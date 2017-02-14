За безупречный ратный труд

Несколько лет назад при содействии Слонимской районной организации Белорусского союза офицеров был снят видеофильм, показанный местным телевидением. Документальная лента рассказывала об офицерах-орденоносцах, удостоенных государственных наград за ратный труд, членах БСО. В том числе — о полковнике в отставке Валерии Драгунове.

Все, кто знает Валерия Ивановича, говорят о нем: «Настоящий полковник!». Что это значит? То, что этот офицер обладает чувством собственного достоинства и такта, что он интеллигентный человек, ответственный и мудрый. Летопись же его жизни — как частичка истории большой страны, могучей армии…

В мае 1969 года Валерий, уроженец деревни Довск Рогачевского района, получил повестку из военкомата. Началась его срочная служба. К ней Валерий был вполне готов — и физически, и морально. Уже через год он поступил в Ташкентское высшее танковое командное училище имени маршала бронетанковых войск П. С. Рыбалко.

Одним из самых сложных для Валерия Драгунова был, конечно, период службы в Афганистане. Он вспоминает:

— С декабря 1986 по ноябрь 1988 года я служил советником командира 61‑го отдельного пехотного полка вооруженных сил ДРА. Афганцы уже знали, что мы будем уходить. В те дни советники жили и работали в условиях неприязни, недоверия, а порой и ненависти. От нас требовалась корректность и особая тактичность. Тогда-то я и познал цену истинной дружбы, уровень ответственности офицера и патриота… Мне пришлось учиться быстро и в то же время взвешенно принимать решения, думать о подчиненных и тех, кто ждет их дома.

Выполняя интернациональный долг, Валерий Драгунов получил не только боевой опыт. Это был опыт работы с личным составом всех категорий военнослужащих афганской армии. Пришло умение убеждать командиров ДРА в целесообразности подготовки и проведения той или иной боевой операции. Прибавьте к этому опыт службы в сложных климатических условиях, в стране, поделенной на части горами. Нельзя сбрасывать со счетов и тяжелую психологическую обстановку…

Родина высоко оценила афганский этап службы полковника Валерия Драгунова. За успешное выполнение поставленных задач, личное мужество и храбрость он был удостоен ордена Красной Звезды. Среди прочих наград офицера — орден «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и афганский орден «Звезда» III степени.

Валерий Иванович с отличием окончил Военную академию бронетанковых войск имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского. С 1995 по 2003 год в Военной академии Республики Беларусь он занимал должность заместителя начальника кафедры организации технического обеспечения и эксплуатации вооружения и военной техники, затем возглавил ее коллектив. Календарная выслуга — 34 года…

Примечательно, что сын полковника в отставке Валерия Драгунова Вадим Валерьевич продолжил офицерскую династию. Сегодня он проходит службу в должности преподавателя в Военной академии.

Что сегодня хотелось бы воину-интернационалисту и ветерану Вооруженных Сил пожелать воинам белорусской армии? Немного подумав, полковник Драгунов сказал:

— Нынешним военнослужащим желаю с честью нести трудную, но почетную обязанность по защите интересов Отечества. Как это делали мы в свое время! Теперь черед молодых доказать, что они — настоящие мужчины.

Майор запаса Виктор Герасимчик, фото автора