Покоряя огневые рубежи

В рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил нашей страны на 230‑м общевойсковом полигоне одно из подразделений 11‑й отдельной гвардейской механизированной бригады выполнило 2‑е упражнение контрольных стрельб штатным снарядом.

Активная фаза проходила не только днем, но и в темное время суток. За действиями гвардейцев наблюдали начальник Генерального штаба Вооруженных Сил — первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майор Олег Белоконев и командующий войсками Западного оперативного командования генерал-майор Виктор Хренин.

Перед стрельбой

…Светает. Первые лучи солнца падают на броню танков. Десятки стальных машин ждут момента, когда им представится возможность показать мощь на деле.

Экипажи готовят технику к стрельбе. Правда, мороз и сильный ветер во многом усложняют задачу.

В лагере — оживление. Ветер вместе с двигателями заведенных танков создает неповторимую мелодию, под которую день вступает в свои права.

Последний инструктаж перед стрельбой…

Генерал-майор Олег Белоконев лично наставляет экипажи перед ратным испытанием.

Тем временем первые три экипажа уже выстраиваются у танков: оценивать их действия начинают с выполнения норматива по заряжанию боекомплекта. Снаряды аккуратно разложены невдалеке и ждут своего часа.

С центральной вышки раздается звуковой сигнал и экипажи срываются с места. Быстрыми и точными движениями «мехвод» включает бортовую электронику и тут же покидает боевую машину. Быстро подбежав к стеллажу, на котором сложены 125-мм снаряды, он хватает осколочно-фугасный снаряд и несет к танку. На броне боеприпас принимает наводчик и передает командиру танка. В этот момент механик-водитель подносит пороховой заряд. А командир танка загружает снаряд в транспортер автомата заряжания.

Затратив на эти манипуляции несколько минут, экипажи снова выстраиваются позади машин. Последние мгновения перед началом стрельбы…

Часы в награду

И вот над полигоном слышен громкий сигнал: дано добро на стрельбу. Гвардейцы быстро занимают штатные места, орудия танков начинают двигаться — идет проверка исправности системы управления огнем.

Звучит команда: «К бою!». Спустя несколько минут по радиостанции следуют доклады о готовности к выполнению задачи.

Гвардейцам противостоят танки, бронеавтомобили и гранатометные расчеты условного неприятеля. Причем на их уничтожение отводится совсем немного времени — счет идет на секунды.

Боевые машины срываются с места, словно хищники, которые гонятся за добычей. Двигатели ревут, из-под гусениц вылетает замерзшая земля, за кормой образуется шлейф снега. Время пошло, секундомер запущен. Бронированная тройка мчится к мишеням.

Двенадцать секунд — и могучий грохот рассекает серое небо: командирский танк открыл огонь штатным снарядом. Ему вторят остальные машины. Окна командной вышки дрожат.

А грозные орудия рыщут в поисках мишеней. Еще залп! И снова дрожит воздух, разорванный мощью 125‑миллиметровых пушек. Семьдесятдвойки занимают позиции в окопах — и стреляют в третий раз. Вокруг Т‑72Б образуются облака из снега, в которых танки полностью скрываются. Затем они покидают укрытия и несутся на условного врага, поливая мишени пулеметными очередями.

Замолкают последние выстрелы: время возвращаться на исходную. Грозно пророкотав напоследок двигателями, боевые машины проезжают мимо вышки и занимают свои места.

Настало время «разбора полетов». Командир танкового батальона гвардии майор Андрей Бычек анализирует весь заезд с подчиненными по секундам. Во время стрельбы офицер не отрываясь следил и в случае необходимости корректировал действия гвардейцев.

А результат оказался не просто хорошим — отличным. Каждую из мишеней постигла незавидная участь после попадания 125‑миллиметрового снаряда.

Вскоре танкисты вернулись к боевым машинам — им предстояло еще раз выполнить упражнение.

Загрузка боеприпасов, стрельба, возвращение на позиции… Эти экипажи отработали свое — время проверить мишени.

— Отверстие от снаряда ровно по центру! — не скрывая удовлетворения, говорит проверяющий.

Экипажи выстраиваются под командной вышкой. Короткий доклад, затем отличники полигонных стрельб выходят из строя и получают из рук генерал-майора Олега Белоконева в награду часы.

— Эту стрельбу запомню на всю жизнь, — признался гвардии сержант Руслан Бельзюк. — Приятно, что отстрелялся на отлично. И получить подарок за свои успехи из рук начальника Генерального штаба Вооруженных Сил тоже невероятно приятно.

— Готовились мы серьезно, да и стрельбы были далеко не первые, — поддержал разговор гвардии рядовой Дмитрий Медведь. — Сегодня все же волновался… Боялся подвести товарищей. Рад, что мы справились, добились отличного результата.

— Ребята молодцы, — добавил командир роты гвардии лейтенант Андрей Доманин. — Ведь за хорошим результатом — долгая подготовка на тренажерах, «в полях»… Успех здесь зависит от каждого члена экипажа. Я очень рад тому, что могу положиться на подчиненных. Только совместная работа позволила нам добиться столь высоких результатов.

Ракетами — огонь!..

Под аккомпанемент мощных выстрелов прошел весь день. Стемнело. Казалось бы, наступило время для отдыха — но не для танкистов. Впереди их ждали ночные стрельбы штатным снарядом и из стрелкового оружия.

Задача усложняется. Кромешная тьма, мишеней практически не видно. Нелегкое испытание для всех экипажей…

На танковой директрисе запрещено включать любое освещение.

Грозные боевые машины срываются с позиций. Ночь практически полностью скрыла их из виду, слышен только шум работающих двигателей и лязг гусениц.

И тут тьму разрывают яркие вспышки выстрелов. Вдали расцветают бутоны взрывающихся снарядов — зрелище непередаваемое. Ориентируясь исключительно по приборам, бойцы поражают цели. А на исходной тем временем очереди ждут следующие экипажи…

Эти ночные часы прошли под звуки стрельбы.

Занялся рассвет — уже второй, который я встречаю с танкистами. Причем сегодня у гвардейцев также насыщенная программа: стрельба штатным снарядом и из противотанкового управляемого ракетного комплекса.

…Спустя некоторое время стрельба поутихла. Настало время управляемых ракет. Это очень опасное оружие для любой бронемашины. Оно сочетает в себе невероятную точность и мощь.

…Первая ракета пошла к цели. Слегка виляя, красный огонек быстро удаляется от танка к мишени. Издали он похож на светлячка, который то и дело меняет курс. И вот попадание!.. Земля взлетела на несколько метров, смешавшись с дымом и пламенем!.. Никаких шансов выжить у условного противника не было.

Ракеты улетали вдаль одна за другой, уничтожая мишени. Я покидал позиции танкистов под мелодию, к которой стал привыкать. Звуки выстрелов продолжали разрывать морозный воздух — боевая подготовка не останавливалась ни на минуту.

Впереди еще подведение итогов стрельбы, но в любом случае танкисты получили бесценный опыт в лучшей академии солдата — на полигоне.

Старший лейтенант Максим Гарлукович, «Ваяр», фото автора