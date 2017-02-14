Солдаты Победы

В Беларуси, по данным на 1 января текущего года, проживают 11,5 тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. В настоящее время в Минске живут два Героя Советского Союза — Василий Сергеевич Мичурин и Иван Ильич Кустов. В республике среди шести тысяч участников войны 1,9 тысячи человек являются инвалидами.

На 1 января нынешнего года в республике насчитывалось 3,2 тысячи человек, награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы войны, а также более 200 — работавших на объектах противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, членов экипажей судов, интернированных в начале войны в портах других государств.

В Беларуси на 1 января было 49 человек, принимавших участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах.

В стране живет более 500 человек, которые работали на предприятиях, в учреждениях и организациях Ленинграда в период блокады и награждены медалью «За оборону Ленинграда», знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В республике насчитывается более 700 инвалидов с детства вследствие ранения, контузии, увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны либо с их последствиями.

Бывшими узниками фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания признано 18,3 тысячи жителей республики.

БЕЛТА