Уходят ввысь воздушные суда

Аэродром в/ч 06752 напоминал пчелиный улей — в плановых полетах были задействованы все типы состоящей на вооружении авиационной техники. Шум от работающих двигателей самолетов и вертолетов заставлял повышать голос, общаясь с авиаторами. А когда военный транспортник Ил‑76МД включал реверс, уменьшая длину пробега во время посадки, вообще хотелось куда-нибудь спрятаться, чтобы ненароком не лишиться слуха…

Но таковы были лишь первые впечатления. Со временем, привыкнув к обычной для аэродрома в/ч 06752 обстановке, можно было убедиться: ни громкий «Ильюша», ни мощные порывы «ветра», рожденные лопастями боевых вертолетов, не нарушют порядок подготовки авиационной техники к полетам.

Примечательно, что за ходом очередной летной смены в/ч 06752 наблюдал в тот день и заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации полковник Александр Карев. Потому наверняка еще большую ответственность ощущал руководитель полетами авиабазы — ведь Александр Михайлович не просто контролировал ход подготовки военных летчиков, но и лично принимал участие в полетах.

Авиационный «улей» гудел вовсю: авиаторы как на самолетах, так и на вертолетах не только совершенствовали свое мастерство, они выполняли и ряд особых задач. Например, самолет Ил‑76МД был задействован как в плановых полетах авиабазы, так и в мероприятиях подготовки военнослужащих сил специальных операций Вооруженных Сил. А вертолеты Ми‑8 помогали специалистам поисково‑спасательной и парашютно-десантной служб оттачивать навыки десантирования с зависшей над площадкой «вертушки» при помощи альпинистского снаряжения.

— Также наши летчики продолжают изучать возможности новых многоцелевых военно-транспортных вертолетов Ми‑8МТВ‑5, недавно поступивших на вооружение данной воинской части, — уточнил полковник Александр Карев. — Идет плановая работа, и новая техника будет полностью освоена летчиками, что позволит увеличить возможности вертолетных подразделений.

Примечательно, что на новых вертолетах летают уже не только опытные пилоты. Начали переучиваться и молодые военные летчики.

Начальник авиации признался: несмотря на то что он летает на нескольких модификациях Ми‑8, переучиваться на новое поколение этих винтокрылых трудяг пока не начал — уступает место молодежи.

…Аэродром буквально дышит авиационной жизнью: одни воздушные суда уходят в полет, другие, вернувшись, готовятся к повторным вылетам. Летная смена в/ч 06752 в тот день была долгой, дневные полеты планово перешли в ночные. Самолеты то и дело пробегали по взлетно-посадочной полосе — то уходя в небо, то завершая полетное задание. А на вертолетной площадке по очереди приземлялись Ми‑8 и Ми‑24 различных модификаций, высаживая выполнивших летные упражнения вертолетчиков и принимая на борт следующих, стремящихся повысить свой профессионализм.

Довелось мне побеседовать и с представителем нового поколения вертолетчиков — старшим лейтенантом Артёмом Артюховым. В тот день он выполнял полетное задание на вертолете Ми‑8 по программе подготовки командира экипажа. Вначале состоялся контрольный полет с инструктором, затем старший лейтенант, получив допуск, самостоятельно выполнил висение и полет по кругам.

Примечательно, что Артём Артюхов связал свою жизнь с авиацией благодаря майору в отставке Николаю Башкатову. Воспитатель Лужеснянской школы-интерната-гимназии (ныне это Витебское кадетское училище) — в прошлом офицер-вертолетчик, «афганец», буквально заразил любовью к небу не одного своего воспитанника. И сегодня командование в/ч 06752 может благодарить Николая Николаевича за «поставку» в войска таких хороших кадров, как Артём. Кстати, выпускники Витебского кадетского училища успешно поступают не только на авиационный, но и на другие факультеты Военной академии Республики Беларусь.

Подполковник Игорь Жук, «Ваяр», фото автора