15 февраля 1989 года — особая дата. Двадцать восемь лет прошло уже с тех пор, но боль утраты жива и по сей день.…

Те, кому довелось попасть в беспощадное пламя Афгана, не любят вспоминать события, растянувшиеся на десять лет и долгие километры от Кабула до Джелалабада. А на вопросы воины-«афганцы» отвечают кратко, не углубляясь в подробности.

Старший сержант запаса Александр Бахур — один из тех, кто с честью и достоинством выполнил интернациональный долг.

— Я учился в школе, когда началась война в Афганистане. Мне, как и многим другим юношам, хотелось быстрее закончить учебу, стать взрослым и пойти в армию. Однако совсем не предполагал, что придется служить в Афганистане, — вспоминает ветеран боевых действий.

В 1983 году Александру пришла повестка из военкомата.

Так начался этап жизни, о котором он вспоминает:

— Служить я попал в провинцию Кандагар, самую дальнюю точку от границ Советского Союза. От нас — 15 километров до Пакистана. Был самый разгар войны.

В 70‑й бригаде, где я служил, было четыре батальона: горный, пустынный, постовой и засадный. Наш был засадный. Ходили в засады на караваны. Выбросят нас с вертолетов за километров 30–40 от расположения в горы или в пустыню, ждем сутки, двое. Идем километров 70–80 ночью, чтобы никто не видел. Закрепляемся и ждем караваны, которые идут из Пакистана с оружием, наркотиками. Бывало, задерживали, а бывало, и нет. Кого-то били мы, а кто-то и нас бил.

Особенно запомнились первые операции, в которых я участвовал. Тогда страха не было вообще, может быть, в силу возраста или потому что не понимали, куда попали. Ведь когда не знаешь, что тебя ждет, то не можешь оценить всей опасности ситуации. Кажется, что тебя беда точно не настигнет. Осознание пришло позже… Это в фильмах показывают, как пули свистят, а на самом деле пули не свистят. Свою пулю ты не услышишь…

Слышу звук взорвавшейся гранаты. Медик сильным ударом в спину уложил меня на землю… Левая щека была в осколках. Повытаскивали потом. А я, как тот цыпленок, только-только вылупившийся из яйца, не понял, что это было такое. Мне сказали — это обстрел. И надо мной взорвалась граната. Остался жив… Но это так, это легкое… Как по стеклу маковыми зернышками.

Первое серьезное ранение я получил в мае. Я все время ходил с радиостанцией. Два раза перебивали антенну. Лишить связи подразделение — это все, это, считай, подразделение погибло. Ранение пулевое, сквозное. Не знаю, сколько пролежал под огнем, не помню. Втащили на броню, отвезли в госпиталь, где я пробыл два месяца. Скажу честно, первый раз бронежилет надел, когда шел на первую операцию, и второй раз — на последнюю. За 22 месяца и неделю службы я надевал его только два раза. Дело в том, что на груди у меня висела радиостанция весом 18 килограммов, а сзади — магазины по 45 патронов, которые никогда пуля не пробьет.

Бой у крепости Махаджири мне запомнился на всю жизнь. На мине подорвался мой друг — Саша Зайцев из Томска. Ему оторвало ступню, и ночью его нужно было вынести в крепость. Впереди его нес родной брат, а сзади — двоюродный. И еще Серёжка Баранов из нашего взвода. Двоюродный брат зацепил растяжку. Саше Зайцеву, которого несли, ничего, а два его брата погибли. Серёжку спасли в госпитале. Были пробиты легкое, печень и селезенка. Комиссовали. До сих пор не могу отыскать его, хотя лет, наверное, 15 ищу. Ни Баранова из Омска, ни Бобенко из Томска не могу найти. Может, они прочитают мои воспоминания и отзовутся? Я не теряю надежды…

Вот тогда пришло понимание, что это война. Впервые нас, 19‑летних мальчишек, окутал жуткий страх. Его старались отгонять, рассказывая друг другу веселые истории, — только бы не молчать, только бы не уходить в себя… Однако по ночам ужас поднимал в холодном поту, в обед забирал аппетит, вызывая лютую ненависть к противнику.

Служебные обязанности Александр выполнял на совесть. Среди сослуживцев были земляки, может, поэтому легче переносилась тоска по дому, по родной стороне.

Сегодня на лацкане пиджака, который хранится для торжественных случаев, наряду с юбилейными медалями красуются медали «За отвагу» и «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа». Александр Бахур награжден и Грамотой Президиума Верховного Совета СССР «За мужество и воинскую доблесть, проявленные при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан». А рядом висит его армейская форма — напоминание о том суровом времени.

Не сломала солдата война. Он нашел свое место в мирной жизни: работал на заводе «Камертон», мебельной фабрике, в стройтресте № 2. Сейчас трудится токарем в ОАО «Достоево» Ивановского района. Создал семью, с супругой воспитал дочь Анну и двух сыновей — Максима и Михаила.

По мере возможности Александр встречается с боевыми товарищами. Последняя встреча ветеранов 70‑й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, посвященная 70‑летию образования части, состоялась в 2012 году в Минске. На ней присутствовало более 600 человек.

Александр Павлович — частый гость нашей школы и других учебных заведений. Дети с большим интересом слушают его рассказы.

Несомненно, Александр Бахур радуется каждой минуте мирной жизни, дорожит каждым ее мгновением. В конце беседы он высказал искреннее пожелание: «Самое главное, чтобы у нас над головой было мирное чистое небо».

Ирина Лукашик, учащаяся 11‑го класса Тобульской средней школы Пинского района