Дань памяти и уважения

Вчера в Минске на острове Мужества и Скорби прошли мероприятия, посвященные Дню памяти воинов‑интернационалистов и 28‑й годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана

Возложить венки и цветы, почтить память тех, кто не вернулся с той войны, пришли к мемориалу в центре нашей столицы сотни людей: воины-интернационалисты, представители государственных органов управления, министерств и ведомств, общественных объединений, жители Минска.

Состоялся митинг, на котором выступил первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь Максим Рыженков. Он зачитал текст обращения Александра Лукашенко к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане.

В частности, в обращении Президента говорится: «Мы помним поименно и скорбим о сыновьях Беларуси, которые ценой собственной жизни подтвердили верность присяге и воинскому долгу, склоняем головы перед их родителями, вдовами и детьми. Лишь спустя годы пришло настоящее понимание значимости тех, уже далеких событий».

Затем к присутствующим обратился министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Андрей Равков. Он подчеркнул, что прошедший горнило афганской ­войны воин-интернационалист — это человек, который является одним из стержней нашего государства, патриотом своей страны.

На митинге выступили также председатель Мингорсовета Василий Панасюк и председатель республиканской ассоциации членов семей военнослужащих, погибших в Афганистане, «Память и долг» Людмила Адамова.

Завершился митинг минутой молчания и оружейным салютом.

Владимир Борщёв, заместитель председателя совета Белорусского союза ветеранов войны в Афганистане:

— Сегодня действительно святой день. В Афганистане проявились лучшие качества наших воинов — храбрость, самоотверженность, верность Военной присяге и Боевому Знамени.

Главное в том, что события тех лет не стираются в нашей памяти. Помним о наших боевых друзьях, не гаснет дружба воинов‑интернационалистов.

Мы не забываем семьи погибших, оказываем необходимую помощь тем, кто в ней нуждается.

Пётр Ковалёв, участник боевых действий в Афганистане:

— Как и все собравшиеся здесь, я сегодня очень взволнован. Для меня это особенный день. Приятно видеть здесь не только ветеранов, но и много молодых людей. Хочу сказать, что очень важно проводить военно-патриотическую работу с молодежью, сохранять преемственность поколений. Я военный пенсионер, живу сейчас в Толочинском районе. Мы, воины-интернационалисты, проводим встречи со школьниками, на которых рассказываем о событиях, участниками которых нам довелось быть. И все это приносит свою пользу. Неслучайно многие ребята выбирают для себя профессию защитника Родины, поступают в Военную академию.

Михаил Дубравин, «Ваяр», фото Наталии Огородник и Вадима Опарина