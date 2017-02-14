Военный водитель – это звучит гордо

В числе военнослужащих, совершивших недавно свой первый 50‑километровый марш в составе автоколонны 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады, были и водители 310‑й гвардейской группы артиллерии. Выдержав серьезный экзамен, вчерашние призывники с этого дня с полным правом могут считать себя настоящими военными ­водителями.

С дороги на территорию парка артиллеристов поворачивают машины: под звуки оркестра колонна автомобильной техники возвращается в родные стены. Судя по улыбающимся лицам ребят, это сложное испытание прошло без сучка без задоринки. Участники марша принимают поздравления от командования бригады и группы артиллерии…

Игорь Якшук избрал профессию автомобилиста еще во время обучения в школе. До призыва в армию парень окончил Минский государственный профессиональный лицей № 3 машиностроения, получил специальность автослесаря. А в районном военном комиссариате Игорю предложили выучиться на водителя. В автошколе ДОСААФ Заводского района столицы после четырех месяцев обучения он получил права с открытыми категориями В и С.

В ноябре 2016 года Игорь Якшук стал военнослужащим 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. После прохождения курса начальной военной подготовки и принятия Военной присяги он был направлен служить в 310‑ю гвардейскую группу артиллерии.

— К 50‑километровому маршу готовились тщательно, — отметил гвардии рядовой Якшук. — На сборах молодых водителей мы прошли теоретический курс. Марш такой протяженности стал первым в моей водительской практике. Да и многим ребятам моего призыва такую проверку предстояло выдержать впервые. Маршрут, по которому пролегал путь автоколонны, предусматривал не только асфальтированные, но и грунтовые дороги — на таких участках необходимо было проявлять максимум внимания и осмотрительности.

На марш я настроился заранее, старался не волноваться. После начала движения почувствовал себя уверенно. Отчасти мне было немного легче, чем остальным: машина шла в голове колонны — это позволяло хорошо видеть дорогу, четко ориентироваться в пути. В общем, я рад тому, что марш для меня и остальных ребят прошел успешно. Думаю, что такое серьезное испытание станет хорошим импульсом в деле совершенствования водительского мастерства.

По словам Игоря, со своей новой специальностью он не собирается расставаться и после увольнения в запас. Парень мечтает открыть в водительском удостоверении категорию Е и стать водителем на международных перевозках. Гвардии рядовой Якшук не сомневается: служба станет хорошим подспорьем в плане осуществления этой мечты.

Для командира взвода — старшего офицера на батарее гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С1 гвардии старшего лейтенанта Александра Ляпича недавний марш также стал первым за время его службы в воинской части. В данном мероприятии боевой подготовки Александр участвовал в качестве старшего машины.

— Моя основная задача заключалась в том, чтобы оказать помощь водителям-новичкам, подсказать им что-либо при необходимости, — подчеркнул гвардии старший лейтенант. — Все военнослужащие чувствовали себя за рулем уверенно. Психологическая поддержка никому не потребовалась, наши водители продемонстрировали неплохой уровень подготовки и с задачей справились без проблем.

Сам гвардии старший лейтенант Ляпич за рулем практически каждый день. Водительские права имеет с 2013 года. Офицер признался, что автомобильный спорт — его давнее увлечение, довелось даже принимать участие в чемпионате Беларуси по скоростному маневрированию.

— Сегодня в учебном процессе широко используются мультимедийные системы, больше внимания уделяется практическому вождению, все это в совокупности приносит положительные плоды, — резюмировал офицер. — Некоторые парни на момент призыва в Вооруженные Силы имеют водительский стаж. И военную автомобильную технику они осваивают достаточно быстро.

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора