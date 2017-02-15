Так сбываются мечты…

Общий армейский стаж старшего прапорщика запаса Рамили Ситниковой насчитывает 35 лет. Ее жизнь и сегодня неразрывно связана с Вооруженными Силами: после выхода на пенсию Рамиля Дамировна трудится медсестрой в медицинской роте 120‑й отдельной гвардейской механизированной бригады. А в конце 80‑х годов минувшего века ей довелось пройти суровое испытание войной, полыхавшей на территории Республики Афганистан.

Долгий путь в армию

Из числа близких родственников Рамили, выросшей в небольшом башкирском городке Акъяр, профессиональным военным стал только дядя. Мама девушки работала в школе, отец возглавлял цех на местном автотранспортном предприятии. А когда дядя — выпускник Омского высшего танкового командного училища — прибыл в родные края на побывку, юная Рамиля не могла оторвать взгляд от его офицерских погон и военной формы. Тогда она про себя впервые решила, что обязательно станет военной. Услыхав от девчушки о таком необыкновенном желании, родные только улыбались.

— Желание стать военнослужащей не покидало меня, — призналась Рамиля Дамировна. — Я решила получить специальность, которая пригодилась бы в Вооруженных Силах. Вот и поехала после окончания школы в город Сибай поступать в медучилище. Окончила его в 1979 году и на три года стала заведующей сельским фельдшерско-акушерским пунктом. Четыре деревни числились в моем ведении. Скорая помощь в те отдаленные края не добиралась. Вот и приходилось с раннего утра и до позднего вечера совершать обходы населенных пунктов. Для местных жителей я была и терапевтом, и педиатром, и акушером. Справлялась, хоть было и нелегко. Три года по распределению в сельской глубинке я отработала добросовестно.

Ну а как же армия? О ней Рамиля не забыла. Решимость девушки подкрепляло и то, что все выпускники медучилища становились военнообязанными, а по окончании ссуза им присваивалось звание младший сержант запаса. Пора, решила про себя Рамиля, и на третьем году работы в качестве фельдшера написала письмо в Москву на имя министра обороны СССР с просьбой призвать ее в Вооруженные Силы. Такой шаг, по ее мнению, гарантировал возможность влиться в ряды защитников Родины. Вскоре получила из секретариата министерства ответ, в котором девушке посоветовали обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Возвратившись в родной Акъяр в 1982 году, она тут же направилась в военкомат со всеми документами и министерским ответом. И вопрос Рамили Дамировны был решен, как говорится, положительно.

Вскоре ей присвоили звание прапорщик и зачислили в отдел призыва военкомата. Работала она с призывниками и допризывной молодежью: помогала врачам проводить освидетельствование призывного состава, готовить документацию и многое другое. Служба в военном комиссариате протекала размеренно и спокойно. А Рамиле хотелось попробовать себя в настоящем деле. И она попросилась туда, где шли боевые действия. На календаре был июнь 1988 года.

Под свист пуль и грохот разрывов

— Помню, как наш Ил‑76, заходя на посадку, отстреливал тепловые ловушки, как открылась рампа грузового отсека и нас обдало горячим афганским зноем. Мне показалось, что я попала в настоящее пекло…

Местом службы Рамили Дамировны стал отдельный батальон охраны, размещавшийся на территории дворца Тадж-Бек. Прибывшего прапорщика назначили фельдшером батальона и начальником аптеки воинской части. По афганским меркам, близость к штабу — место вполне спокойное. Впрочем, о спокойствии приходилось только мечтать, пока привыкала к регулярным ночным обстрелам. Едва садилось солнце, с гор в направлении расположения подразделений неслись пули, рвались неподалеку реактивные снаряды.

— Меня постоянно сопровождал наш солдат-таджик. Зная местный язык, он оберегал меня от излишнего внимания местных жителей. Днем афганцы старались демонстрировать советским военным радушное отношение, шутили и улыбались. А по ночам многие из них брали в руки оружие, устраивали обстрелы и диверсии. Были случаи похищений наших военнослужащих душманами.

Пулевые ранения личному составу нашего батальона охраны, к счастью, доставались редко. Подрывы на минах случались чаще. С наступлением темноты растяжки, мины и другие смертоносные устройства афганцы устанавливали при первой представившейся возможности.

— Помню, как на территорию одной из застав нашей воинской части периодически приходил местный электрик-афганец. Проверял систему электроснабжения. И однажды этот, как казалось, ничем не примечательный работник установил ночью растяжку. Пострадала смена караула, осколками гранаты сильно посекло разводящего. От гибели ребят спасли каски и бронежилеты. Оказала им первую медицинскую помощь, погрузили раненых на БТР и быстро отправили в военный госпиталь.

Что касается серьезных заболеваний, таких как брюшной тиф и гепатит, то с ними сталкиваться не доводилось. Благодаря усилиям наших командиров и медицинских работников по профилактике. Лекарств, перевязочных средств в батальоне было в достатке.

В 120‑й гвардейской

Часть, в которой служила Рамиля Дамировна, из Афганистана вывели в ночь с 5 на 6 февраля 1989 года. Это событие особенно четко запечатлелось в памяти женщины. Сдали имущество, в том числе медицинское, афганским военнослужащим, сели на БТР и отправились на аэродром. Прибыв в Ташкент, с нетерпением ожидали направления к новому месту службы.

Служить Рамиле Ситниковой выпало в БВО, в 120‑й гвардейской мотострелковой дивизии, в 310‑м гвардейском артиллерийском полку. Назначили ее на должность фельдшера гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. С тех пор судьба Рамили Дамировны была неразрывно связана с этим прославленным соединением, где она прослужила до увольнения в запас в 2010 году.

— Очень гордилась военной формой, — дополнила свой рассказ Рамиля Дамировна. — С удовольствием ездила на все полевые выходы, побывала на многих полигонах. Участвовала в таком масштабном учении, как «Березина‑2002», и многих других. А сейчас очень скучаю по беспокойной армейской жизни.

Ощущаю себя счастливым человеком, ведь сбылась моя главная мечта, и большую часть жизни я посвятила Вооруженным Силам. Другую дорогу для себя я бы ни за что не выбрала!..

Сергей Ручанов, «Ваяр», фото автора и из архива Рамили Ситниковой