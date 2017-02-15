Не стирается память о днях, проведённых «за речкой»…

Слесарь аварийно-восстановительных работ 1‑го зенитного ракетного полка Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны старший прапорщик запаса Сергей Ковальчук имеет за плечами более двадцати лет выслуги в Вооруженных Силах. В начале 1980‑х годов он выполнял интернациональный долг в Афганистане. На груди ветерана сияют медали «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За безу­пречную службу»… За мужество и воинскую доблесть он также был награжден Грамотой Президиума Верховного Совета СССР.

В нашей недавней беседе Сергей Николаевич охотно поделился воспоминаниями о годах, проведенных «за речкой».

Сергей Ковальчук родился в 1959 году недалеко от Владимира-Волынского, в Украине. В мае 1977 года он был призван на срочную службу, которую проходил в войсках связи в должности радиста. А спустя два года, достойно исполнив воинский долг, Сергей Николаевич продолжил дело защиты

Отечества уже как сверхсрочник в составе роты связи 47‑го гвардейского мотострелкового полка 51‑й гвардейской мотострелковой дивизии, дислоцированной в Прикарпатском военном округе.

В 1980 году после учебного подразделения в Самарканде ему было присвоено воинское звание прапорщик. В 1981 году молодой специалист в погонах был направлен для дальнейшего прохождения службы в 252‑й отдельный батальон связи 201‑й мотострелковой дивизии 40‑й армии, которая к тому времени уже более года вела бои на земле Афганистана…

Первые впечатления

— Летели мы в Афган на самолете — из Ташкента в Кабул, — вспоминает Сергей Ковальчук. — Запомнились многочисленные безлесые, голые вершины и отроги гор, протянувшихся от края до края, что было непривычно. Из Кабула отправились в Кундуз. В окрестностях этого города, в районе аэропорта, и размещался батальон связи, где мне предстояло нести службу в должности начальника радиостанции Р‑140. А на аэродроме дислоцировался 181‑й отдельный вертолетный полк, который позже вошел в состав Вооруженных Сил Республики Беларусь как 181‑я боевая вертолетная база.

Мы проживали в деревянном сборно-щитовом модуле, который привезли из Союза. Личный состав жил в палатках. Поначалу офицеры и прапорщики батальона ходили на солнцепеке в хромовых сапогах. Однако вскоре сапоги заменили на более подходящую для жаркого климата обувь.

Однажды наблюдал, как пара Ми‑6 подходила к нашему аэропорту. Вдруг раздался какой-то хлопок, один из вертолетов задымил, закрутился… Он упал на летное поле и поехал днищем по бетонке, задел топливозаправщик, сдвинул его, но взрыва не было. К счастью, все остались живы: винтокрылая машина не загорелась. А на втором вертолете приземлились артисты, которые прилетели к нам с концертом.

В 1981 году пламя войны в Афганистане только разгоралось. Дороги были еще в отличном состоянии, говорили, что тот асфальт очень качественно положили советские специалисты. Но местами на трассах уже попадались воронки и выбоины от мин. Перед Панджшерским ущельем вдоль серпантина уже можно было увидеть сброшенные с дороги, лежащие на дне ущелий обгоревшие остовы советских грузовиков, преимущественно автоцистерн.

Запомнилось, что весной долины в Афганистане становились алыми от цветков мака — это было очень красиво. Но остановиться и вый­ти из машины, чтобы полюбоваться той красотой, было смертельно опасно…

Об отношениях с местным населением

Услышав мой вопрос: «Как складывались отношения с местным населением?», Сергей Николаевич ненадолго задумался.

— Те ребята, которых мы меняли, говорили, что их встречали цветами, — сообщил собеседник. — Но постепенно в силу разных причин отношение к нашим вой­скам изменилось. Помню, в одном из кишлаков пил с товарищами чай у местного жителя. Мы тогда были молодыми и многого не замечали… Но подошел один из старших по возрасту сослуживцев и сказал: «Посмотрите, какой хмурый хозяин. Он боится, что, когда вы уедете, его застрелят за то, что поил вас чаем».

Один из офицеров нашей роты, лейтенант-двухгодичник, по национальности таджик, прежде работал учителем. Он частенько брал на себя обязанности переводчика, помогал общаться с местным населением.

Когда проезжали через населенные пункты, афганская детвора бежала за машинами. Дети на лету запоминали русские слова — кричали нам: «Командора, командора…». Только отвернешься — и уже нет крышки на бензобаке или еще чего-нибудь.

Как-то раз торговец на рынке попросил меня показать ему командирские часы и тут же без тени смущения положил их к себе на прилавок. Правда, дал мне взамен электронные, с музыкой: у нас таких тогда еще не было, в итоге я остался не в обиде. И хотя мы ходили с автоматами, афганцы нас не боялись…

Я часто видел пленных душманов, многие из них были местными богатеями. Мы пытались передавать трофейные вещи бедным крестьянам, но те отказывались их брать, опасаясь мести. А еще в горных кишлаках дома тех, кто побогаче, были построены над естественными ложбинками, где скапливалась холодная вода, но пить ее простые декхане боялись — настолько были запуганы. Предпочитали во­зить воду в гору из низин на ишаках…

Жизнь в Афгане пахла порохом…

Прапорщик Ковальчук обеспечивал связь общевойсковым подразделениям на маршах и во время боевых действий. Сергей Николаевич часто выезжал на операции вместе с колонной бронетехники дивизии.

— Потерь в батальоне связи тогда не было, запомнилось только, как однажды был ранен молодой солдат-срочник, — продолжил рассказ ветеран. — Но наши мотострелки и разведчики часто теряли товарищей…

В 1981 году двигались в колонне в сторону Пули-Хумри. Нас обстреляли, ехавшая впереди зенитная самоходная установка «Шилка» открыла по врагу беглый ответный огонь из четырех стволов. Рядом на асфальте быстро выросла гора гильз, одна из них и пробила заднее колесо ЗИЛ‑131, на шасси которого размещалась наша радиостанция Р‑140…Но в колонне все отлично знали свой маневр. Одна боевая машина пехоты прикрыла нас броней с правой стороны, другая — с левой. Старший радиотелеграфист сержант Пётр Литвиненко (родом из Ростова) вместе с водителем-электромехаником и радиотелеграфистом под обстрелом противника очень быстро заменили колесо на запаску.

А в 1982 году я участвовал в операции в районе Мазари-Шарифа.

Запомнился случай, приключившийся со мной на перевале Саланг. Там в специальном отстойнике собирали автомобили различных воинских частей, следовавших через перевал, чтобы дать им сопровождение: один бэтээр полагался на десяток машин. Мы должны были ехать в очередной такой колонне, но я тогда торопился, к тому же замерз — был в одном хэбэ, а на холодном высокогорном перевале комендантская служба ходила в полушубках. В общем, проигнорировав распоряжение начальства, я уехал оттуда самостоятельно. Наш КамАЗ тогда благополучно проскочил опасный участок — а колонну, в которой мы должны были следовать, как я позже узнал, полностью уничтожили душманы…

Из ночного рейда — на белом скакуне…

— По соседству с батальоном связи был дислоцирован 783‑й отдельный разведывательный батальон нашей дивизии, — продолжил воспоминания Сергей Николаевич. — У разведчиков были свои связисты, но большинство из них являлись сержантами и солдатами срочной службы, и офицеры нередко обращались к нам за помощью. Случалось несколько раз выезжать с соседями на боевые операции, обеспечивать связь.

С 1982 года в разведбате проходил службу старший лейтенант Игорь Плосконос, с которым у прапорщика Сергея Ковальчука сложились хорошие товарищеские отношения. Через год он стал Героем Советского Союза, впоследствии — генерал-майором. К сожалению, в 2013 году ушел из жизни…

— Однажды Игорь попросил меня подежурить на радиостанции: он с ребятами в пешем порядке уходил в направлении одного из кишлаков на ночную операцию, — рассказал воин-интернационалист. — В случае, если разведчикам понадобится поддержка, я должен был оповестить экипажи их боевых машин, стоявших неподалеку. Просидел там всю ночь — уже наступило утро, но я не позволил себе сомкнуть глаз: вдруг будет вызов?.. Наконец со своими бойцами вернулся Игорь, он ехал впереди на красивом белом скакуне… Рейд был успешным, разведчики разгромили группу душманов, а лошадь оказалась в числе боевых трофеев. Правда, потом не знали, куда того коня деть. Пытались подарить скакуна местным декханам, но никто не согласился его забрать — никому из них не нужны были проблемы. Как завершилась эта история, уже и не помню…

* * *

Прапорщик Сергей Ковальчук пробыл в Афганистане ровно два года, ему на замену прибыл прапорщик Сергей Заяц из Барановичей. А Сергея Николаевича направили в один из радиотехнических батальонов, дислоцированных в окрестностях областного центра Принеманья. Он стал командиром радиовзвода. Достойно нес службу в Гродненском гарнизоне до выхода в запас в 1998 году, а затем продолжил служение Родине уже в рядах гражданского персонала воинской части.

Время бежит быстро, но не забываются боевые товарищи, не стирается память о днях, проведенных «за речкой». Сергей Ковальчук активно участвует в работе Гродненской районной организации Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане, является членом ее совета. Проводит встречи и уроки мужества в школах, помогает воспитывать на примерах из боевого опыта сержантов и солдат. К слову, его сын Николай проходит срочную службу в том же, 1‑м зенитном ракетном полку, в роте обеспечения. Семейная традиция служения Оте­честву продолжается…

Подполковник Александр Севенко, «Ваяр», фото автора и из личного архива С.Н. Ковальчука