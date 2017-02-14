За спиной полковника КГБ в отставке Анатолия Васильевича Машкова — полная опасных приключений жизнь: в 1979 году он штурмовал здание генерального штаба афганской армии, занимался агентурно-оперативной работой против банд моджахедов, специальными мероприятиями — против наиболее непримиримых противников афганского правительства и СССР. Смерть, по его словам, всегда была рядом.

Узнав, что я из Беларуси, оживился: «Корни у меня — белорусские!». Сказал это с гордостью. Отец — родом из Могилевской губернии. Семья Машковых еще до революции перебралась в Сибирь. Анатолий родился в Юрге в 1942 году.

— Как вы оказались в Афганистане?

— В начале декабря 1979 года в областное управление КГБ СССР пришла шифротелеграмма: срочно отправить Машкова в Балашиху. В течение нескольких дней прошли учебные сборы, на которых с нами провели занятия и инструктажи по задаче. Были отработаны документы по легенде убытия в Афганистан и нахождения там. Скомплектовали группы, решили вопросы командования ими, выдали соответствующую экипировку. Мы изучили азбучные истины по географии и истории Афганистана, особенности оперативной обстановки и возможный характер спецопераций. Конечно, мы волновались. Но были уверены, что выполним полученный приказ.

Спустя неделю вылетели в Кабул. Приземлились вечером, к самолету был подогнан ГАЗ‑66. Перегрузили в него ящики с оружием, боеприпасами, взрывчаткой. Заскочили в кузов сами и вскоре оказались на посольской вилле № 1. Мы уже знали, что представляем ядро отряда «Зенит». Руководителем был полковник А. К. Поляков, а нашей подгруппы — Эвальд Козлов. В расположении отряда уже находилось несколько ребят из спецрезерва внешней разведки. Они помогли быстро вникнуть в обстановку, дали ряд дельных советов по поведению в Афганистане.

Адаптировались к климату и пище мы быстро. 11 декабря наша группа вылетела в Баграм. Нашим объектом внимания стал аэродром, на который перебрасывались из Союза грузы, а также «мусульманский батальон». Там нас задействовали в ряде разведывательных и оперативных мероприятий. Получилось как бы поэтапное вхождение в оперативную обстановку. Запомнилось задержание афганского начальника авиабазы, по приказу которого в момент посадки советских самолетов ночью были выключены посадочные огни.

Где-то 25 декабря нам поставили боевую задачу: с началом операции (кодовое название — «Шторм‑333») вывести из строя узел связи генштаба.

В пяти-шести метрах от здания центрального узла связи размещался колодец, в котором сходились кабельные линии как военной, так и междугородней и внутренней городской связи. Через дорогу от колодца располагались госбанк, ресторан, кинотеатр, в 30–50 метрах — перекресток дорог с постом афганской полиции. Система связи была выполнена специалистами ФРГ, в силу чего мы не имели плана распределения кабелей.

Днем 27 декабря полковник А. К. Поляков уточнил задачу. Подготовили оружие и боеприпасы. В 18.45 мы выехали из виллы на трех машинах. Сказать, что мы испытывали какой-то страх или неуверенность, нельзя. Да, было волнение. Но все мы были уверены в себе.

— Как проходила сама операция?

— Мы подъехали на двух машинах к ресторану, а подрывники — Борис Плешкунов и с ним группа в количестве 8–9 человек — к люку, ведущему в колодец. В ходе визуальной разведки мы установили, что вход в колодец прикрывался железной плитой с четырьмя отверстиями для приспособления, с помощью которых его открывают. В ходе доразведки один из наших ребят, «случайно» вытаскивая платок, выронил несколько монет и бросился их собирать. Ползая по уличной грязи, он точно определил диаметр отверстий, расстояние между ними, их глубину и углы направления в пазах. Наш специалист Валера Волох (прозвище у него было Кулибин) по этим данным изготовил специальные клещи.

Мы с тревогой наблюдали за Борисом и его ребятами. Один из них, если я не запамятовал, переводчик Хаятов, подошел к постовым царандоя, угостил их сигаретами и, заговорив, отвлек от наблюдения. Валера Волох клещами быстро вскрыл люк, а Борис опустил внутрь рюкзак, в котором было 46 кг взрывчатки. Закрыв люк, подъехали к посту царандоя, забрали Хаятова…

5 минут, 10… В 19.15 — взрыв! Мы, группа первого этажа, рванули вперед. Короткая рукопашная схватка. Часовой у входа обезоружен, перерезаны выходы телефонных проводов на лестничной площадке. Врываемся в операционный зал. Я сразу отметил, что количество афганцев здесь значительно больше, чем мы визуально фиксировали раньше. Кроме трех-четырех дежурных связистов находилось еще 15–20 солдат и офицеров с оружием.

В короткой схватке была уничтожена охрана главного входа, и мы поднялись на второй этаж, где помогли своим товарищам.

Рукопашные и огневые скоротечные схватки на втором этаже были наиболее ожесточенные. И это неслучайно. В личную охрану начальника генерального штаба Якуба входили преданные ему родственники и около сотни офицеров генштаба с отличной боевой выучкой, полученной в переворотах и боях внутри страны.

После захвата правительственных зданий выполнили ряд оперативных заданий руководства, а затем находились в группе сопровождения и охраны первого заместителя министра обороны СССР Маршала Советского Союза С. Л. Соколова. Полтора месяца летали с ним по всем гарнизонам и точкам Афганистана.

В конце февраля 1980 года я вернулся в Томск и приступил к привычной работе. Пришло известие, что я награжден орденом Красной Звезды.

— А как вы второй раз в Афганистан попали?

— В июле 1980 года я был повторно вызван в Москву и направлен в отряд особого назначения «Каскад», который был создан для организации агентурно-оперативной работы против существующих бандформирований моджахедов и проведения специальных мероприятий против наиболее непримиримых противников афганского народного режима и СССР. Еще одна важная задача — информирование командования Ограниченного контингента советских ­войск достоверной информацией о замыслах и действиях душманов. Руководил «Каскадом» полковник А. И. Лазаренко.

В нашей группе большинство прибыло в Афганистан второй раз, и я с радостью встретился с Юрой Чечковым и Сашей Пунтусом, оперативниками из Беларуси. Это мне напоминало и родину отца, и учебу в Минске. Занимался я в основном организацией нелегальной разведки в афганской среде и около трех месяцев мотался по горам и кишлакам. Много чего пришлось увидеть и испытать. И должен заметить, что голод, холод и бытовые неудобства — было не самое страшное в нашей работе…

10 октября в составе мотострелкового батальона мы двинулись в провинцию Нарван с задачей уничтожить базу моджахедов. Где она находится, мотострелки не знали; они надеялись на нас.

Наша группа насчитывала около 30 человек. В состав группы вошел и Виталий Белюженко, и «бог взрывников» Борис Плешкунов.

Батальон двигался не торопясь, внимательно осматривая местность и дорогу на предмет минирования. Остановились возле кишлака Чарикар. В кишлак ушла разведка, прошла его. А на выходе была в упор расстреляна из засады.

Тогда в кишлак пошли мы. Узнали от местных жителей, что скоро с гор должна спуститься крупная банда с иностранцами-инструкторами. Наше руководство приказало взять их живыми. Комбат решил устроить засаду на вершине хребта, который виднелся за кишлаком, и отправил туда взвод мотострелков. Наша группа пошла с ним.

Прошли кишлак — ничего подозрительного.

Вышли из-за дувалов, отошли на 30–40 метров — и вдруг из-за домов, дувалов, возле которых мы только что прошли, по нам открыли огонь. Мы — как на тарелке. Залегли, открыли ответный огонь по вспышкам выстрелов. Спасало то, что все мы были в бронежилетах, касках и умело обращались с оружием. Я скатился в какую-то яму — вокруг фонтанчики пыли от пуль. Прикрывая друг друга огнем, оттянулись назад, к дувалам. Впереди остались Борис Плешкунов, Виталий Белюженко и кто-то из офицеров батальона. Виталий при отходе был тяжело ранен — пуля перебила бедренную кость… Он до дувала дополз, а в дыру в стене мы его втащить не можем — мешает перебитая нога. Он с Борисом фактически спасли группу, приняв огонь на себя. Я был ранен в голень. Санинструктор перевязал.

В это время открыла заградительный огонь артиллерия. Стало полегче.

Меня и Виталия подтащили к трем танкам, присланным к нам для поддержки. На них нас вывезли в батальон, где медики оказали помощь. Вот кому я по сей день благодарен! Всю ночь я пролежал рядом с Виталием. Володя Кузьмич, москвич, наш каскадовец, — находился с нами и всю ночь поил меня водой.

В семь утра прилетела вертушка, нас загрузили и привезли в Кабул, в посольство. Там мне сделали первую операцию и при первой же возможности отправили в Ташкент, где меня еще раз прооперировали.

В отделении госпиталя было трое каскадовцев — я, Виталий и Женя Голуб из Брянска. Нас навещали друзья. Они сообщили тяжелую весть: 20 октября под Кабулом в ущелье у кишлака Шиваки попали в засаду и погибли командир группы Саша Пунтус и Юра Чечков — оба из Брестского управления КГБ, Володя Кузьмин и Саша Петрунин из Москвы, а также капитан Саша Грибалёв.

По рассказу ребят, Пунтус и его товарищи сражались ожесточенно, до последнего патрона. Ценой своей жизни спасли батальон. Я на всю жизнь сохранил память о них…

После излечения вернулся в Томск, где меня поздравили с награждением орденом Красного Знамени.

— Как дальше сложилась ваша жизнь?

— Продолжал службу в Томском управлении. Руководил отделом. Закончил службу в 1991 году в должности заместителя начальника управления. Неоднократно бывал в различных командировках, в том числе за границей. Объездил полмира.

— Анатолий Васильевич! Храня память об Афганистане, вы ведете большую работу в ветеранской организации. Бывают встречи, напоминающие о той войне?

— А как же! Мы постоянно общаемся. В конце 2015 года состоялась встреча в Москве. Обнялся с Виталием Белюженко, был у него в гостях. Порадовала встреча с Андреем Безруковым и его супругой Еленой Вавиловой, с 1980‑х живших в Канаде, а потом в США. У них двое сыновей. Андрей — доктор наук, преподает в престижном вузе. Встретил и ряд других учеников. Очень рад, что многие из них дослужились до генеральских званий, достигли высоких постов, но не зазнались и помнят о совместной службе.

Беседовал полковник в отставке Игорь Судленков