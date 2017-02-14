По повестке вновь в армейский строй

Доукомплектование военнообязанными в рамках продолжающейся комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил прошло в войсковой части 54804.

Накануне прибытия военнообязанных эту авиачасть посетили начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Олег Двигалев, заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — начальник авиации полковник Александр Карев.

Как рассказал командир в/ч 54804 полковник Юрий Пыжик, всего на сбор призвано военными комиссариатами Брестской области более трехсот солдат и сержантов запаса. Они приобретут практические навыки эксплуатации вооружения, военной и специальной техники.

В воинской части прошли необходимые организационные мероприятия. Все военнообязанные прибыли сюда в указанные в повестке сроки.

После беседы, в ходе которой до запасников была доведена необходимая информация, их зачислили на все положенные виды довольствия.

Далее они отправлялись для получения обмундирования и экипировки, средств индивидуальной защиты.

Техническими работниками отделения экипировки под чутким руководством начальника вещевой службы войсковой части 54804 капитана Евгения Нарейко осуществлялась выдача вещевого имущества, которое получили с запасом — для подгонки ростовки. Один из военнообязанных с улыбкой заметил: «Заходишь гражданским человеком, а выходишь солдатом»…

Как отметил начальник отделения социально-правовой и психологической работы старший лейтенант Владислав Бураковский, военно­обязанные, надев военную форму, сразу же окунулись в атмосферу армейской учебы.

Более 10 лет назад проходил срочную службу на должности водителя в 361‑й базе охраны и обслуживания (центральных органов военного управления) Алексей Яговдик. Кстати, и в гражданской жизни ему довелось работать с автомобилями.

— Признаюсь, не ожидал, что когда-нибудь выпадет возможность снова надеть военную форму и водить военную технику. Когда получил повестку из военкомата, с радостью согласился вновь пополнить армейский строй. На предприятии, где я тружусь, с пониманием отнеслись к данному мероприятию, — рассказал рядовой запаса Алексей Яговдик. — Невооруженным глазом видно, что армия за эти десять лет поменялась, появилась новая техника. Поэтому хочется поскорее окунуться в интересную боевую учебу.

Капитан Олег Некало, «Ваяр», фото автора