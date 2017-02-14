Впереди — серьёзные испытания

Ранним утром боевая техника одного из подразделений 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады была загружена на платформы и замерла на запасном пути в ожидании отправления. Периодически запускают двигатели своих тяжелых машин танкисты, застыли на платформах быстроходные боевые машины пехоты, опустили стволы орудий самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика». Военнослужащие гаубичной самоходной артиллерийской батареи проверяют, как закреплена боевая техника.

Для старшего механика-водителя САУ 2С1 гвардии рядового Кирилла Салаша общее число полевых выходов приближается к десятку. В армии он прослужил 15 месяцев, до увольнения в запас остается не так много времени. Родом Кирилл из белорусской столицы, парень гордится тем, что его служба проходит в 310‑й гвардейской группе артиллерии.

— Каждый полевой выход для нас, артиллеристов, знаковое событие, — отметил гвардии рядовой Салаш. — В армейскую жизнь это вносит разнообразие, дает возможность повысить ратное мастерство, приобрести дополнительные навыки. С удовольствием совершаем марши, принимаем участие в тактических учениях с боевой стрельбой. Это очень увлекательно, когда занимаешься настоящей боевой работой!.. В составе нашего расчета в основном ребята, прослужившие в армии более года. Они хорошо освоили артиллерийское дело, успешно выполняют учебно-боевые задачи. Из новичков — только наводчик гвардии рядовой Андрей Савостинкевич. Для него это будет первое серьезное испытание. Мы обязательно поможем сослуживцу освоиться на полигоне.

По словам командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона 2С1 гвардии подполковника Сергея Никипоронка, подразделение полностью готово к отправке на полигон.

— Нам к подобным мероприятиям не привыкать, — подчеркнул Сергей Владимирович. — Уверен, что и первый выход в новом учебном году пройдет успешно, а оценки, которые получат гвардейцы-артиллеристы, будут только «хорошо» и «отлично». Кстати, по итогам прошлого учебного года батарея под командованием гвардии капитана Александра Яковлева, которая убывает на полигон, заняла первое место среди артиллерийских подразделений в Вооруженных Силах. Хочется пожелать ее личному составу успешного выполнения всех задач!

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора