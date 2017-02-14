«Мы обязаны уметь защитить наш народ»

В соответствии с Планом подготовки Вооруженных Сил Республики Беларусь в Смолевичском районе Минской области проводится сбор с военнообязанными запаса, которые входят в состав штаба района территориальной обороны и отдельного стрелкового батальона территориальных войск.

Цель сбора — совершенствование навыков офицеров запаса, личного состава штаба района территориальной обороны и отдельного стрелкового батальона территориальных войск в исполнении должностных обязанностей согласно штатному предназначению, а также повышение боевой и мобилизационной готовности данных структур.

— На сбор призваны военнообязанные запаса, в том числе офицеры, из Смолевичского района и города Жодино. С ними будут проводиться занятия по боевому слаживанию подразделений, стрельбе из стрелкового оружия, по тактической, инженерной подготовке и другим значимым составляющим военного дела, — рассказал военный комиссар Минской области полковник Николай Кривченя. — Личный состав проявляет желание усовершенствовать знания по выполнению должностных обязанностей, боевую выучку, получить опыт применения штатного вооружения при решении задач территориальной обороны.

По словам начальника направления идеологической работы и социальной защиты Минского областного военного комиссариата подполковника Татьяны Роговой, сбору предшествовала большая подготовительная работа, начиная с приведения в порядок мест проживания, организации питания военнообязанных и до разработки программы занятий.

В первый день сбора военнообязанные, не проходившие срочную службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь, приняли Военную присягу. С этим знаменательным событием в жизни их прибыли поздравить начальник управления территориальной обороны — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-майор Сергей Дудко, военком столичного региона полковник Николай Кривченя, руководители органов власти Смолевичского района и города Жодино, местного органа военного управления.

— Нынешняя военно-политическая обстановка в мире красноречиво свидетельствует о том, что всегда нужно быть готовым встать на защиту Отечества. Все мы понимаем: Родина — это самое главное, что у нас есть. Здесь живут наши семьи, воспитываются дети, внуки. И поэтому нам есть кого и что защищать. Нам есть чем гордиться, — подчеркнул генерал-майор Сергей Дудко. — Территориальная оборона играет большую роль в обеспечении безопасности государства. По этой причине ведется активная работа с военнослужащими запаса. Опыт, который вы приобретете во время сбора, позволит быть уверенными: если понадобится — вы будете готовы постоять за себя и других.

…В перерыве между занятиями я побеседовала с некоторыми военнообязанными запаса.

Подполковник запаса Сергей Албанец отдал Вооруженным Силам в общей сложности 27 лет. Сейчас он работает в ОАО «БелАЗ».

— Здесь я занимаю должность заместителя начальника штаба района территориальной обороны по идеологической работе, — рассказал Сергей Степанович. — Мы прибыли в пункт дислокации, сформировали подразделения. В целом контингент военнообязанных подобран хороший. Все требования командования они выполняют точно и в срок.

Ефрейтор запаса Максим Вышедко проходил срочную военную службу в 2012 году.

— После армии я пошел работать на автомобильный завод в Жодино. И сам изъявил желание пройти эту военную подготовку. Мне очень интересно узнать, что нового появилось в Вооруженных Силах за прошедший период. Ну и, конечно же, хочу освежить в памяти то, чему научился когда-то. Считаю, что подобные мероприятия необходимы. Они дают возможность военнообязанным запаса быть, что называется, в тонусе.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора