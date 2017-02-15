Накануне Дня памяти воинов‑интернационалистов в Минской области ежегодно проводится встреча руководства столичного региона с активом областной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», семьями погибших. Не стал исключением и год нынешний. На этот раз местом проведения встречи, программа которой включала в себя несколько мероприятий, стал Борисов. А началось все с возложения цветов и митинга у памятника воинам-интернационалистам.

— Сегодня волнующий день. Без малого три десятилетия назад последний советский воин покинул территорию Афганистана, — отметил заместитель председателя Минского облисполкома Виктор Сиренко. — История той войны была написана кровью наших военнослужащих, слезами их родных и близких. Солдаты и офицеры проявили мужество и героизм, доказали верность Военной присяге, армейскому братству.

Воины-интернационалисты — наша надежная опора. Они являют собой пример патриотизма, беззаветного служения Отечеству. У них учатся жить и побеждать. Опыт воинов‑«афганцев» востребован в Вооруженных Силах, в воспитании подрастающего поколения. Огромное вам спасибо за все. Мы гордимся вами.

— Время все расставляет на свои места, всему дает объективную оценку. Это касается и афганских событий, — подчеркнула Ольга Головко, вдова ­майора Виктора Головко, погибшего при выполнении интернационального долга в Афганистане. — У тех, кто вернулся из далекой чужой страны, и семей тех, кто потерял «за речкой» любимых и дорогих людей, счет к афганской войне особый. Нам очень тяжело вспоминать, что тогда пришлось пережить. Афганистан — это наша боль, наша память… Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы война больше не повторилась, чтобы над Беларусью было только ясное мирное небо.

По окончании митинга его участники были приглашены в штаб Северо-Западного оперативного командования, где состоялся деловой разговор о проблемах воинов‑интернационалистов. Присутствующие узнали, чем живут районные организации ветеранов войны в Афганистане, как обстоят дела у семей погибших воинов‑интернационалистов. Вопросы, касающиеся лечения и реабилитации воинов‑«афганцев», освещения афганской тематики в средствах массовой информации, создания сайта общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», и многие другие были взяты на карандаш работниками Минского областного исполнительного комитета для дальнейшего решения.

Затем воины-интернационалисты разъехались по учебным заведениям и воинским частям, где им предстояло выступить перед учащимися и нынешними защитниками Родины. В 7‑м инженерном полку встречали военного комиссара Минской области кавалера ордена Красной Звезды полковника Николая Кривченю, председателя Минской областной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» полковника запаса Павла Кресса, полковника в отставке Валентина Ситника, подполковника запаса Григория Солонца, которые в разное время выполняли интернациональный долг.

— В Афганистан я улетел 15 мая 1981 года, — рассказал Николай Кривченя. — Получил должность командира инженерно-саперного взвода 201 мсд, которая была дислоцирована в районе Кундуза. А через восемь месяцев был назначен командиром инженерно-саперной роты.

К чужой стране пришлось привыкать долго: палящее солнце, нагревающее технику до такой степени, что, дотронувшись до нее, можно было получить термический ожог, песчаные дороги, на которых «утопали» БТР и БРДМ, облепливающий лицо песок, прилетающий с резким порывом ветра, ярко-красные от мака поля…

Одной из задач моего подразделения было сопровождение колонн, которые следовали из Союза на Файзабад. Саперы двигались впереди, тщательно проверяя дорогу, как правило, усеянную минами. Мы находили много управляемых мин, в том числе в пластиковом корпусе, выявить которые было очень тяжело, ибо советские миноискатели на них не срабатывали. Нередко встречались и самодельные взрывные устройства. Особенно трудно было заметить растяжку в горах. Сложность работы заключалась и в том, что, как только специалисты приступали к обезвреживанию взрывного устройства, душманы начинали обстрел (ведь за каждый подрыв шурави они получали кругленькую сумму). Стрельба долго не велась — подключалась наша пехота, вертолеты огневой поддержки, и колонна продолжала путь.

В декабре 1981 года подразделение старшего лейтенанта Кривчени сопровождало очередную колонну. Во время проверки дороги саперы попали в засаду, завязался бой. Благодаря смелости и решительности командира, слаженным действиям его подчиненных «духи» были уничтожены.

За мужество и героизм, проявленные при выполнении боевой задачи, офицер Николай Кривченя и два его солдата в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР были удостоены в мае 1982 года наград Родины.

Были, к сожалению, и потери: четыре сослуживца Николая Степановича не вернулись из боя.

— Я прошел войну, которая заставляет иначе смотреть на жизнь. В Афганистане была особенная обстановка: в человеческих отношениях отсутствовал обман, предательство, ненависть, месть, зависть, — подчеркнул полковник Кривченя. — Поэтому афганское братство — не пустые слова. Воины-интернационалисты всегда были, есть и будут одной семьей, в которой горой стоят друг за друга.

…Военнослужащие 7‑го инженерного полка с большим интересом слушали рассказы гостей об афганской войне. На память о незабываемой встрече они преподнесли офицерам-«афганцам» сувениры, пообещали достойно продолжить боевую славу своих героических предшественников, не уронить честь дедов и отцов.

Оксана Курбеко, «Ваяр», фото автора