«Главное – я сберёг своих ребят»

— Афганистан — это наша боль и горечь. Гибли друзья, проливалась кровь, лиха довелось хлебнуть в полной мере. Иногда он мне снится — просыпаюсь в холодном поту…

В войсковой части 55719 состоялась встреча военнослужащих части с участником афганской войны Сергеем Шуравиным.

За время нахождения в Афганистане Сергей Шуравин, будучи старшим лейтенантом в должности командира танкового взвода, принял участие в 27 боевых операциях и в 30 реализациях разведданных по уничтожению бандформирований, при этом неоднократно проявлял мужество и отвагу.

— Летом 1986 года возвращалось с операции в округе Хост воздушно-десантное подразделение. Мой взвод выполнял задачу по прикрытию хвоста колонны. У дороги — засада. Три танка вступили в схватку, чтобы дать колонне выйти из-под огня. Один подорвался на мине. Ведя бой, одновременно восстанавливали машину. Не подвели ребята, вышли из переделки, не только выполнив свою задачу, но и не потеряв ни одного человека.

За участие в этом бою старшего лейтенанта Сергея Шуравина наградили медалью «За отвагу». Большой интерес у личного состава вызвал рассказ о бое, за который Сергей Васильевич был награжден орденом Красной Звезды.

— Ночью взвод был поднят по тревоге. Получили задание: выйти к кишлаку, который прочесывали подразделения афганской армии в поисках укрывшихся бандитов. Они сделали свое дело четко — выловили душманов. Но когда пришла пора возвращаться, неожиданно, как с неба, свалилась на них банда — более ста человек. Я дал команду на открытие огня. В танк я никогда не брал наводчика, всегда стрелял сам. Из двух танков мы в упор расстреливали банду «духов». Бой длился около двух часов. На базу мы вернулись без потерь.

Символично, что эту награду Сергей Васильевич получил почти одновременно с дедом, Митрофаном Харитоновичем, воевавшим под Сталинградом. В 1943-м он вернулся домой без ноги, а спустя 45 лет награда нашла его благодаря стараниям работников военкомата.

Но не только своими наградами гордится Сергей Шуравин. Вернувшись из Афганистана, он написал деду: «Главное — я сберег своих ребят». Ведь за два года в его взводе — ни одного погибшего. А еще он воспитал сына Павла и дочь Екатерину, которые сегодня в офицерских погонах продолжают путь отца.

Завершая мероприятие, командир воинской части гвардии полковник Кирилл Казанцев поблагодарил Сергея Васильевича за интересный рассказ и за его активную позицию в работе по патриотическому воспитанию военнослужащих.

Гвардии подполковник Валерий Янушкевич