поры: бравый воин на красивом белом скакуне. Вскоре они поженились.

Муж был младшим командиром, затем стал офицером. А Мария Васильевна с конца 1930‑х годов работала в штабе 1‑й Краснознаменной армии, впоследствии Дальневосточного фронта. Вносила свой посильный вклад в дело защиты Отечества и во время боев на озере Хасан, и в период сражения на реке Халхин-Гол, и в годы Великой Отечественной войны, когда советские войска обеспечили нерушимость границ страны на Дальнем Востоке. Григорий Антонович участвовал в войне с Японией, освобождал от захватчиков Маньчжурию и Корею, затем в составе контингента советских войск проходил там службу. Тяготы тех лет разделила с ним любящая жена, там родилась одна из их дочерей.

— В Корее мы прожили три с половиной года, — вспоминает Мария Лозинская. — Тогда это была очень бедная страна, жизнь там запомнилась как достаточно трудная не только для местных жителей, но и для советских войск, членов семей военнослужащих. Но офицерские жены были очень дружны, во всем помогали друг другу…

Семья Лозинских пробыла в Корее до конца 1948 года. Затем жила в Ленинграде, а в 1952 году переехала в Гродненский гарнизон. Григорий Антонович завершил военную службу в 1961 году в звании полковник, в должности офицера политотдела 28‑й общевойсковой армии, правопреемником которой является ныне Западное оперативное командование. Мария Васильевна всегда с особой теплотой рассказывает о своем муже. С ним рука об руку она шла по жизни многие десятилетия, обеспечивая крепкий и надежный семейный тыл. А сегодня женщину-ветерана очень радуют своими успехами многочисленные внуки и правнуки…

С вековым юбилеем вас, Мария Васильевна. Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни!

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора и из личного архива М. В. Лозинской