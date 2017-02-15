15 февраля – День памяти воинов-интернационалистов

В Беларуси, по данным на 1 января текущего года, проживали 24,6 тысячи ветеранов боевых действий на территории других государств. Среди них — 649 инвалидов, в том числе 47 — инвалидов первой группы.

По словам специалистов Министерства труда и социальной защиты, около 30 тысяч граждан Беларуси участвовали в войне в Афганистане. Более 1,5 тысячи человек получили ранения, контузии, увечья на той войне, 718 — вернулись домой инвалидами, 771 — погиб, 12 человек числятся пропавшими без вести.

Ежегодно 15 февраля отмечается День памяти воинов‑интернационалистов. К памятной дате республиканскими органами госуправления, облисполкомами и Мингорисполкомом проводятся мероприятия по обследованию условий жизни членов семей погибших, инвалидов, оказанию им материальной поддержки, ремонту и приведению в порядок могил погибших воинов‑интернационалистов. Меры социальной защиты ветеранов боевых действий на территории других государств предусмотрены законами «О ветеранах» и «О государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан».

БЕЛТА